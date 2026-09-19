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Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, από το ύψος της οδού Θησέως στο Μαρούσι λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Στο σημείο αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.

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