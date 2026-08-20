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Το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Ο Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Ο Στέφανος Μάνος, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.

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