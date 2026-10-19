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Η συνταξιοδότηση σε ηλικία χαμηλότερη από τα γενικά όρια των 62 και 67 ετών δεν έχει κλείσει για όλους τους ασφαλισμένους. Και το 2026 εξακολουθούν να ισχύουν μεταβατικές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες να αποχωρήσουν νωρίτερα, εφόσον έχουν κατοχυρώσει ή θεμελιώσει το σχετικό δικαίωμα.

Οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, μητέρες με ανήλικα παιδιά, γονείς και τρίτεκνους δημοσίους υπαλλήλους, παλαιούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με 25ετία, αλλά και εργαζομένους που έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Το πότε μπορεί να αποχωρήσει κάποιος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ηλικία που έχει σήμερα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, η ηλικία που είχε συμπληρωθεί σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, καθώς και ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο υπαγόταν ο εργαζόμενος.

Έτσι, δύο ασφαλισμένοι ίδιας ηλικίας μπορεί να έχουν διαφορετικό δικαίωμα συνταξιοδότησης, ανάλογα με το ασφαλιστικό τους ιστορικό.

Για όσους είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα με παλαιότερο καθεστώς, το 2026 μπορεί να αποτελέσει έτος εξόδου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε ασφαλισμένος που ανήκει σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορεί αυτομάτως να υποβάλει αίτηση. Η θεμελίωση ή κατοχύρωση του δικαιώματος πρέπει να συνδυάζεται με το αντίστοιχο ηλικιακό όριο και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

ΙΚΑ: Οι δυνατότητες για μητέρες με ανήλικα παιδιά

Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για μητέρες ασφαλισμένες στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες είχαν ανήλικο παιδί και είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Μία από τις βασικές περιπτώσεις αφορά μητέρες που είχαν συμπληρώσει έως το 2010 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο. Εφόσον είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος έως το 2018, μπορούν να αξιοποιήσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις και να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στο προβλεπόμενο όριο, το οποίο μπορεί να φτάσει έως τα 61 έτη.

Η δυνατότητα αυτή αφορά και ασφαλισμένες που συμπληρώνουν το συγκεκριμένο όριο ηλικίας μέσα στο 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης. Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο παιδί το 2010 ή το 2011, οι οποίες συμπλήρωσαν το 50ό ή το 52ο έτος το 2017 ή το 2018, μπορούν να κάνουν χρήση των αντίστοιχων μεταβατικών ορίων.

Ανάλογα με την περίπτωση, το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 58 έτη και 6 μήνες ή στα 60 έτη και 2 μήνες.

Αντίστοιχα, για μητέρες που είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 με ανήλικο τέκνο και είχαν φτάσει στο 55ο έτος έως το 2018, προβλέπεται δυνατότητα εξόδου με μειωμένη σύνταξη βάσει του αντίστοιχου μεταβατικού ορίου, το οποίο μπορεί να φτάσει έως τα 61 έτη.

Για όσες, αντίθετα, συμπλήρωσαν το 55ο έτος από το 2019 και μετά, το όριο για μειωμένη σύνταξη διαμορφώνεται στα 62 έτη.

ΔΕΚΟ και τράπεζες: Μεταβατικά όρια για μητέρες

Ειδικές ρυθμίσεις διατηρούνται και για μητέρες που είχαν ασφαλιστεί στα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών και είχαν ανήλικο παιδί όταν συμπλήρωσαν την απαιτούμενη 25ετία.

Στην περίπτωση 25ετίας το 2010 και συμπλήρωσης του 50ού έτους έως το 2017, προβλέπεται δυνατότητα πλήρους σύνταξης με μεταβατικό όριο που μπορεί να φτάσει έως τα 58 έτη και 6 μήνες.

Για 25ετία το 2011 και συμπλήρωση του 52ου έτους έως το 2018, εφαρμόζονται τα αντίστοιχα μεταβατικά ηλικιακά όρια, ανάλογα με το έτος κατά το οποίο συμπληρώθηκε η απαιτούμενη ηλικία.

Στην περίπτωση 25ετίας το 2012 και συμπλήρωσης του 55ου έτους έως το 2018, η πλήρης σύνταξη μπορεί να χορηγηθεί με όριο ηλικίας που φτάνει έως τα 61 έτη.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο συνδυασμός του έτους κατά το οποίο συμπληρώθηκε η 25ετία με το έτος συμπλήρωσης της απαιτούμενης ηλικίας. Όσο μεταγενέστερα συμπληρώνονται τα συγκεκριμένα ηλικιακά όρια, τόσο αυξάνεται και το όριο εξόδου που προβλέπεται από τις μεταβατικές διατάξεις.

Δημόσιο: Γονείς με ανήλικα και 25ετία

Στο Δημόσιο, δυνατότητα αξιοποίησης μεταβατικών ορίων έχουν γονείς με ανήλικο τέκνο που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2011 ή το 2012.

Για ασφαλισμένους με ανήλικο παιδί και 25ετία το 2011, οι οποίοι συμπλήρωσαν το 52ο έτος το 2017, προβλέπεται έξοδος από τα 58 έτη και 5 μήνες.

Εάν το 52ο έτος συμπληρώθηκε το 2018, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη και 2 μήνες, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Για γονείς με ανήλικο παιδί και 25ετία το 2012, οι οποίοι συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2017, η δυνατότητα συνταξιοδότησης ξεκινά από τα 59 έτη και 6 μήνες.

Για όσους συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2019, το μεταβατικό όριο φτάνει τα 62 έτη και 6 μήνες, με δυνατότητα πλήρους σύνταξης όταν συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αποτελούν εξαίρεση από το γενικότερο καθεστώς, καθώς στηρίζονται σε δικαίωμα που είχε κατοχυρωθεί σε προηγούμενο χρόνο.

Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι, για τους οποίους ισχύουν επίσης μεταβατικές ρυθμίσεις, όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενοι χρόνοι ασφάλισης και τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια.

Για 21 έτη ασφάλισης το 2011 και ηλικία 52 ετών το 2017, προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης από τα 58 έτη και 5 μήνες.

Εάν τα 52 έτη συμπληρώθηκαν το 2018, η έξοδος μπορεί να γίνει από τα 60 έτη και 2 μήνες.

Για 23 έτη ασφάλισης το 2012 και συμπλήρωση του 55ου έτους το 2017, το προβλεπόμενο όριο είναι τα 59 έτη και 6 μήνες.

Εφόσον τα 23 έτη ασφάλισης συμπληρώθηκαν το 2012 και το 55ο έτος το 2018, η δυνατότητα εξόδου φτάνει έως τα 61 έτη.

Ωστόσο, η ύπαρξη τριών παιδιών από μόνη της δεν δημιουργεί δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης. Απαραίτητος είναι ο συνδυασμός οικογενειακής κατάστασης, χρόνου ασφάλισης και κατοχύρωσης που προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη.

Δημόσιο: Μειωμένη σύνταξη πριν από τα 62

Μειωμένη σύνταξη πριν από το γενικό όριο των 62 ετών μπορούν να διεκδικήσουν και ορισμένοι παλαιοί ασφαλισμένοι του Δημοσίου, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Βασική προϋπόθεση είναι να είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010, το 2011 ή το 2012, είτε με πραγματικό χρόνο είτε με αναγνωρισμένο πλασματικό χρόνο, και παράλληλα να είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γυναίκες που είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος έως το τέλος του 2022, με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Περιλαμβάνονται επίσης άνδρες και γυναίκες που συμπλήρωσαν το 56ο έτος έως το τέλος του 2022, εφόσον είχαν 25ετία το 2011.

Για όσους είχαν 25ετία το 2012, απαιτείται να είχαν συμπληρώσει το 58ο έτος έως το τέλος του 2022.

Υπάρχουν ακόμη ασφαλισμένοι που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις για το 60ό έτος, εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εάν τα κρίσιμα ηλικιακά όρια συμπληρώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται κατά κανόνα το όριο των 62 ετών για μειωμένη σύνταξη.

ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ: Η 40ετία για σύνταξη στα 62

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, δηλαδή των ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ, αλλά και του πρώην ΕΤΑΑ, όπου υπάγονταν μεταξύ άλλων μηχανικοί, γιατροί και νομικοί, η βασική διαδρομή για πλήρη σύνταξη στα 62 συνδέεται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Ο απαιτούμενος χρόνος μπορεί να αποτελείται από πραγματική ασφάλιση και, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, από πλασματικά έτη.

Όποιος δεν συγκεντρώνει 40 έτη μπορεί, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, να αποχωρήσει στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Ειδικές περιπτώσεις προκύπτουν όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση σε διαφορετικούς φορείς, όπως ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Εκεί η δυνατότητα συνταξιοδότησης εξαρτάται από το σύνολο του ασφαλιστικού ιστορικού και από τους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Η διαδοχική ασφάλιση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάθε ασφαλισμένος μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη στα 62.

ΟΓΑ: Οι δύο βασικές επιλογές

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, το γενικό πλαίσιο προβλέπει δύο βασικές ηλικιακές διαδρομές.

Η πρώτη είναι η συνταξιοδότηση στα 67 έτη, με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης.

Η δεύτερη είναι η έξοδος στα 62 έτη, υπό την προϋπόθεση συμπλήρωσης 40 ετών ασφάλισης. Στον απαιτούμενο χρόνο μπορούν να συνυπολογιστούν περίοδοι από διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Η 40ετία μπορεί, όπου επιτρέπεται, να συμπληρωθεί και με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, όπως η στρατιωτική θητεία και ο χρόνος ανατροφής τέκνων, μέχρι τα προβλεπόμενα όρια.

Για τους αγρότες, συνεπώς, η δυνατότητα εξόδου στα 62 αντί των 67 εξαρτάται κυρίως από τη δυνατότητα συγκέντρωσης 40 ετών ασφάλισης.

Βαρέα και ανθυγιεινά: Ειδικά όρια συνταξιοδότησης

Ξεχωριστές προϋποθέσεις ισχύουν για ασφαλισμένους του ΙΚΑ που έχουν εργαστεί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τα όρια και οι απαιτήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τον συνολικό αριθμό ημερών ασφάλισης, τον χρόνο που έχει πραγματοποιηθεί στα βαρέα, το φύλο και το έτος θεμελίωσης.

Μία βασική κατηγορία αφορά ασφαλισμένους με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 7.500 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Για όσους πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η πλήρης σύνταξη προβλέπεται στα 62 έτη, ενώ υπάρχει και δυνατότητα μειωμένης σύνταξης από τα 60, εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις.

Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης μπορεί, όπου επιτρέπεται, να συμπληρωθεί με πλασματικά έτη. Οι 7.500 ημέρες στα βαρέα, όμως, πρέπει να προέρχονται από πραγματική ασφάλιση.

Άλλη κατηγορία αφορά άνδρες ασφαλισμένους του ΙΚΑ με 4.500 ημέρες συνολικής ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 3.600 ημέρες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η πλήρης σύνταξη προβλέπεται στα 62 έτη.

Και εδώ ο συνολικός χρόνος μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να συμπληρωθεί με πραγματικό ή αναγνωρισμένο πλασματικό χρόνο, ενώ ο χρόνος στα βαρέα πρέπει να είναι πραγματικός.

Για τις γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και 3.600 ημέρες στα βαρέα, το ηλικιακό όριο συνδέεται με το έτος θεμελίωσης.

Εφόσον η θεμελίωση έγινε το 2010, η δυνατότητα συνταξιοδότησης ξεκινά από τα 55.

Για θεμελίωση το 2011, το όριο είναι τα 56, ενώ για θεμελίωση το 2012, τα 57.

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 62 έτη.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι ασφαλισμένοι πριν από την έξοδο

Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο συνταξιοδότησης μέσα στο 2026, η ακριβής καταγραφή του ασφαλιστικού ιστορικού είναι καθοριστική. Πριν από οποιαδήποτε αίτηση πρέπει να ελεγχθούν ορισμένα βασικά στοιχεία.

Πρώτα είναι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης, δηλαδή τα έτη ή οι ημέρες που έχουν καταγραφεί, καθώς και τυχόν κενά ή περίοδοι που μπορούν να αναγνωριστούν.

Στη συνέχεια πρέπει να προσδιοριστεί το έτος θεμελίωσης ή κατοχύρωσης, ώστε να διαπιστωθεί ποια μεταβατική διάταξη εφαρμόζεται.

Εξίσου σημαντική είναι η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώθηκε το κρίσιμο ηλικιακό όριο, καθώς ακόμη και διαφορά λίγων μηνών μπορεί να αλλάξει το δικαίωμα ή το όριο εξόδου.

Απαραίτητος είναι επίσης ο διαχωρισμός ανάμεσα σε πλήρη και μειωμένη σύνταξη, καθώς η επιλογή μειωμένης σύνταξης έχει διαφορετική οικονομική επίπτωση.

Τέλος, πρέπει να εξεταστεί εάν μπορούν να αξιοποιηθούν χρόνοι από διαδοχική ασφάλιση ή πλασματικά έτη, καθώς η δυνατότητα αναγνώρισής τους δεν είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι και το 2026 παραμένουν ανοιχτές διαδρομές συνταξιοδότησης πριν από τα γενικά όρια των 62 και 67 ετών. Πρόκειται, όμως, για ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και προϋποθέτουν συνδυασμό χρόνου ασφάλισης, ηλικίας και κατοχύρωσης δικαιώματος.