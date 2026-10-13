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Σε πλήρη τεχνικό έλεγχο των δικτύων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προχωρά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με τις πρώτες αυτοψίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και την πραγματογνωμοσύνη να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ανοίγει μέτωπο με τον Δήμο Αθηναίων για το ζήτημα των ευθυνών, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος δεν έχει ζητήσει επισήμως από το Επιμελητήριο κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποφύγει την ευθύνη που του αναλογεί για τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολικών κτιρίων.

Η παρέμβαση του ΤΕΕ έγινε, σύμφωνα με τον κ. Στασινό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Παιδείας, το οποίο υποβλήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το Επιμελητήριο όρισε ειδικό και εξειδικευμένο μηχανικό πραγματογνώμονα.

Τι ακριβώς ελέγχεται

Το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης είναι ευρύ και αφορά τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης των δικτύων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος.

Ο πραγματογνώμονας καλείται να συντάξει αναλυτική τεχνική έκθεση, να προχωρήσει σε εκτίμηση της επικινδυνότητας και, όπου απαιτείται, να υποδείξει τις αναγκαίες τεχνικές διορθωτικές παρεμβάσεις.

Οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει με αυτοψίες και, όπως επισημαίνει το ΤΕΕ, θα συνεχιστούν από εξειδικευμένο προσωπικό και με πιστοποιημένο εξοπλισμό μέχρι να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφαλή εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων.

Το Επιμελητήριο αποφεύγει να προκαταλάβει το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης και, επομένως, σε αυτή τη φάση δεν προκύπτει ακόμη τελικό συμπέρασμα για την ασφάλεια ή την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων.

«Ο Δήμος έχει αρμοδιότητα και ευθύνη»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΤΕΕ απέναντι στον Δήμο Αθηναίων. Ο κ. Στασινός υπογραμμίζει ότι «ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ», ενώ υπενθυμίζει ότι η αρμοδιότητα για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, αλλά και για τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία ή την παύση λειτουργίας τους, είναι συγκεκριμένη.

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι το ΤΕΕ δεν πρόκειται να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση: «Εμείς δεν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, το ΤΕΕ θα κάνει την επιστημονική δουλειά του, καθώς έχουμε αποδείξει ότι πάντα το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί».

Παρά τους υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει δημόσια αντιπαράθεση με τον Δήμο, σημειώνοντας ότι το ΤΕΕ δεν θα μπει «σε διαδικασία δηλώσεων, διαλόγου ή αντιπαράθεσης με κανέναν».

Παλαιότητα και προβλήματα σχεδιασμού

Πέρα από το ζήτημα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ο κ. Στασινός ανοίγει και ένα ευρύτερο θέμα για την κατάσταση του συγκροτήματος της Γκράβας.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για το μεγαλύτερο –ή ένα από τα μεγαλύτερα– σχολικά συγκροτήματα της χώρας, το οποίο αντιμετωπίζει «σοβαρά θέματα σχεδιασμού, συντήρησης και παλαιότητας».

Για το ΤΕΕ, όπως τονίζει, το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια των μαθητών και των πολιτών και η επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης. Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι πλέον η ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τα συμπεράσματα για την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου, την επικινδυνότητά του και τις παρεμβάσεις που ενδεχομένως θα απαιτηθούν.

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