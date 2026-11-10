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Με τον αναμενόμενο τρόπο αντέδρασε η Τουρκία στην αναχώρηση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo από το λιμάνι του Ηρακλείου, με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή όπου πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.

Ο σταθμός της Αττάλειας προχώρησε στην έκδοση νέας παράνομης και παράτυπης NAVTEX, μέσω της οποίας η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει τις έρευνες του Abeille Marengo ως δραστηριότητα που πραγματοποιείται με τη δική της έγκριση. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το σχετικό αίτημα αδειοδότησης έχει υποβληθεί αποκλειστικά στις ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Συνεχίζοντας την πάγια τακτική της, η Τουρκία εξέδωσε τη NAVTEX 1127/26, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πραγματοποιούνται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε θαλάσσια περιοχή που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτει στη δικαιοδοσία της και εντός της υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί, επικαλούμενη τις συντεταγμένες που είχε καταθέσει στον ΟΗΕ το 2020. Αναμένεται η έκδοση ελληνικής αντι-NAVTEX, με την οποία η τουρκική αναγγελία θα χαρακτηρίζεται άκυρη και στερούμενη ισχύος.

Στο κείμενο της τουρκικής NAVTEX αναφέρεται ότι οι θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες θα διεξαχθούν σε διαδρομές που, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν συμφωνηθεί με τις αρμόδιες τουρκικές υπηρεσίες και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες εργασίες εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του δικού της συστήματος NAVTEX και στην υφαλοκρηπίδα που διεκδικεί στην Ανατολική Μεσόγειο, παραπέμποντας στην επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020 προς τα Ηνωμένα Έθνη, με αριθμό A/74/757, μέσω της οποίας γνωστοποίησε τα εξωτερικά όρια των αξιώσεών της.

Η αναγγελία προσδιορίζει ως χρονικό διάστημα των ερευνών για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου από το Abeille Marengo την περίοδο από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027, ενώ προβλέπει ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών που ορίζονται από γεωγραφικές συντεταγμένες.

Η NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου:

TURNHOS N/W : 1127/26

MEDITERRANEAN SEA

1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

34 11.39 N – 030 10.16 E

34 14.77 N – 030 22.77 E

34 16.58 N – 030 47.94 E

34 16.21 N – 031 01.50 E

34 12.98 N – 031 58.64 E

34 11.33 N – 032 12.28 E

34 11.59 N – 032 16.26 E

LINE 2

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

34 09.16 N – 030 08.66 E

34 09.41 N – 030 12.39 E

34 11.58 N – 030 25.77 E

34 12.79 N – 030 44.83 E

34 13.69 N – 030 55.76 E

34 13.60 N – 031 07.73 E

34 12.80 N – 031 21.45 E

34 11.13 N – 031 31.70 E

34 08.16 N – 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27