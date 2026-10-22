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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε κατηγορούμενοι, προκειμένου να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για την υπόθεση των καταγγελλόμενων χειραγωγήσεων αγώνων που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η παρουσία τους στα δικαστήρια έρχεται μία ημέρα μετά τις συλλήψεις της Τετάρτης, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται και νέα στοιχεία προστίθενται στη δικογραφία.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν επιπλέον 102.000 ευρώ σε μετρητά στην κατοικία δεύτερου διαιτητή που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Είχε προηγηθεί ο εντοπισμός 820.000 ευρώ στο σπίτι άλλου διαιτητή, με το συνολικό ύψος των χρηματικών ευρημάτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να ανέρχεται πλέον σε 922.000 ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας περίπου 50 αγώνες

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται έπειτα από καταγγελίες που σχετίζονταν με τον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ωστόσο στη συνέχεια η έρευνα επεκτάθηκε σε ένα ευρύτερο πεδίο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον περίπου 50 αγώνες μπάσκετ, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν έχουν σημειωθεί αξιόποινες παρεμβάσεις.

Στα στοιχεία που αξιολογούνται περιλαμβάνονται καταθέσεις μαρτύρων, ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα χρηματικά ποσά που φέρονται να βρέθηκαν στις κατοικίες των δύο διαιτητών.

Οι έξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Το ενδεχόμενο προθεσμίας για τις απολογίες

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών, καθώς δεν αποκλείεται οι κατηγορούμενοι να αιτηθούν επιπλέον χρόνο για την προετοιμασία των απολογιών τους.

Άνθρωποι από το περιβάλλον τους ανέφεραν ότι έως την Τετάρτη δεν είχαν αποκτήσει πλήρη εικόνα του περιεχομένου της δικογραφίας, ενώ αμφισβητούσαν τις αναφορές ότι είχε προηγηθεί κλήση τους για παροχή εξηγήσεων κατά το στάδιο της εισαγγελικής έρευνας.

Τα πρόσωπα που βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης

Εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο, στην υπόθεση περιλαμβάνονται ο επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης, η διεθνής διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο αρχιδιαιτητής και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς, καθώς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσος Πηλοΐδης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαδικασία των συλλήψεων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με τον Γιώργο Μαυραγάνη να προσέρχεται με δική του πρωτοβουλία στη ΓΑΔΑ.

Νωρίτερα, η Βάσω Τσαρούχα είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο, κατά την άφιξή της από την Κωνσταντινούπολη.

Οι προεκτάσεις για το ελληνικό μπάσκετ

Η δικαστική διερεύνηση έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό για τις διαδικασίες ελέγχου και τη λειτουργία της διαιτησίας, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η υπόθεση έχει απασχολήσει και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πλέον, η προσοχή επικεντρώνεται στις επόμενες δικαστικές αποφάσεις και στο κατά πόσο το υλικό που έχει συγκεντρωθεί θα τεκμηριώσει τις αποδιδόμενες πράξεις.

Οι κατηγορίες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης, χωρίς να έχει διαπιστωθεί ενοχή των εμπλεκομένων.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση αποδίδεται στην καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Αμαρουσίου στις 16 Απριλίου, με επίκεντρο τη λειτουργία της ΕΟΚ και τη σχέση του προέδρου της με τον Προμηθέα Πατρών.

Τα πρώτα σημάδια της σύγκρουσης είχαν εμφανιστεί μήνες νωρίτερα, όταν ο τότε προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, άρχισε να προχωρά σε δημόσιες καταγγελίες για όσα συνέβαιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τον Νοέμβριο του 2025, μετά την ήττα από τη Μύκονο, είχε χαρακτηρίσει το ελληνικό μπάσκετ «κουκλοθέατρο», μιλώντας για μια «θεατρική παράσταση» στην οποία οι ομάδες συμμετέχουν ως «μαριονέτες».

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου, μετά τη νίκη επί της Καρδίτσας.

«Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε».

Η ΕΟΚ αντέδρασε, αρχικά μέσω του αντιπροέδρου της Δήμου Ντικούδη, ενώ στη συνέχεια παρέπεμψε τόσο τον προπονητή όσο και την ΚΑΕ στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Τον Μάρτιο, έπειτα από νέα ήττα του Αμαρουσίου από τη Μύκονο, σε αγώνα όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν εκτελέσει 44 ελεύθερες βολές, ο Παπαθεοδώρου προανήγγειλε ότι η ομάδα θα προχωρούσε στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων της.

Η καταγγελία που ακολούθησε κοινοποιήθηκε στις αθλητικές αρχές και στον αθλητικό εισαγγελέα.

Τα SMS που μπήκαν στη δικογραφία και η απόφαση της ΕΕΑ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε μηνύματα που είχε στείλει ο Βαγγέλης Λιόλιος στον Ηλία Παπαθεοδώρου, όταν ο τελευταίος ήταν προπονητής του Προμηθέα Πατρών, κατά τη διετία 2023-2025.

Σε ένα από αυτά, ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να ενημερώνει τον προπονητή για τη διαιτητική τριάδα επερχόμενης αναμέτρησης, επισημαίνοντας ότι η πληροφορία ήταν εμπιστευτική.

«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β., Σ., Χ. (σ.σ. αναφέρονται ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές».

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) εξέτασε το συγκεκριμένο υλικό, καλώντας στις αρχές Ιουνίου σε ακρόαση την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Λιόλιο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας το 2020.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, η ΕΕΑ αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού της ΚΑΕ, κρίνοντας ότι υπήρχε ουσιαστική συμμετοχή του προέδρου της Ομοσπονδίας στη διοίκηση και τη λειτουργία της.

Η απόφαση αφορούσε το ζήτημα της διοικητικής εμπλοκής και δεν συνιστούσε απόδειξη χειραγώγησης αγώνων.

Οι οκτώ καταθέσεις και οι δύο μάρτυρες που φέρονται να παραδέχθηκαν εμπλοκή

Στην πορεία της εισαγγελικής έρευνας συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις, με ιδιαίτερη σημασία να αποδίδεται σε δύο πρόσωπα που φέρονται να περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν παρεμβάσεις σε αναμετρήσεις.

Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες φέρονται να υποστήριξαν ότι στο παρελθόν είχαν προσωπική εμπλοκή σε χειραγωγήσεις και είχαν λάβει χρήματα.

Οι καταθέσεις τους αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, χωρίς οι ισχυρισμοί τους να έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά.

Παράλληλα, από τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποθηκευτικά μέσα, τα οποία εξετάζονται για πιθανές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές.

Η αξιοποίηση αυτού του υλικού θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριμένους αγώνες ή άλλα πρόσωπα.

Το εύρημα των 820.000 ευρώ και οι αγώνες που ερευνώνται

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, που σύμφωνα με τις πληροφορίες εντοπίστηκε στην κατοικία του Πέτρου Παπαπέτρου, στην Κατερίνη.

Στο σπίτι του Βαγγέλη Λιόλιου φέρεται επίσης να βρέθηκε μικρότερο ποσό, το οποίο διαφορετικές πηγές προσδιορίζουν μεταξύ 8.000 και 10.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων και εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεσή τους με τις υπό διερεύνηση πράξεις. Η κατοχή τους δεν αποδεικνύει από μόνη της τη διάπραξη αδικήματος.

Η έρευνα καλύπτει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 50 αναμετρήσεις σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας, από την GBL έως χαμηλότερες κατηγορίες και διοργανώσεις νεαρών ηλικιών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες ότι εξετάζονται ακόμη και σχολικά πρωταθλήματα.

Ο σχολικός αγώνας στην Πάφο που είχε προκαλέσει καταγγελίες

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που έχουν προκαλέσει ερωτήματα βρίσκεται ο ημιτελικός του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στην Πάφο, τον περασμένο Μάρτιο, μεταξύ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πατρών και του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγούνταν 58-45 περίπου 12 λεπτά πριν από το τέλος, αλλά η Αναγέννηση επικράτησε τελικά με 64-60, ανατρέποντας την κατάσταση με επιμέρους σκορ 19-2.

Το Ελληνικό Κολλέγιο είχε καταθέσει ένσταση για τη διαιτησία, ενώ οι σχετικές διαμαρτυρίες είχαν δημοσιοποιηθεί ήδη από τότε.

Στον τελικό της επόμενης ημέρας, η Αναγέννηση νίκησε τα Εκπαιδευτήρια Υπατία με 90-81. Σύμφωνα με τότε δημοσίευμα του SDNA, οι νικητές εκτέλεσαν 52 ελεύθερες βολές έναντι 20, ενώ καταγράφηκαν τεχνικές ποινές, αποβολή παίκτη και έντονες αντιδράσεις.

Οι αγώνες είχαν προκαλέσει συζητήσεις πολύ πριν από τη σημερινή υπόθεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε σύνδεσή τους με αξιόποινες πράξεις.

Η αντίδραση της EuroLeague και το διοικητικό ζήτημα στην ΕΟΚ

Η πρώτη διεθνής αθλητική συνέπεια καταγράφηκε την Τετάρτη, όταν η EuroLeague Basketball έθεσε τη Βάσω Τσαρούχα εκτός ορισμών, μέχρι να ολοκληρωθούν η έρευνα των ελληνικών αρχών και η εσωτερική εξέταση της διοργανώτριας.

Την ίδια ημέρα συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, το οποίο ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για τη νομική διαδικασία και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσω των θεσμικών οργάνων.

Η θέση του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία δημιουργεί πλέον και διοικητικά ζητήματα, καθώς οι δικαστικές αποφάσεις και ενδεχόμενοι περιοριστικοί όροι μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ποινική δίωξη, πάντως, δεν ισοδυναμεί με καταδίκη, ενώ οι συνέπειες για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας θα εξαρτηθούν από τις εφαρμοστέες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Από τη L’Équipe και τη MARCA μέχρι το BasketNews

Το σκάνδαλο έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, προκαλώντας εκτενή δημοσιεύματα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αθλητικά μέσα.

Η γαλλική L’Équipe επικεντρώνεται στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ και στην παρουσία στελεχών της διαιτησίας στην υπόθεση.

Η ισπανική MARCA χρησιμοποίησε τον τίτλο «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων», ενώ το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER αναφέρθηκε σε υπόθεση διαφθοράς με καταγγελίες για δωροδοκίες.

Στην Ιταλία, η Il Fatto Quotidiano έκανε λόγο για «σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ», με τα Sportando και Pianeta Basket να αναδεικνύουν την εμπλοκή προσώπων με παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ιδιαίτερη έκταση έδωσε το BasketNews, παρουσιάζοντας τα στοιχεία για τις συλλήψεις, το μεγάλο χρηματικό ποσό και την απόφαση της EuroLeague.

Τις εξελίξεις μετέδωσαν επίσης το Reuters και το Eurohoops, μεταφέροντας την υπόθεση στο διεθνές μπασκετικό κοινό.

Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η Δικαιοσύνη

Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να καθορίσει εάν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν επαρκούν για τη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών και ποια είναι η ενδεχόμενη ευθύνη καθενός από τους έξι.

Τα βασικά ερωτήματα αφορούν την αξιοπιστία των καταθέσεων, την προέλευση των χρημάτων, τη σημασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την πιθανή σύνδεσή τους με συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή.