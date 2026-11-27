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Στην οριστικοποίηση της λίστας των προϊόντων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους των αγορών για τα ελληνικά νοικοκυριά κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η οποία θα υλοποιηθεί από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, συναντήθηκε σήμερα με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), οι οποίοι εξέφρασαν τη βούλησή τους να στηρίξουν έμπρακτα το πρόγραμμα.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Πριν από τις γιορτές η λίστα των προϊόντων

Η τελική λίστα με τα προϊόντα και τους επιμέρους κωδικούς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τα συγκεκριμένα προϊόντα τόσο στα ράφια των σούπερ μάρκετ όσο και μέσω της ψηφιακής εφαρμογής PosoKanei, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των αγορών τους.

Συνάντηση με τις βιομηχανίες τροφίμων

Οι επαφές του υπουργείου Ανάπτυξης θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), καθώς επιδιώκεται η συνεργασία τόσο του οργανωμένου λιανεμπορίου όσο και της βιομηχανίας τροφίμων για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Βασίλης Σπανάκης ανέφερε:

«Είχαμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ιωάννη Μασούτη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας σε πολύ καλό κλίμα και με πρόθεση να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα “ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”, που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Ταυτόχρονα, είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω και με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων κ. Ιωάννη Γιώτη και προγραμματίστηκε συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί ΣΕΒΤ και ΕΣΕ έχουν την πρόθεση να στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία “ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” προς όφελος των καταναλωτών».