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Ο Ταύρος αλλάζει σταδιακά πρόσωπο, με το βιομηχανικό του παρελθόν να μετατρέπεται σε επενδυτικό πλεονέκτημα. Παλαιά εργοστάσια, αποθήκες και παραγωγικές εγκαταστάσεις αποκτούν νέες χρήσεις, φιλοξενώντας σύγχρονους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Σε αυτή τη σταδιακή μεταμόρφωση της περιοχής μόλις εντάχθηκε και η αξιοποίηση ενός ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος του 19ου αιώνα, το οποίο, έχοντας διατηρήσει την αρχιτεκτονική του ταυτότητα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του. Πρόκειται για το «Mitos», όπου η Ελληνοαμερικανική Ένωση εγκατέστησε σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της, σε χώρους 1.400 τ.μ., συνδυάζοντας τη στρατηγική επέκταση ενός οργανισμού με σχεδόν 70 χρόνια παρουσίας με την αναγέννηση ενός ιστορικού ακινήτου στον Ταύρο.

Η περιοχή, με τη βιομηχανική της παράδοση, τη θέση της ανάμεσα στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά και την πρόσβαση σε βασικούς συγκοινωνιακούς άξονες, διαθέτει σημαντικό απόθεμα παλαιών επαγγελματικών εγκαταστάσεων που μπορούν να προσαρμοστούν σε σύγχρονες χρήσεις. Στην περίπτωση του «Mitos», η νέα λειτουργία συνδυάζεται με τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας ενός συγκροτήματος που αποτελεί μέρος της ιστορίας του Ταύρου.

Η ιστορία του «Mitos»: Από τον 19ο αιώνα στη σύγχρονη εποχή

Στην οδό Κυδωνιών 4-6 βρίσκεται το ιστορικό συγκρότημα «Mitos», το οποίο αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά κτίρια που συνδέονται μέσω μιας κεντρικής αυλής. Στο σύνολο περιλαμβάνονται δύο ιστορικά κτίσματα του 19ου αιώνα, παλαιά βιομηχανική αποθήκη και βοηθητικοί χώροι. Η αρχική χρήση των εγκαταστάσεων συνδέεται με τις παραγωγικές και αποθηκευτικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Ένα από τα παλαιότερα κτίσματα χρησιμοποιούνταν ως στάβλος, ενώ άλλα τμήματα εξυπηρετούσαν αποθηκευτικές και βοηθητικές λειτουργίες. Το ακριβές έτος κατασκευής και η αρχική επιχείρηση που αξιοποιούσε το σύνολο των εγκαταστάσεων δεν προκύπτουν από τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία. Η νεότερη πορεία του ακινήτου ξεκίνησε το 2017, όταν η KN Group ανέλαβε την αποκατάσταση και τον επανασχεδιασμό του, προκειμένου να φιλοξενήσει σύγχρονες επαγγελματικές δραστηριότητες. Η αρχιτεκτονική παρέμβαση αντιμετώπισε τα επιμέρους κτίσματα ως ενιαίο σύνολο, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά των παλαιών κατασκευών και αναδεικνύοντας την κεντρική αυλή ως σημείο σύνδεσης και επικοινωνίας. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον χωρίς να αλλοιωθεί η ιστορική ταυτότητα του ακινήτου. Το συγκρότημα παρουσιάστηκε ως ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό έργο το 2018, ενώ το 2024 συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα Open House Athens, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει την ιστορία και τη νέα χρήση του.

Η νέα χρήση των 1.400 τ.μ.

Το 2026 η KN Group επέστρεψε στο «Mitos», αναλαμβάνοντας τη διαμόρφωση των νέων εγκαταστάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Το έργο, συνολικής επιφάνειας 1.400 τ.μ., περιλαμβάνει αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, εσωτερική διαμόρφωση, κατασκευή και οργάνωση των χώρων εργασίας. Το κεντρικό κτίριο σχεδιάστηκε με τη λογική του ανοιχτού εργασιακού περιβάλλοντος, με τις θέσεις εργασίας οργανωμένες σε μικρές ομάδες και ενδιάμεσους αποθηκευτικούς χώρους. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τρεις νέες κλειστές αίθουσες συναντήσεων με γυάλινα διαχωριστικά και μεταλλικές επιφάνειες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελούν οι διάτρητες μεταλλικές κατασκευές σε βαθύ κόκκινο χρώμα, που οριοθετούν χώρους συνεργασίας και ομαδικών δραστηριοτήτων. Το συγκρότημα διαθέτει επίσης αίθουσα εκθέσεων και εκδηλώσεων, ενώ η εσωτερική αυλή και οι υπαίθριοι χώροι προσφέρουν δυνατότητες συναντήσεων και συγκεντρώσεων. Η παρέμβαση αποτελεί παράδειγμα προσαρμογής ιστορικού ακινήτου στις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού και διοικητικού οργανισμού, με διατήρηση της αρχιτεκτονικής μνήμης του χώρου.

Η στρατηγική επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Για την Ελληνοαμερικανική Ένωση, η εγκατάσταση στον Ταύρο αποτελεί σημαντικό βήμα οργανωτικής ανάπτυξης, καθώς πλησιάζει τη συμπλήρωση επτά δεκαετιών λειτουργίας. Στις νέες εγκαταστάσεις συγκεντρώνονται το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων και υπηρεσίες που μέχρι σήμερα στεγάζονταν σε διαφορετικά κτίρια, εκτός της ιστορικής έδρας της οδού Μασσαλίας. Όπως ανέφερε στην ομιλία του κατά τα εγκαίνια ο πρόεδρος της Ένωσης, Λεωνίδας Τζώνης, περισσότερα από 70 στελέχη, περίπου το 50% του ανθρώπινου δυναμικού, αποκτούν πλέον κοινό χώρο εργασίας. Η συγκέντρωση των υπηρεσιών αποσκοπεί στην καλύτερη επικοινωνία, στον συντονισμό και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση σπουδαστών, εκπαιδευτικών, εξεταζομένων και συνεργατών. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη μετεγκατάσταση ουσιαστική οργανωτική μεταβολή, η σημασία της οποίας υπερβαίνει την πρακτική διευθέτηση των καθημερινών αναγκών. Επιδίωξη, όπως επισήμανε, είναι ένας οργανισμός περισσότερο συνεκτικός, αποτελεσματικός και εξωστρεφής, ικανός να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις προσδοκίες όσων αξιοποιούν τις υπηρεσίες του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές του προέδρου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην ιστορική διαδρομή του οργανισμού και στη σημασία της διαρκούς ανανέωσης των θεσμών. Όπως επισήμανε, η μακροχρόνια παρουσία ενός οργανισμού δεν αποτελεί από μόνη της τεκμήριο επιτυχίας. Η πραγματική του αξία κρίνεται από την ικανότητά του να παραμένει ουσιαστικός, να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και να ανανεώνει τα μέσα με τα οποία υπηρετεί τις θεμελιώδεις αρχές του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επιλογή του Ταύρου, μιας περιοχής με βαθιές ιστορικές και κοινωνικές αναφορές. Επιδίωξη της Ένωσης, όπως τόνισε, είναι η παρουσία της να μην περιοριστεί στα όρια των νέων εγκαταστάσεων, αλλά να δημιουργήσει ουσιαστικούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία και να συμβάλει στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Οι νέες εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Hellenic American Union) που ιδρύθηκε το 1957 ως κοινωφελές εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός με διεθνή προσανατολισμό και εστίαση στην κοινωνική προσφορά, εγκαινιάστηκαν την περασμένη Παρασκευή παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο αγιασμός τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη διαχρονική προσφορά της Ένωσης στα γράμματα και στον πολιτισμό, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της νέας εγκατάστασης για την τοπική κοινωνία. «Είμαι πεπεισμένος ότι η εγκατάσταση δεκάδων στελεχών και η προσέλκυση χιλιάδων υποψηφίων στον Ταύρο θα δώσει απτή ώθηση στην τοπική κοινωνία», ανέφερε. Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, της αμερικανικής πρεσβείας, της Εκκλησίας, της Περιφέρειας Αττικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Οι νέες επενδύσεις στα ακίνητα του Ταύρου

Η αξιοποίηση του «Mitos» εντάσσεται σε μια ευρύτερη κινητικότητα στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων του Ταύρου, όπου παλαιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες χρήσεις.

Εμβληματικό σχέδιο ανάπλασης έχει παρουσιαστεί και για τις πρώην εγκαταστάσεις της Βιοχάλκο στην Πειραιώς 252, όπου η Noval Property σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων εμπορικών, επιχειρηματικών, πολιτιστικών και άλλων χρήσεων. Το σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπλασης του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος στον Ταύρο, εκτιμώμενου ύψους 169 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται σε φάση διοικητικής και αδειοδοτικής ωρίμανσης, με το έργο να έχει ήδη ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων. Στο οικόπεδο των 72,5 στρεμμάτων, ο σχεδιασμός του διεθνούς γραφείου Foster + Partners προβλέπει τη δημιουργία ενός πράσινου πόλου μικτών χρήσεων συνολικής ανωδομής 56.740 τ.μ., που θα περιλαμβάνει γραφεία, κατοικίες, ξενοδοχείο, χώρους πολιτισμού, εμπορικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, στοχεύοντας στις διεθνείς πιστοποιήσεις LEED Gold Neighborhood και BREEAM. Καθώς εκκρεμεί η τελική έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ, η έναρξη των κύριων κατασκευαστικών εργασιών μετατίθεται για το 2028, με τον ορίζοντα ολοκλήρωσης και παράδοσης του σύνθετου συγκροτήματος να τοποθετείται πλέον το 2031.

Στην οδό Αρχιμήδους 16 στον Ταύρο, η Hellenic Properties υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, για τη μετατροπή παλαιού βιομηχανικού ακινήτου σε σύγχρονο, βιοκλιματικό συγκρότημα γραφείων υψηλών προδιαγραφών. Το ακίνητο, συνολικής κτιριακής επιφάνειας περίπου 5.000 τ.μ., στέγαζε αρχικά τη βιομηχανία «Αθηναϊκά Πλεκτήρια Αφοί Τσιροζίδη» και αργότερα χρησιμοποιήθηκε από την Εθνική Λυρική Σκηνή για δοκιμές, εργαστήρια και βοηθητικές λειτουργίες. Σήμερα, το έργο (ενεργειακής απόδοσης Α+) βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής και παραμένει εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, με προγραμματισμένη παράδοση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Σε φάση ολοκλήρωσης εισέρχεται ένα ακόμη σημαντικό έργο κτιριακής και ακαδημαϊκής υποδομής στον Ταύρο, το οποίο αφορά τη ριζική ανακατασκευή και μετατροπή υφιστάμενου βιομηχανικού κτιρίου (πρώην αποθήκες Mothercare) σε σύγχρονες εγκαταστάσεις πανεπιστημιακού campus ιδιοκτησίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σύνθετη αυτή παρέμβαση περιλαμβάνει την πλήρη δομική και ενεργειακή αναβάθμιση του βιομηχανικού κελύφους, τη διαμόρφωση προηγμένων αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων και χώρων διοίκησης, ενισχύοντας σημαντικά τις εκπαιδευτικές και στεγαστικές ανάγκες του ιδρύματος στο πλαίσιο των σύγχρονων προτύπων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η λειτουργία του αναμένεται μέσα στους ερχόμενους μήνες.

Η σταδιακή μεταμόρφωση του Ταύρου αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση στην αγορά ακινήτων της Αττικής: την επαναχρησιμοποίηση παλαιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες ανάγκες. Από χώρους παραγωγής και αποθήκευσης σε γραφεία, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και πολιτιστικούς χώρους, τα κτίρια που κάποτε στήριξαν την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής αποκτούν νέους ρόλους. Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι αυτή η επενδυτική κινητικότητα να συνδυαστεί με τη διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς, την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Έτσι, ο Ταύρος μπορεί να διαμορφώσει μια νέα ταυτότητα, χωρίς να χάσει τα στοιχεία που συνδέουν το παρόν του με την ιστορία του.