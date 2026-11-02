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«Πρωτοβουλία ευθύνης» από το ΤΕΕ για πρότυπη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με αντισεισμική και βιοκλιματική θωράκιση, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, καλώντας κυβέρνηση, κόμματα, δήμους και φορείς της πολιτείας και της κοινωνίας σε «συμμαχία ευθύνης και επιτάχυνσης για την ανθεκτικότητα».,

Την εν λόγω τοποθέτηση πραγματοποίησε κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο «GreenDealGreece 2026», που διοργανώνει το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το economix.gr, για 6η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Παράλληλα ο Γιώργος Στασινός ανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες τίθεται σε διαβούλευση η νέα ΤΟΤΕΕ για πράσινες στέγες και η πρωτοβουλία Green by TEE. Ζήτησε μεταβατικές ρυθμίσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση, εφόσον καθυστερήσουν οι πολεοδομικές αποφάσεις.

Τόνισε τη σημασία των περιβαλλοντικών κίνητρων του ΝΟΚ για πράσινα κτίρια, όπως έχει δεχθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ότι μπορούν να εφαρμοστούν και πρότεινε απλούστερο Οικοδομικό Κανονισμό δέκα σελίδων. Παράλληλα, ζήτησε υποχρεωτική εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, επισημαίνοντας ότι η πλατφόρμα είναι έτοιμη, αλλά οι δημόσιες αρχές ανταποκρίνονται περιορισμένα. Στόχος είναι η πρόληψη κινδύνων και η επιτάχυνση έργων.

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός έθεσε ως προτεραιότητα τη μετάβαση στην Ανθεκτικότητα, ως βάση Σχεδιασμού μέσα από συγκεκριμένα βήματα, όπως η μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων και η αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών και με όχημα τα ψηφιακά εργαλεία που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ, ενώ χαρακτήρισε «πρόταση-σημαία προς την Πολιτεία» την πρόταση του ΤΕΕ για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας.

«Η Πράσινη Μετάβαση και η Ανθεκτικότητα είναι η μοναδική εθνική στρατηγική επιβίωσης, ανάπτυξης και προστασίας της ελληνικής κοινωνίας» τόνισε ο Γιώργος Στασινός, προτάσσοντας την ανάγκη συνεργειών και καλώντας «την κυβέρνηση, τα υπουργεία και την αυτοδιοίκηση σε μια Συμμαχία Ευθύνης και Επιτάχυνσης» για να εξασφαλιστεί ταχύτητα, συντονισμός και αποφασιστικότητα στην εφαρμογή.

Υπογράμμισε την «ιστορική στροφή» όπως τη χαρακτήρισε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απαιτεί, πλέον, την ανθεκτικότητα ως βασικό στοιχείο του σχεδιασμού, αφήνοντας πίσω την παθητική διαχείριση των καταστροφών και την εκ των υστέρων αποκατάσταση, μία θέση που τα τελευταία χρόνια εκφράζει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και πλέον επισφραγίζει η Κομισιόν.

Ο Γιώργος Στασινός επικαλέστηκε τα «σοκαριστικά» στοιχεία της Κομισιόν και συγκεκριμένα:

Περί τα 200 δισ. ευρώ είναι οι καταγεγραμμένες ζημίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία τετραετία 2022-2025, δηλαδή 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Σε 70 δισ. ευρώ ανέρχεται το ετήσιο επενδυτικό κενό προσαρμογής στις υποδομές.

10 προς 1 είναι η απόδοση επένδυσης (ROI): Κάθε ένα ευρώ που επενδύουμε σήμερα στην πρόληψη, γλιτώνει δέκα ευρώ από τις αυριανές καταστροφές.

Τα 3,5 τρισ. ευρώ θα αγγίξει η παγκόσμια αγορά τεχνολογιών ανθεκτικότητας έως το 2050.

Άμεση αναθεώρηση όλων των τεχνικών προδιαγραφών

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιβάλλει το υποχρεωτικό κλιματικό σενάριο «Common WarmingTrajectory» για τον σχεδιασμό κάθε δημόσιου και ιδιωτικού έργου επιφέρει σειρά αλλαγών, όπως παρατήρησε ο Γιώργος Στασινός, επισημαίνοντας ότι: «απαιτείται πλέον άμεση αναθεώρηση όλων των ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών, όλων των προδιαγραφών τιμών, όλων των τεχνικών οδηγιών σε μελέτες οδοποιίας, γέφυρες, λιμάνια και αντιπλημμυρικά έργα αλλά και σε κτίρια και κάθε υποδομή».

Πρότυπη Ριζική Ανακαίνισης Ανθεκτικότητας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, ο Γιώργος Στασινός αναφέρθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας όπου φανέρωσε ότι «όταν προκύπτει ένα ζήτημα στατικότητας, ασφάλειας ή συντήρησης βλέπουμε συνήθως πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, ατέρμονες αλληλογραφίες μεταξύ Δήμου, υπουργείων και ΚΤΥΠ και τελικά γραφειοκρατική παράλυση και ανασφάλεια».

Όπως τόνισε «αν για τη Γκράβα είχε ήδη ολοκληρωθεί η καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών, αν υπήρχε Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για όλα τα σχολικά κτίρια, ενεργά Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και ψηφιοποιημένες μελέτες», ψηφιακά εργαλεία που προσφέρει το ΤΕΕ, «ο τεχνικός έλεγχος ασφαλείας θα ολοκληρωνόταν με απόλυτη εγκυρότητα σε 2 με 3 ημέρες, το πολύ σε μια εβδομάδα».

Παράλληλα, με τα εργαλεία αυτά που ήδη έχει διαθέσει το ΤΕΕ καθιερώνεται και η νέα ευρωπαϊκή έννοια του «Ιδιοκτήτη Κινδύνου» (Policy Risk Owner), καθώς όπως σημείωσε ο Γιώργος Στασινός «στη Γκράβα -και σε κάθε δημόσιο κτίριο της χώρας- δεν μπορεί να ψάχνουμε ποιος ευθύνεται. Τέλος στη διάχυση ευθυνών».

Προχώρησε, επίσης, και στην κατάθεση συγκεκριμένης «πρότασης-σημαίας» όπως την χαρακτήρισε, η οποία προβλέπει «την άμεση υλοποίηση μιας Πρότυπης Ριζικής Ανακαίνισης Ανθεκτικότητας για να μετατρέψουμε τη Γκράβα από σύμβολο αβεβαιότητας, από μια σχολική φυλακή όπως τη θέλει ο αστικός μύθος, σε ένα εθνικό πρότυπο κλιματικής ανθεκτικότητας».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό «το ΤΕΕ μπορεί και θέλει να συνδράμει την Πολιτεία στην υλοποίηση της πρότασης» που περιλαμβάνει «εγκατάσταση πράσινων στεγών, συστήματα συλλογής και διαχείρισης ομβρίων υδάτων, μηχανικό αερισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης, υδατοπερατά δάπεδα στον προαύλιο χώρο και πλήρη σεισμική και βιοκλιματική θωράκιση».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ υπενθύμισε, μάλιστα, τα μεγάλα ψηφιακά και τεχνικά μεταρρυθμιστικά έργα, που πρότεινε, ανέλυσε, σχεδίασε, δημοπράτησε και υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ενδεικτικά ανέφερε την ολοκλήρωση του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σε περισσότερα από 30.000 δημόσια κτίρια, τη λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και την ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών για το οποίο ζήτησε την άμεση υποχρεωτική εφαρμογή. Παράλληλα, τις «Έξυπνες Υποδομές» με χρήση αισθητήρων σε γέφυρες και σήραγγες, τεχνολογίας BIM, Digital Twin και Τεχνητής Νοημοσύνης για την πρόληψη δομικών βλαβών. Ανακοίνωσε, επίσης, τη δημόσια διαβούλευση σε λίγες ημέρες της νέας ΤΟΤΕΕ για τις Πράσινες Στέγες.

Green by ΤΕΕ για την έμπρακτη κλιματική ανθεκτικότητα

Κατά την ομιλία του ο Γιώργος Στασινός ανακοίνωσε, ακόμα, την πρωτοβουλία Green by TEE, «με στόχο το πρασίνισμα κτιρίων και υποδομών, την έμπρακτη κλιματική ανθεκτικότητα, που περιλαμβάνει τόσο προτάσεις πολιτικής όσο και συγκεκριμένα πιλοτικά έργα και δράσεις».

Η πρωτοβουλία που αναμένεται να παρουσιαστεί διεξοδικά έχει στόχο «να περάσουμε όχι μόνο σε νέες πιο φιλικές στο περιβάλλον κατασκευές, αλλά να μεταβούμε οριστικά από την κουλτούρα της εκ των υστέρων επισκευής του γηρασμένου αποθέματος υποδομών και κτιρίων στην κουλτούρα της προληπτικής συντήρησης βάσει δεδομένων» όπως επισήμανε.

«Ασφάλεια δικαίου και θεσμική σταθερότητα»

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ασφάλειας δικαίου και της θεσμικής σταθερότητας που όπως είπε «απαιτούν οι τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία». Ειδικότερα «στον τομέα της Χωροταξίας, το ΤΕΕ σηκώνει το βάρος της μεγαλύτερης πολεοδομικής μεταρρύθμισης στην ιστορία της χώρας» τόνισε, αναφερόμενος στην ωρίμανση και εκπόνηση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) για πάνω από το 70% της επικράτειας.

Στόχος, σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό είναι «να υπάρξουν επιτέλους παντού ξεκάθαρες χρήσεις γης, να μπει πραγματικό τέλος στην αυθαίρετη δόμηση και να προσφέρουμε σε πολίτες, επιχειρήσεις και επενδυτές το πολυτιμότερο αγαθό: επενδυτική προβλεψιμότητα». Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται «σειρά μελετών και εργαλείων που δίνουν λύσεις σε προβλήματα δεκαετιών. Με τη Ψηφιακή Τράπεζα Γης που είναι έτοιμη και τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης με τις οριοθετήσεις οικισμών και την καταγραφή των δρόμων σε όλη την επικράτεια».

«Δίνουμε τις μελέτες και αναμένουμε από την πολιτεία τελικές αποφάσεις -αλλά και μεταβατικές, έστω, ρυθμίσεις στις εκτός σχεδίου περιοχές αν όλα αυτά καθυστερήσουν» συνέχισε.

Ο Γιώργος Στασινός τοποθετήθηκε και για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) σχολιάζοντας πως «αποδείξαμε, δημοσίως, ότι τα πράσινα κίνητρα του ΝΟΚ είναι επιστημονικά σωστά» προσθέτοντας ότι «τα περιβαλλοντικά και βιοκλιματικά κίνητρα του ΝΟΚ δεν είναι πολυτέλεια. Το λέει η Δικαιοσύνη, το λέει και η Κομισιόν τώρα».

Ζήτησε να μπει τέλος στη «δικαστική αβεβαιότητα και τα πισωγυρίσματα και να αποκτήσουμε άμεσα, έναν μικρό και συγκεκριμένο, 10 σελίδων, Σύγχρονο Οικοδομικό

Κανονισμό, μόνο με τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται».

Ριζική μεταρρύθμιση στο σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Στασινός αναφέρθηκε στο ζήτημα των Δημοσίων Συμβάσεων τονίζοντας την ανάγκη για «ριζική μεταρρύθμιση» εξηγώντας ότι «δεν νοείται έργο ανθεκτικότητας, για παράδειγμα αντιπλημμυρικής προστασίας, αλλά και κάθε άλλο, να καθυστερεί 3 και 4 και 5 χρόνιασε ατέρμονες διαδικασίες και μετά στα δικαστήρια λόγω ατέρμονων προδικαστικών προσφυγών».

Επιπλέον, επισήμανε ότι «η υποχρεωτική ενσωμάτωση του BIM στις μελέτες, που οσονούπω έρχεται, εξαφανίζει τα τεχνικά σφάλματα και τις ασάφειες, κόβοντας μια «ρίζα» ενστάσεων και επιταχύνοντας την εκτέλεση των έργων». Ως ΤΕΕ «θα προσπαθήσουμε θεσμικά, να γίνει σύντομα και σωστά. Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία για επιτάχυνση στο δικαστικό κομμάτι» σημείωσε.

Ο Γιώργος Στασινός επανέλαβε το θέμα του χρόνου τονίζοντας ότι «τα περιθώρια ανοχής της φύσης και της κοινωνίας εξαντλούνται. Δεν έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε ούτε μία ημέρα. Με όραμα, τεχνοκρατική επάρκεια και αποφασιστικότητα, ας κάνουμε την Ελλάδα ένα ευρωπαϊκό υπόδειγμα Κλιματικής Ανθεκτικότητας».