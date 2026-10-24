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Πέντε διαιτητές μπάσκετ αναμένεται να κληθούν το επόμενο διάστημα για να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας, καθώς τα ονόματά τους περιλαμβάνονται σε μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία της υπόθεσης για τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αποκλείεται ορισμένοι από αυτούς να αποκτήσουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου, καθώς μάρτυρες τους αποδίδουν συγκεκριμένες ενέργειες που φέρονται να είναι παράνομες. Συνολικά, πέντε πρόσωπα αναμένεται να περάσουν αρχικά το κατώφλι της Ευελπίδων προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης, οι οποίοι αναφέρονται ως κατηγορούμενοι στη δικογραφία, φέρονται να εξέφραζαν «εμπιστοσύνη» σε συγκεκριμένους διαιτητές, όταν επιδίωκαν, κατά τις καταγγελίες, να επηρεάσουν το αποτέλεσμα αγώνων.

Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρονται να περιλαμβάνονται οι Κορομηλάς, Παπαπέτρου, Τσαρούχα και Πηλοΐδης, καθώς και ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης. Κατά τις καταγγελίες, οι Λιόλιος και Μαυραγάνης φέρονται να είχαν υποσχεθεί στον τελευταίο επαγγελματική ανέλιξη και ορισμούς σε αγώνες της Α1, ώστε να εξασφαλίσει υψηλότερες αποδοχές. Αντίστοιχη υπόσχεση φέρεται να είχε δοθεί σε τουλάχιστον έναν ακόμη διαιτητή, ο οποίος είχε διευθύνει αγώνες μαζί με τον προστατευόμενο μάρτυρα.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να επιδίωξε, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΕΟΚ, να αποκτήσει έλεγχο στη διαιτησία. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να επιχείρησε να παραγκωνίσει ή ακόμη και να απομακρύνει από το άθλημα διαιτητές τους οποίους ο ίδιος και πρόσωπα του περιβάλλοντός του χαρακτήριζαν «βαριά άρρωστους».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις του Βαγγέλη Τσάπα, πρώην παράγοντα του Φάρου Κερατσινίου και του Ιωνικού Νικαίας, ο οποίος έχει ενταχθεί σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα και δεν διώκεται για τις πράξεις στις οποίες, σύμφωνα με τις καταθέσεις του, συμμετείχε.

Όπως προκύπτει από τους ισχυρισμούς του, οι Λιόλιος και Μαυραγάνης φέρονται να γνώριζαν τους ορισμούς των διαιτητών πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους, ιδιαίτερα σε αναμετρήσεις για τις οποίες είχαν αυξημένο ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστική είναι η φράση που τους αποδίδεται στις καταθέσεις, σύμφωνα με την οποία με «Βάσω και Σ…» —όπου αναφέρεται το όνομα διαιτητή που αναμένεται πλέον να κληθεί για εξηγήσεις— «ποτέ δεν χάνεις».

Παράλληλα, ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας φέρεται να έχει αναφερθεί σε συναδέλφους του με τους οποίους «είχε μιλήσει» ή τους οποίους «ήλεγχε», προκειμένου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να διαιτητεύουν με τρόπο που εξυπηρετούσε τις επιθυμίες του προέδρου της ΕΟΚ και του στενού συνεργάτη του και συγκατηγορουμένου του, Γιώργου Μαυραγάνη.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν αντικείμενο της ανακριτικής διερεύνησης, χωρίς οι καταγγελλόμενες πράξεις να θεωρούνται αποδεδειγμένες.