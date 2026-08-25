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Με την Πρέσβη της Γαλλίας, Laurence Auer, συναντήθηκε, σήμερα Τρίτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Συναντήθηκα σήμερα με την Πρέσβη της Γαλλίας, κα Laurence Auer η οποία με επισκέφθηκε στο ΥΠΕΘΑ, με την ολοκλήρωση της θητείας της στην Αθήνα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.
Συναντήθηκα σήμερα με την Πρέσβη της Γαλλίας, κα Laurence Auer @laurenceauer, η οποία με επισκέφθηκε στο ΥΠΕΘΑ, με την ολοκλήρωση της θητείας της στην Αθήνα.
Η συνεισφορά της κ. Auer υπήρξε σημαντική στην ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης 🇬🇷-🇫🇷.
Στην απερχόμενη Πρέσβη… pic.twitter.com/mDYjjgiMaS
— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 25, 2026
Όπως τόνισε, «η συνεισφορά της κ. Auer υπήρξε σημαντική στην ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας».
«Στην απερχόμενη Πρέσβη ευχήθηκα ευημερία και κάθε επιτυχία, σε όλες τις μελλοντικές της προσπάθειες», κατέληξε ο κ. Δένδιας.
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