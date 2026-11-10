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Στο πλαίσιο της ξενοδοχειακής επένδυσης μικτής χρήσης στο Κτήμα Δηλαβέρη, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου υπερψήφισε, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου 2026, το Ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Με το Μνημόνιο καθορίζονται ανταποδοτικά οφέλη και δράσεις υπέρ του Δήμου και των δημοτών.

Κεντρική, εμπροσθοβαρής δράση είναι η κατασκευή και παράδοση αθλητικού κέντρου στον Δήμο, προϋπολογισμό 1.033.045,23 ευρώ, πριν από την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης. Η τεχνική περιγραφή τοποθετεί το έργο στις Εργατικές Κατοικίες, στο Ο.Τ. 785, και προβλέπει κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης με αεροϋποστηριζόμενο θόλο, ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, χώρο υπαίθριας άθλησης και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Μνημονίου, ο φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους μελέτης, κατασκευής, εξοπλισμού, σύνδεσης και παράδοσης του αθλητικού κέντρου, καθώς και τις αναγκαίες πρόσθετες δαπάνες για την πλήρη, ασφαλή, προσβάσιμη και νόμιμη λειτουργία του.

Τα βασικά ανταποδοτικά οφέλη που προβλέπονται είναι:

Αθλητικό κέντρο για τη νέα γενιά και τους κατοίκους, με σύγχρονους χώρους για μπάσκετ, βόλεϊ και υπαίθρια άθληση. Η δράση προβλέπεται να υλοποιηθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης.

Ετήσια υποχρέωση έργων και δράσεων αξίας 0,50% επί του μικτού κέρδους των τυχερών παιγνίων, πέρα από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου. Πρόκειται για αξία έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και δράσεων υπέρ της πόλης, όχι για αυτόματη κατάθεση χρημάτων στον Δήμο. Η εταιρεία οφείλει να γνωστοποιεί και να τεκμηριώνει τα οικονομικά στοιχεία του υπολογισμού.

Μεταφορά και σώρευση αδιάθετων ποσών στις επόμενες περιόδους, ώστε να παραμένουν διαθέσιμα για δράσεις υπέρ του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.

Μηχανισμό παρακολούθησης και λογοδοσίας, με κοινή επιτροπή συνεργασίας και ετήσια αναλυτική αποτύπωση των ποσών, των δράσεων και των υπολοίπων.

Εγγυητική ευθύνη τουλάχιστον 36 μηνών για το αθλητικό κέντρο και υποχρέωση αποκατάστασης ελλείψεων ή κακοτεχνιών με δαπάνη του φορέα υλοποίησης.

Τα οφέλη του Μνημονίου συμπληρώνουν τις χωριστές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, όπως τα κυκλοφοριακά έργα και η διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η απόδοση περίπου 25 στρεμμάτων στον Δήμο για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, καθώς και η κάλυψη συγκεκριμένων αποζημιώσεων τρίτων ιδιοκτητών.

Η ξενοδοχειακή επένδυση έχει προχωρήσει μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις διαδοχικών κυβερνήσεων διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων. Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι η διαπραγμάτευση ήταν αναγκαία, ώστε ο Δήμος να εξειδικεύσει τις υποχρεώσεις του φορέα και να εξασφαλίσει συγκεκριμένα οφέλη για τους κατοίκους.

Η υλοποίηση του αθλητικού κέντρου θα προχωρήσει με τις απαιτούμενες νόμιμες εγκρίσεις και την προβλεπόμενη αυτοτελή σύμβαση δωρεάς.

Δήλωση Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου:

«Με τη χθεσινή απόφαση, το Μαρούσι κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για να εξασφαλίσει συγκεκριμένα και μετρήσιμα ανταποδοτικά οφέλη. Πρώτη στη σειρά δράση, είναι ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, με επίκεντρο τη νέα γενιά, τον αθλητισμό και τις ανάγκες των κατοίκων.

Θέλουμε τα ανταποδοτικά οφέλη να πιάνουν τόπο στην καθημερινότητα. Να δημιουργούν χώρους όπου τα παιδιά και οι νέοι θα μπορούν να αθλούνται, να συναντιούνται και να εξελίσσονται. Φτιάχνουμε υποδομές για το σήμερα και το αύριο του Αμαρουσίου.

Η ξενοδοχειακή επένδυση στο Κτήμα Δηλαβέρη έχει προχωρήσει μέσα από αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις διαδοχικών κυβερνήσεων. Η ευθύνη μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι η πόλη και οι δημότες της θα έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα. Δεν μείναμε στις διακηρύξεις· διαπραγματευτήκαμε και φέραμε προς έγκριση συγκεκριμένες δεσμεύσεις, έργα και μηχανισμό παρακολούθησης.

Τώρα μετρά η υλοποίηση. Θα παρακολουθούμε κάθε δέσμευση και θα διεκδικούμε να γίνει πράξη. Γιατί το Μαρούσι πηγαίνει και θα συνεχίσει να πηγαίνει όλο και πιο Ψηλά!»