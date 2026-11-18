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Ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που εμφανίζονταν να λειτουργούν νόμιμα, αλλά συσσώρευαν τεράστια χρέη προς το Δημόσιο, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για τέσσερα κυκλώματα οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν 917 εταιρείες και 738 φερόμενους διαχειριστές, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», καλύπτοντας την πραγματική ταυτότητα των προσώπων που φέρονται να έλεγχαν τις επιχειρήσεις.

Το συνολικό ύψος της ζημίας για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 206,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 138,1 εκατ. ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες φόρους και 68,17 εκατ. ευρώ από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Ιδιαίτερη διάσταση της υπόθεσης αποτελεί ο τρόπος επιλογής των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι. Σύμφωνα με την έρευνα, οι στρατολόγοι αναζητούσαν ανθρώπους σε συνθήκες ακραίας οικονομικής δυσχέρειας, ακόμη και σε νοσοκομεία, αξιοποιώντας την ευάλωτη κατάστασή τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 29χρονης γυναίκας που εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 31 επιχειρήσεις, παρότι δήλωνε ελάχιστα εισοδήματα και εργαζόταν περιστασιακά. Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες και αρνείται ότι είχε γνώση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθοριστικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι διαχειρίζονταν προσωπικά στοιχεία, φορολογικούς κωδικούς και εταιρικές μεταβολές, ενώ οι πραγματικοί ωφελούμενοι παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Η δικογραφία περιλαμβάνει περίπου 1.300 κατηγορουμένους, με την ακριβή συμμετοχή και τις ευθύνες καθενός να αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

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