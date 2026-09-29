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Μια νέα ψηφιακή υποδομή που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες διαχειρίζονται τις διαδικασίες κληρονομιάς προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά τη θεσμοθέτηση του νέου κληρονομικού δικαίου.

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η δημιουργία μιας κεντρικής ψηφιακής πύλης κληρονομιάς, μέσω της οποίας οι κληρονόμοι θα μπορούν να αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική κατάσταση του προσώπου που κληρονομούν, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε απόφαση.

Η νέα διαδικασία στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ενίσχυση της διαφάνειας και κυρίως στην προστασία των πολιτών από την πιθανότητα να αναλάβουν εν αγνοία τους άγνωστες οικονομικές υποχρεώσεις.

Η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα, προχωρά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο αναμένεται να αναμορφώσει τις διαδικασίες ενημέρωσης και πρόσβασης στα στοιχεία μιας κληρονομικής διαδοχής.

Μία αίτηση για πλήρη εικόνα της κληρονομιάς

Μέχρι σήμερα, η διερεύνηση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης ενός κληρονομούμενου αποτελούσε μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία.

Οι κληρονόμοι έπρεπε να αναζητούν πληροφορίες από διαφορετικές υπηρεσίες και φορείς, γεγονός που συχνά δημιουργούσε καθυστερήσεις και αύξανε τον κίνδυνο μιας ακούσιας αποδοχής χρεών.

Με το νέο σύστημα, ο στόχος είναι ο πολίτης να μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να γνωρίζει το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν την κληρονομιά, δηλαδή τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό της.

Για τον σχεδιασμό του νέου πλαισίου έχει συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας, στην οποία συμμετέχουν νομικοί, δικαστικοί λειτουργοί και υπηρεσιακά στελέχη.

Την προεδρία της ομάδας έχει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Λέκκας, με αντικείμενο τη διαμόρφωση των αναγκαίων ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των πολιτών.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς

Βασικός πυλώνας της μεταρρύθμισης αποτελεί η δημιουργία της Κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Κληρονομιάς.

Οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν, μέσω μίας ενιαίας αίτησης, να αποκτούν πρόσβαση σε συγκεντρωμένα στοιχεία που αφορούν την κληρονομική περιουσία.

Η πλατφόρμα θα διασυνδέεται με κρίσιμες βάσεις δεδομένων, όπως:

η φορολογική διοίκηση ,

, τα τραπεζικά ιδρύματα ,

, τα ασφαλιστικά ταμεία ,

, τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία.

Με αυτόν τον τρόπο, ο κληρονόμος θα έχει μια συνολική εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και των πιθανών υποχρεώσεων που συνδέονται με την κληρονομιά.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια

Η λειτουργία της νέας ψηφιακής υπηρεσίας θα συνοδεύεται από αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και δικλίδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Στόχος είναι η ασφαλής διαχείριση ευαίσθητων οικονομικών πληροφοριών, με πρόσβαση μόνο από τα πρόσωπα που διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση ως κληρονόμοι.

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών που μέχρι σήμερα απαιτούσαν σημαντικό χρόνο και πολλαπλές ενέργειες από τους πολίτες.

Με τη νέα ψηφιακή πύλη, το κληρονομικό δίκαιο προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες, αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

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