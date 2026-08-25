Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με την Πρέσβη της Γαλλίας, Laurence Auer, συναντήθηκε, σήμερα Τρίτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Συναντήθηκα σήμερα με την Πρέσβη της Γαλλίας, κα Laurence Auer η οποία με επισκέφθηκε στο ΥΠΕΘΑ, με την ολοκλήρωση της θητείας της στην Αθήνα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.

Συναντήθηκα σήμερα με την Πρέσβη της Γαλλίας, κα Laurence Auer @laurenceauer, η οποία με επισκέφθηκε στο ΥΠΕΘΑ, με την ολοκλήρωση της θητείας της στην Αθήνα. Η συνεισφορά της κ. Auer υπήρξε σημαντική στην ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης 🇬🇷-🇫🇷. Στην απερχόμενη Πρέσβη… pic.twitter.com/mDYjjgiMaS — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 25, 2026

Όπως τόνισε, «η συνεισφορά της κ. Auer υπήρξε σημαντική στην ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας».

«Στην απερχόμενη Πρέσβη ευχήθηκα ευημερία και κάθε επιτυχία, σε όλες τις μελλοντικές της προσπάθειες», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Διαβάστε ακόμη

Oι Λιβανέζοι που, μετά την Αθήνα, επενδύουν στο real estate της Σύρου (pics)

Τα τρελά ποσά στις μεταγραφές του ποδοσφαίρου

Το «τρίγωνο του λιθίου»: Η νέα μάχη για τον λευκό χρυσό της Νότιας Αμερικής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ