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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της μεγάλης συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, η οποία τίθεται σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθεί σε ισχύ τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Το μέτρο αποσκοπεί στην ουσιαστική ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

Μεσοσταθμική πτώση τιμών κατά 7%

Η λίστα των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, με τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών να αγγίζει το 7%. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το ποσοστό αυτό προκύπτει από συνδυαστική προσπάθεια:

Βιομηχανία & Προμηθευτές : Προσφέρουν αρχικές εκπτώσεις της τάξης του 5%.

: Προσφέρουν αρχικές εκπτώσεις της τάξης του 5%. Σούπερ Μάρκετ: Προσθέτουν επιπλέον μείωση από 1,5% έως 2% στο τελικό ράφι.

Διεύρυνση της λίστας έως και τους 1.500 κωδικούς

Μέχρι στιγμής, στη συμφωνία έχουν ενταχθεί περίπου 1.100 κωδικοί προϊόντων, ωστόσο το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, έως τις 31 Αυγούστου ενδέχεται να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί, εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό κοντά στους 1.500.

Η γκάμα των προϊόντων καλύπτει το σύνολο των καθημερινών αναγκών διατροφής και διαβίωσης, περιλαμβάνοντας:

Τρόφιμα : Κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, καφέ και βρεφικές τροφές.

: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, καφέ και βρεφικές τροφές. Είδη πρώτης ανάγκης: Απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Ισχυρή ανταπόκριση από την αγορά

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων παραμένει θερμό, καθώς ήδη 60 προμηθευτές έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις με πέντε εταιρείες. Η συμφωνία θα παραμείνει ενεργή τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, παρέχοντας ένα σταθερό ανάχωμα προστασίας για τους καταναλωτές καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και των εορτών.

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