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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μεταφέρεται σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, η υπόθεση των καταγγελλόμενων χειραγωγήσεων αγώνων μπάσκετ, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, και ακόμη πέντε πρόσωπα να αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα, η οποία ξεκίνησε από καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, έχει επεκταθεί σε περίπου 50 αγώνες, ενώ οι αρχές εξετάζουν μαρτυρικές καταθέσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία και άλλα στοιχεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και τα 820.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν στην κατοικία διαιτητή. Το κατά πόσο το συγκεκριμένο ποσό συνδέεται με τις ερευνώμενες πράξεις αποτελεί ζήτημα που θα πρέπει να αποσαφηνιστεί από τη δικαστική διερεύνηση.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά τις συλλήψεις

Η σημερινή διαδικασία αποτελεί την πρώτη σημαντική δικαστική εξέλιξη μετά τις συλλήψεις που αναφέρονται ότι πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη.

Οι έξι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες δωροδοκίας και δωροληψίας με σκοπό τη χειραγώγηση αθλητικών αναμετρήσεων, βάσει των σχετικών διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας.

Δεν αποκλείεται οι κατηγορούμενοι να ζητήσουν προθεσμία για να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Πρόσωπα από το περιβάλλον τους υποστήριζαν ότι μέχρι την Τετάρτη δεν είχαν ενημερωθεί για το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης. Παράλληλα, αμφισβητούσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες είχαν κληθεί σε προηγούμενο στάδιο να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Τα έξι πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην υπόθεση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν έπειτα από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα και αφορούν έξι πρόσωπα με διαφορετικές ιδιότητες στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τον επιχειρηματία και στενό συνεργάτη του Γιώργο Μαυραγάνη, τη διεθνή διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, τον αρχιδιαιτητή και ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά, καθώς και τον πρώην διαιτητή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσο Πηλοΐδη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία των συλλήψεων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μαυραγάνης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Είχε προηγηθεί η αναφερόμενη σύλληψη της Βάσως Τσαρούχα στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη.

Στο επίκεντρο η λειτουργία της διαιτησίας

Πέρα από την ποινική διερεύνηση, η υπόθεση έχει προκαλέσει, ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της ελληνικής διαιτησίας και τις διαδικασίες της Ομοσπονδίας.

Οι εξελίξεις φέρονται να έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ αναφέρεται ότι η υπόθεση έχει απασχολήσει διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σημερινή δικαστική διαδικασία, στις αποφάσεις για την περαιτέρω μεταχείριση των κατηγορουμένων και στην αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.

Οι καταγγελίες και οι αποδιδόμενες κατηγορίες παραμένουν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής των εμπλεκομένων.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση αποδίδεται στην καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Αμαρουσίου στις 16 Απριλίου, με επίκεντρο τη λειτουργία της ΕΟΚ και τη σχέση του προέδρου της με τον Προμηθέα Πατρών.

Τα πρώτα σημάδια της σύγκρουσης είχαν εμφανιστεί μήνες νωρίτερα, όταν ο τότε προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, άρχισε να προχωρά σε δημόσιες καταγγελίες για όσα συνέβαιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τον Νοέμβριο του 2025, μετά την ήττα από τη Μύκονο, είχε χαρακτηρίσει το ελληνικό μπάσκετ «κουκλοθέατρο», μιλώντας για μια «θεατρική παράσταση» στην οποία οι ομάδες συμμετέχουν ως «μαριονέτες».

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου, μετά τη νίκη επί της Καρδίτσας.

«Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε».

Η ΕΟΚ αντέδρασε, αρχικά μέσω του αντιπροέδρου της Δήμου Ντικούδη, ενώ στη συνέχεια παρέπεμψε τόσο τον προπονητή όσο και την ΚΑΕ στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Τον Μάρτιο, έπειτα από νέα ήττα του Αμαρουσίου από τη Μύκονο, σε αγώνα όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν εκτελέσει 44 ελεύθερες βολές, ο Παπαθεοδώρου προανήγγειλε ότι η ομάδα θα προχωρούσε στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων της.

Η καταγγελία που ακολούθησε κοινοποιήθηκε στις αθλητικές αρχές και στον αθλητικό εισαγγελέα.

Τα SMS που μπήκαν στη δικογραφία και η απόφαση της ΕΕΑ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε μηνύματα που είχε στείλει ο Βαγγέλης Λιόλιος στον Ηλία Παπαθεοδώρου, όταν ο τελευταίος ήταν προπονητής του Προμηθέα Πατρών, κατά τη διετία 2023-2025.

Σε ένα από αυτά, ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να ενημερώνει τον προπονητή για τη διαιτητική τριάδα επερχόμενης αναμέτρησης, επισημαίνοντας ότι η πληροφορία ήταν εμπιστευτική.

«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β., Σ., Χ. (σ.σ. αναφέρονται ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές».

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) εξέτασε το συγκεκριμένο υλικό, καλώντας στις αρχές Ιουνίου σε ακρόαση την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Λιόλιο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας το 2020.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, η ΕΕΑ αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού της ΚΑΕ, κρίνοντας ότι υπήρχε ουσιαστική συμμετοχή του προέδρου της Ομοσπονδίας στη διοίκηση και τη λειτουργία της.

Η απόφαση αφορούσε το ζήτημα της διοικητικής εμπλοκής και δεν συνιστούσε απόδειξη χειραγώγησης αγώνων.

Οι οκτώ καταθέσεις και οι δύο μάρτυρες που φέρονται να παραδέχθηκαν εμπλοκή

Στην πορεία της εισαγγελικής έρευνας συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις, με ιδιαίτερη σημασία να αποδίδεται σε δύο πρόσωπα που φέρονται να περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν παρεμβάσεις σε αναμετρήσεις.

Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες φέρονται να υποστήριξαν ότι στο παρελθόν είχαν προσωπική εμπλοκή σε χειραγωγήσεις και είχαν λάβει χρήματα.

Οι καταθέσεις τους αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, χωρίς οι ισχυρισμοί τους να έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά.

Παράλληλα, από τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποθηκευτικά μέσα, τα οποία εξετάζονται για πιθανές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές.

Η αξιοποίηση αυτού του υλικού θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριμένους αγώνες ή άλλα πρόσωπα.

Το εύρημα των 820.000 ευρώ και οι αγώνες που ερευνώνται

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, που σύμφωνα με τις πληροφορίες εντοπίστηκε στην κατοικία του Πέτρου Παπαπέτρου, στην Κατερίνη.

Στο σπίτι του Βαγγέλη Λιόλιου φέρεται επίσης να βρέθηκε μικρότερο ποσό, το οποίο διαφορετικές πηγές προσδιορίζουν μεταξύ 8.000 και 10.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων και εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεσή τους με τις υπό διερεύνηση πράξεις. Η κατοχή τους δεν αποδεικνύει από μόνη της τη διάπραξη αδικήματος.

Η έρευνα καλύπτει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 50 αναμετρήσεις σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας, από την GBL έως χαμηλότερες κατηγορίες και διοργανώσεις νεαρών ηλικιών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες ότι εξετάζονται ακόμη και σχολικά πρωταθλήματα.

Ο σχολικός αγώνας στην Πάφο που είχε προκαλέσει καταγγελίες

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που έχουν προκαλέσει ερωτήματα βρίσκεται ο ημιτελικός του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στην Πάφο, τον περασμένο Μάρτιο, μεταξύ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πατρών και του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγούνταν 58-45 περίπου 12 λεπτά πριν από το τέλος, αλλά η Αναγέννηση επικράτησε τελικά με 64-60, ανατρέποντας την κατάσταση με επιμέρους σκορ 19-2.

Το Ελληνικό Κολλέγιο είχε καταθέσει ένσταση για τη διαιτησία, ενώ οι σχετικές διαμαρτυρίες είχαν δημοσιοποιηθεί ήδη από τότε.

Στον τελικό της επόμενης ημέρας, η Αναγέννηση νίκησε τα Εκπαιδευτήρια Υπατία με 90-81. Σύμφωνα με τότε δημοσίευμα του SDNA, οι νικητές εκτέλεσαν 52 ελεύθερες βολές έναντι 20, ενώ καταγράφηκαν τεχνικές ποινές, αποβολή παίκτη και έντονες αντιδράσεις.

Οι αγώνες είχαν προκαλέσει συζητήσεις πολύ πριν από τη σημερινή υπόθεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε σύνδεσή τους με αξιόποινες πράξεις.

Η αντίδραση της EuroLeague και το διοικητικό ζήτημα στην ΕΟΚ

Η πρώτη διεθνής αθλητική συνέπεια καταγράφηκε την Τετάρτη, όταν η EuroLeague Basketball έθεσε τη Βάσω Τσαρούχα εκτός ορισμών, μέχρι να ολοκληρωθούν η έρευνα των ελληνικών αρχών και η εσωτερική εξέταση της διοργανώτριας.

Την ίδια ημέρα συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, το οποίο ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για τη νομική διαδικασία και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσω των θεσμικών οργάνων.

Η θέση του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία δημιουργεί πλέον και διοικητικά ζητήματα, καθώς οι δικαστικές αποφάσεις και ενδεχόμενοι περιοριστικοί όροι μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ποινική δίωξη, πάντως, δεν ισοδυναμεί με καταδίκη, ενώ οι συνέπειες για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας θα εξαρτηθούν από τις εφαρμοστέες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Από τη L’Équipe και τη MARCA μέχρι το BasketNews

Το σκάνδαλο έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, προκαλώντας εκτενή δημοσιεύματα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αθλητικά μέσα.

Η γαλλική L’Équipe επικεντρώνεται στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ και στην παρουσία στελεχών της διαιτησίας στην υπόθεση.

Η ισπανική MARCA χρησιμοποίησε τον τίτλο «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων», ενώ το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER αναφέρθηκε σε υπόθεση διαφθοράς με καταγγελίες για δωροδοκίες.

Στην Ιταλία, η Il Fatto Quotidiano έκανε λόγο για «σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ», με τα Sportando και Pianeta Basket να αναδεικνύουν την εμπλοκή προσώπων με παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ιδιαίτερη έκταση έδωσε το BasketNews, παρουσιάζοντας τα στοιχεία για τις συλλήψεις, το μεγάλο χρηματικό ποσό και την απόφαση της EuroLeague.

Τις εξελίξεις μετέδωσαν επίσης το Reuters και το Eurohoops, μεταφέροντας την υπόθεση στο διεθνές μπασκετικό κοινό.

Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η Δικαιοσύνη

Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να καθορίσει εάν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν επαρκούν για τη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών και ποια είναι η ενδεχόμενη ευθύνη καθενός από τους έξι.

Τα βασικά ερωτήματα αφορούν την αξιοπιστία των καταθέσεων, την προέλευση των χρημάτων, τη σημασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την πιθανή σύνδεσή τους με συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή.