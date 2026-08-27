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Ξεκίνησαν σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, οι εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, έπειτα από εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη και, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό.

Η κατεδάφιση γίνεται κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το ΥΠΕΘΑ να επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται στην πλήρη κυριότητά του.

Όπως αναφέρεται σχετικά, το υπουργείο προχώρησε στην απομάκρυνση του κτιρίου στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης και της τήρησης της νομιμότητας.

Η ανάρτηση Δένδια

Στην έναρξη των εργασιών κατεδάφισης αναφέρθηκε και ο Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο Χ, επιλέγοντας μάλιστα να σχολιάσει την εξέλιξη με τη λέξη «Επιτέλους!».

«Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη). pic.twitter.com/vUADReoChU — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 27, 2026

Το κτίριο του Badminton είχε συνδεθεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, καθώς είχε κατασκευαστεί για τη φιλοξενία των αγωνισμάτων μπάντμιντον. Μετά την ολοκλήρωση των Αγώνων, η εγκατάσταση απέκτησε διαφορετική χρήση, φιλοξενώντας επί σειρά ετών θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η σημερινή έναρξη της κατεδάφισης κλείνει πλέον έναν πολυετή κύκλο γύρω από την παρουσία του κτιρίου στην έκταση του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή, 14 χρόνια μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

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