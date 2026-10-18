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Η απόκτηση πρώτης κατοικίας γίνεται ξανά πιο προσιτή για περισσότερα νοικοκυριά μέσω του νέου κύκλου του προγράμματος «Σπίτι μου 3», ο οποίος αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου 2027. Η νέα δράση διευρύνει σημαντικά τα όρια συμμετοχής, επιχειρώντας να εντάξει στην αγορά κατοικίας πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός λόγω ηλικίας ή εισοδήματος.

Το πρόγραμμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος αγοράς κατοικίας και η δυσκολία εξασφάλισης προσιτής τραπεζικής χρηματοδότησης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για πολλά νοικοκυριά. Με υψηλότερη αξία επιλέξιμου ακινήτου και μεγαλύτερο ποσό δανείου, το «Σπίτι μου 3» διευρύνει τις επιλογές για όσους αναζητούν την πρώτη τους κατοικία.

Προϋπολογισμός €2 δισ. και περίπου 20.000 δικαιούχοι

Ο συνολικός προϋπολογισμός του «Σπίτι μου 3» ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ στόχος είναι να ενταχθούν περίπου 20.000 δικαιούχοι, μεταξύ των οποίων νέοι, ζευγάρια και οικογένειες που επιδιώκουν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το ηλικιακό όριο. Σε σχέση με το «Σπίτι μου 2», το ανώτατο όριο αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, διευρύνοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα συμμετοχής.

Παράλληλα, αυξάνεται και η μέγιστη αξία του ακινήτου που μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Από τις 250.000 ευρώ του προηγούμενου προγράμματος, το όριο ανεβαίνει στις 300.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, μεγαλύτερο είναι και το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης. Το ποσό του στεγαστικού μπορεί να φτάσει έως τις 230.000 ευρώ, από 190.000 ευρώ που προβλεπόταν στο «Σπίτι μου 2».

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ το υπόλοιπο 10% πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια από τον ωφελούμενο. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό διατηρεί το βασικό πλεονέκτημα της δράσης, καθώς προσφέρει πρόσβαση σε στεγαστικό δάνειο με χαμηλότερο κόστος.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, με μεγαλύτερη προσαύξηση για τις οικογένειες με παιδιά.

Για τους άγαμους, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Για τους έγγαμους, το βασικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, έναντι 28.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, από 4.000 ευρώ που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2».

Ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση προβλέπεται για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 39.000 ευρώ, ενώ προστίθενται 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στο προηγούμενο πρόγραμμα το αντίστοιχο όριο ήταν 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Οι αλλαγές αυτές προσφέρουν μεγαλύτερη εμβέλεια στο πρόγραμμα, κυρίως για οικογένειες με παιδιά, οι οποίες έχουν αυξημένες ανάγκες σε διαθέσιμο χώρο και συχνά αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος στέγασης.

Παράλληλα, αυξάνονται τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά μέτρα για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά. Για κάθε παιδί πέραν των τεσσάρων προβλέπονται 10 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, επιτρέποντας την επιλογή μεγαλύτερων κατοικιών.

Περισσότεροι δικαιούχοι σε σχέση με τους δύο προηγούμενους κύκλους

Η νέα δράση έρχεται ως συνέχεια των δύο προηγούμενων προγραμμάτων. Από το «Σπίτι μου 1» και το «Σπίτι μου 2» έχουν ήδη ωφεληθεί σχεδόν 22.000 δικαιούχοι.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο πρόγραμμα υπογράφηκαν 7.814 συμβάσεις, ενώ στο δεύτερο ο αριθμός έφτασε τις 14.114 συμβάσεις.

Με τα διευρυμένα κριτήρια, το «Σπίτι μου 3» επιδιώκει να αυξήσει περαιτέρω τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την πρώτη τους κατοικία.

Οι τελικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την έναρξη των αιτήσεων αναμένεται να οριστικοποιηθούν πριν από την ενεργοποίηση του προγράμματος.

«Ευκαιρία ζωής» για δικαιούχους του «Σπίτι μου 2»

Η επίδραση των προηγούμενων κύκλων αποτυπώνεται και στις ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να αποκτήσουν κατοικία μέσω της συγκεκριμένης πολιτικής.

Ο 28χρονος Δημήτρης Σταυριανάκης εργαζόταν ήδη αρκετά χρόνια, έχοντας προηγουμένως δουλέψει και κατά τη διάρκεια των σπουδών του για να καλύπτει τα προσωπικά του έξοδα. Παρά την είσοδό του στην αγορά εργασίας, θεωρούσε ότι η αγορά δικού του σπιτιού ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Το διαθέσιμο κεφάλαιό του ήταν περιορισμένο, ενώ το κόστος τραπεζικού δανεισμού και οι υψηλές τιμές των ακινήτων έκαναν την προοπτική αγοράς κατοικίας ακόμη πιο δύσκολη.

Η ενημέρωση για το «Σπίτι μου 2» τον οδήγησε να εξετάσει τις δυνατότητες που προσέφερε το πρόγραμμα. Τελικά κατάφερε να βρει και να αγοράσει κατοικία στην ευρύτερη περιοχή όπου επιθυμούσε να ζήσει.

Όπως περιγράφει, το πρόγραμμα αποτέλεσε για τον ίδιο μια «ευκαιρία ζωής», καθώς του έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει την πρώτη του κατοικία, σε περιοχή κοντά σε εκείνη όπου μεγάλωσε και με τα χαρακτηριστικά που θεωρούσε απαραίτητα για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το ύψος της μηνιαίας δόσης. Όπως αναφέρει, είναι χαμηλότερη από εκείνη ενός συμβατικού στεγαστικού δανείου και παραμένει διαχειρίσιμη στο πλαίσιο του προσωπικού του προϋπολογισμού.

Μάλιστα, συγκρίνοντας τη δόση με το πιθανό κόστος ενοικίασης αντίστοιχης κατοικίας, εκτιμά ότι το ενοίκιο θα μπορούσε να ήταν περίπου 200 ευρώ υψηλότερο κάθε μήνα.

Η κατοικία ως λύση για τις οικογενειακές ανάγκες

Ανάλογη ήταν η εμπειρία ενός νεαρού ζευγαριού, του Χρήστου και της Ελίνας, για τους οποίους η ανάγκη απόκτησης μεγαλύτερης κατοικίας έγινε ακόμη πιο έντονη μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

Η οικογένεια ενημερώθηκε για το πρόγραμμα μέσω διαδικτύου και αποφάσισε να εξετάσει τη δυνατότητα συμμετοχής. Τελικά κατάφερε να αποκτήσει δική της κατοικία, κάτι που, όπως αναφέρει, δεν θα ήταν εφικτό υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες χωρίς τη στήριξη του προγράμματος.

Το νέο σπίτι είναι μεγαλύτερο και πιο άνετο, ενώ βρίσκεται σε περιοχή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας. Παράλληλα, η μηνιαία δόση του δανείου είναι σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη ενός συμβατικού στεγαστικού.

Η διαφορά αυτή αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο στον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς χρήματα που διαφορετικά θα κατευθύνονταν στο κόστος στέγασης μπορούν να διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών και της οικογένειας.

Με το «Σπίτι μου 3», η διεύρυνση των ηλικιακών, εισοδηματικών και χρηματοδοτικών ορίων επιχειρεί να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά, σε μια αγορά όπου η πρόσβαση στην ιδιόκτητη κατοικία παραμένει μία από τις σημαντικότερες οικονομικές προκλήσεις.