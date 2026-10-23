Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που γνώριζαν πρόσωπα, καταστάσεις και παρασκήνια του ελληνικού μπάσκετ εκ των έσω. Κινήθηκε επί χρόνια ανάμεσα σε παράγοντες, διαιτητές και ομάδες, έχτισε τη δική του παρουσία στα γήπεδα, διαχειρίστηκε μεγάλα χρηματικά ποσά και βρέθηκε πρωταγωνιστής σε υποθέσεις που απασχόλησαν τη δημοσιότητα. Σήμερα, ο Βαγγέλης Τσάπας επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι για κάποια νέα αμφιλεγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή για μία ακόμη μυστηριώδη εξαφάνιση, αλλά ως ένας από τους ανθρώπους που φέρονται να άνοιξαν το στόμα τους για το κύκλωμα των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο άνθρωπος που, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τη δικαστική έρευνα, περιέγραψε στις Αρχές πρόσωπα, συνεννοήσεις, οικονομικές συναλλαγές και μεθόδους χειραγώγησης αγώνων, δεν είναι κάποιος άσχετος με το περιβάλλον που καταγγέλλει.

Αντιθέτως, στην κατάθεσή του επικαλείται προσωπική γνώση και συμμετοχή σε περιστατικά που ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη. Οι ισχυρισμοί του αποτελούν πλέον μέρος μιας μεγάλης ποινικής υπόθεσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ήδη αποδειχθεί στο σύνολό τους. Για όσους παρακολουθούσαν την πορεία του, όμως, το όνομα Βαγγέλης Τσάπας μόνο άγνωστο δεν είναι. Πίσω του υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή, γεμάτη απότομες ανατροπές, φιλόδοξα εγχειρήματα, χρήματα, οικονομικές αντιπαραθέσεις, ανεξήγητες εξαφανήσεις και υποσχέσεις για επιστροφή.

Πολύ πριν αποκτήσει το προσωνύμιο «Έλληνας Crypto», ο Βαγγέλης Τσάπας είχε ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του στον χώρο του μπάσκετ. Η διαδρομή του δεν ξεκίνησε από κάποια μεγάλη επαγγελματική ομάδα, ούτε από τα διοικητικά γραφεία ενός συλλόγου της πρώτης κατηγορίας.

Το… μπαμ με τον Φάρο Κερατσινίου

Ξεκίνησε από τα γήπεδα των μικρών κατηγοριών, όπου αγωνίστηκε ως παίκτης και στη συνέχεια ανέλαβε και καθήκοντα προπονητή. Σταδιακά πέρασε από τον αγωνιστικό χώρο στη διοίκηση. Εκεί άρχισε να χτίζει την εικόνα του ανθρώπου που μπορούσε να αλλάξει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τις ισορροπίες μιας ομάδας. Η πρώτη μεγάλη παραγοντική του επιτυχία ήρθε με τον Φάρο Κερατσινίου. Μια ομάδα που βρέθηκε να πρωταγωνιστεί στις εθνικές κατηγορίες και να φτάνει μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2016. Ήταν ένα εντυπωσιακό αθλητικό επίτευγμα για έναν σύλλογο που δεν ανήκε στην παραδοσιακή ελίτ του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Φάρος κέρδισε δύο φορές το δικαίωμα ανόδου στην Α1, χωρίς τελικά να κάνει το βήμα προς τη μεγάλη κατηγορία. Οι αποφάσεις εκείνης της περιόδου προκάλεσαν ερωτήματα, καθώς η αγωνιστική επιτυχία δεν συνοδεύτηκε από την αναμενόμενη συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία. Το όνομα του Τσάπα, ωστόσο, είχε ήδη αρχίσει να αποκτά βαρύτητα στους μπασκετικούς κύκλους. Και όπως προκύπτει σήμερα, εκείνα ακριβώς τα χρόνια τοποθετεί και ο ίδιος την έναρξη επαφών και συνεννοήσεων που σήμερα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τους στημένους αγώνες.

Στην κατάθεσή του αναφέρεται σε συνάντηση στις 31 Οκτωβρίου 2015, παραμονή αγώνα, κατά την οποία, όπως ισχυρίζεται, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας μεταξύ παραγόντων που εκπροσωπούσαν αντίπαλες ομάδες. Τα όσα καταγγέλλει για εκείνη την περίοδο βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Το επόμενο κεφάλαιο στην μπασκετική του διαδρομή γράφτηκε στον Ιωνικό Νικαίας. Ο Τσάπας ανέλαβε πρωταγωνιστικό διοικητικό και χρηματοδοτικό ρόλο, συμβάλλοντας στην επιστροφή της ιστορικής ομάδας στην Α1 έπειτα από 32 χρόνια απουσίας. Η παρουσία του συνδέθηκε με μεταγραφές, υψηλές προσδοκίες και αγωνιστικές επιδόσεις που συζητήθηκαν ευρύτατα.

Στις 19 Απριλίου 2017, ο Φάρος Κερατσινίου είχε επικρατήσει με το ασυνήθιστο 164-103 σε αγώνα της Α2. Δύο χρόνια αργότερα, στις 20 Απριλίου 2019, ο Ιωνικός σημείωσε ένα ακόμη σκορ που έμεινε στην ιστορία, επικρατώντας με 197-116. Δύο ομάδες που συνδέθηκαν με τον ίδιο παράγοντα και δύο αποτελέσματα που ξεχώρισαν για τη σπανιότητά τους, χωρίς αυτό να συνιστά από μόνο του ένδειξη παρατυπίας. Εκείνη την περίοδο ο Τσάπας παρουσιαζόταν ως ένας παράγοντας με οικονομική επιφάνεια και δυνατότητα να στηρίζει φιλόδοξα αθλητικά σχέδια.

Πίσω από την εικόνα αυτή, όμως, σύμφωνα με όσα ο ίδιος περιγράφει πλέον στην κατάθεσή του για την υπόθεση των στημένων, υπήρχαν και προβλήματα ρευστότητας. Ειδικότερα, τοποθετεί στο καλοκαίρι του 2019 συζητήσεις που, κατά τους ισχυρισμούς του, συνδέονταν με την οικονομική υποστήριξη του Ιωνικού και με μετέπειτα περιστατικά τα οποία διερευνώνται ως πιθανές προσπάθειες επηρεασμού αγώνων.

Ο ίδιος άνθρωπος που κάποτε χρηματοδοτούσε ομάδες και συμμετείχε στη διοίκησή τους εμφανίζεται σήμερα να περιγράφει στους δικαστικούς λειτουργούς όσα, κατά τη μαρτυρία του, συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Το ελληνικό κρυπτονόμισμα

Παράλληλα με το μπάσκετ, ο Βαγγέλης Τσάπας είχε ανοίξει ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό κεφάλαιο. Από το 2015 συνδέθηκε με το Hellenic Coin, γνωστό ως HNC, ένα κρυπτονόμισμα που παρουσιάστηκε ως ελληνικό εγχείρημα στον ταχέως αναπτυσσόμενο κόσμο των ψηφιακών συναλλαγών. Ήταν η εποχή που τα κρυπτονομίσματα αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες αλλά και σοβαρούς επενδυτικούς κινδύνους. Ο Τσάπας επιδίωξε να συνδέσει το ψηφιακό νόμισμα με δραστηριότητες της πραγματικής οικονομίας, από τον τουρισμό και τη ναυτιλία μέχρι την ενέργεια και την αγορά ακινήτων.

Για αρκετούς επενδυτές το HNC αποτελούσε ένα στοίχημα για το μέλλον. Για τον ίδιο, μια ακόμη δραστηριότητα που ενίσχυε την εικόνα του πολυπράγμονα επιχειρηματία. Όταν, όμως, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σοβαρά προβλήματα γύρω από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, η αξία του κρυπτονομίσματος δέχθηκε έντονες πιέσεις και οι κάτοχοί του βρέθηκαν αντιμέτωποι με αβεβαιότητα. Τα ερωτήματα πλήθαιναν.

Πόσα χρήματα είχαν τοποθετηθεί; Ποιοι διαχειρίζονταν πλέον το νόμισμα; Ποιο ήταν το πραγματικό επιχειρηματικό του μέλλον; Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεκάδες επενδυτές είχαν χάσει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο Τσάπας, στις δηλώσεις που έκανε τότε στο «Πρώτο Θέμα», υποστήριζε ότι δεν είχε πουλήσει τα προσωπικά του νομίσματα και ότι προχωρούσε σε συμφωνία για τη διαχείριση του εγχειρήματος από νέα ομάδα. Στις 26 Νοεμβρίου 2021 το protothema.gr αποκάλυψε ότι επιχειρηματίας με πολυετή δραστηριότητα στη ναυτιλία αναλάμβανε τη διαχείριση του HNC μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Τσάπα. Ήταν άλλη μία απόπειρα να εμφανιστεί μια λύση σε ένα εγχείρημα που βρισκόταν σε αναταραχή.

Η εξαφάνιση

Η 9η Νοεμβρίου 2021 ήταν η ημέρα που η υπόθεση του Βαγγέλη Τσάπα άρχισε να εξελίσσεται σε δημόσιο θρίλερ. Ο ισχυρός άνδρας του Ιωνικού είχε εξαφανιστεί από την καθημερινότητα της ομάδας και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Συνεργάτες προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, άνθρωποι του μπασκετικού περιβάλλοντος αναζητούσαν απαντήσεις και επενδυτές του κρυπτονομίσματος παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις. Η απουσία του είχε αρχίσει να αποκτά διαστάσεις μυστηρίου.

Κι όμως, κανείς από όσους τον αναζητούσαν δεν μπορούσε να δώσει μια σαφή και επιβεβαιωμένη εξήγηση για την απουσία του. Ο ίδιος, επικοινωνώντας μέσω τρίτων αλλά και με το «Πρώτο Θέμα», επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και διαβεβαίωνε ότι σύντομα θα επέστρεφε. Στο μεταξύ, η τότε πρόεδρος της ΚΑΕ Ιωνικός, την οποία είχε επιλέξει ο ίδιος, βρισκόταν ένα βήμα πριν από την παραίτηση κατι που συνέβη στις 19 Νοεμβρίου.

Ο Τσάπας, από την πλευρά του, ανακοίνωνε ότι αποχωρεί από τον Ιωνικό, καταλογίζοντας ευθύνες για τον χειρισμό της υπόθεσης στους μέχρι τότε συνεργάτες του. Μια πορεία που είχε αρχίσει με αγωνιστικές ανόδους και πανηγυρισμούς κατέληγε σε μια δημόσια σύγκρουση, με εκατέρωθεν αιχμές και ανοιχτούς οικονομικούς λογαριασμούς.

Η θαλαμηγός

Κι ενώ η υπόθεση του Ιωνικού και του κρυπτονομίσματος προκαλούσε ήδη ερωτήματα, μια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα του Βαγγέλη Τσάπα ήρθε να προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στην πολυτάραχη διαδρομή του. Αυτή τη φορά, η ιστορία δεν εκτυλισσόταν στα παρκέ ούτε στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των κρυπτονομισμάτων, αλλά στο κατάστρωμα μιας από τις μεγαλύτερες και πολυτελέστερες θαλαμηγούς στον κόσμο.

Το «Al Mirqab», ένα εντυπωσιακό σκάφος μήκους 133 μέτρων, ιδιοκτησίας του πρώην πρωθυπουργού του Κατάρ, βρισκόταν αγκυροβολημένο στη μαρίνα Ζέας. Ο Τσάπας, μέσω εταιρειών που συνδέονταν με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, φερόταν να είχε αναλάβει τη διαχείριση λειτουργικών αναγκών και της μισθοδοσίας του πληρώματος.

Στις 22 Νοεμβρίου 2021, το «Πρώτο Θέμα» αποκάλυψε ότι μέλη του πληρώματος είχαν μείνει απλήρωτα, ενώ είχαν προκύψει και σοβαρές εκκρεμότητες με προμηθευτές. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν, οι ιδιοκτήτες του σκάφους είχαν διαθέσει χρήματα για την κάλυψη των υποχρεώσεων, χωρίς αυτά να έχουν καταλήξει στους προβλεπόμενους αποδέκτες. Το συνολικό ποσό για το οποίο προέκυπταν ερωτήματα έφθανε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια υπόθεση με διεθνείς προεκτάσεις, καθώς αφορούσε ένα υπερπολυτελές σκάφος και έναν από τους οικονομικά ισχυρότερους ανθρώπους του αραβικού κόσμου.

Το πλήρωμα τελικά αποζημιώθηκε από την πλευρά των ιδιοκτητών, ενώ οι διαφορές με τις εταιρείες διαχείρισης παρέμεναν αντικείμενο αντιπαράθεσης. Ο ίδιος ο Τσάπας απέφυγε να δώσει αναλυτικές δημόσιες εξηγήσεις, επικαλούμενος μεταξύ άλλων ρήτρες εμπιστευτικότητας και υποστηρίζοντας ότι τα εκκρεμή ζητήματα θα διευθετούνταν.

Έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες απουσίας και διαδοχικών δηλώσεων περί επικείμενης επιστροφής, ο Βαγγέλης Τσάπας εμφανίστηκε ξανά. Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2021 επισκέφθηκε τα γραφεία του «Πρώτου Θέματος», επιχειρώντας να βάλει τέλος στη φημολογία και να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα είχαν συμβεί. «Είμαι εδώ και γύρισα για να διευθετήσω όλες τις εκκρεμότητες», δήλωσε.

Είχαν προηγηθεί εβδομάδες κατά τις οποίες κανείς δεν μπορούσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα πού βρισκόταν. Στη συνέντευξή του επιχείρησε να παρουσιάσει μια εικόνα ελέγχου της κατάστασης. Υποστήριξε ότι το κρυπτονόμισμα είχε μέλλον, ότι υπήρχαν σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξή του και ότι τα οικονομικά ζητήματα θα αντιμετωπίζονταν.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από τον Ιωνικό.

Εκείνη η επιστροφή, ωστόσο, δεν έκλεισε τις υποθέσεις που είχαν ανοίξει. Αντιθέτως, τους επόμενους μήνες νέες αποκαλύψεις έφεραν στο προσκήνιο συγκεκριμένα χρηματικά ποσά και εξώδικες αντιπαραθέσεις.

Τα 215.800 ευρώ που έκαναν φτερά από τον Ιωνικό

Στις 29 Μαρτίου 2022 το «Πρώτο Θέμα» αποκάλυψε μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης, δημοσιεύοντας στοιχεία από την αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει για τα χρήματα της ΚΑΕ Ιωνικός. Στο επίκεντρο βρισκόταν το ποσό των 215.800 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είχαν πραγματοποιηθεί δύο αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό της ομάδας, ύψους 200.000 και 15.800 ευρώ.

Η τότε διοίκηση ζητούσε εξηγήσεις από την πρώην πρόεδρο της ΚΑΕ για την τύχη των χρημάτων. Η απάντησή της ήρθε με εξώδικο, το οποίο είχε επιδοθεί στις 13 Ιανουαρίου 2022. Σε αυτό παραδεχόταν ότι είχε πραγματοποιήσει τις αναλήψεις, ισχυριζόταν όμως ότι ενήργησε κατόπιν εντολής του Βαγγέλη Τσάπα και ότι παρέδωσε σε εκείνον ολόκληρο το ποσό. Υποστήριζε, μάλιστα, ότι η παράδοση πραγματοποιήθηκε χωρίς κάποιο παραστατικό. Η πρώην πρόεδρος παρουσίαζε τον εαυτό της ως πρόσωπο που εκτελούσε τις εντολές του Τσάπα, αποδίδοντάς του τον πραγματικό έλεγχο των οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων.

Οι αναφορές αυτές είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχονταν από άνθρωπο που βρισκόταν επί χρόνια στο στενό περιβάλλον του και είχε αναλάβει επίσημη διοικητική θέση στην ομάδα. Η υπόθεση των 215.800 ευρώ μετατράπηκε έτσι σε μια δημόσια αντιπαράθεση εξωδίκων, ισχυρισμών και αλληλοκατηγοριών.

Η νέα εξαφάνιση

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, ο Βαγγέλης Τσάπας επέστρεψε ξανά στην επικαιρότητα με τρόπο δραματικό. Στις 9 Ιανουαρίου 2024 απέστειλε επτά βίντεο στον υπογράφοντα μέσω WhatsApp. Στις καταγραφές αυτές διατύπωνε σοβαρούς ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν απειλές και εκβιασμούς από τοκογλύφους, ενώ έκανε αινιγματικές αναφορές και σε πρόσωπα που περιέγραφε ως «ανθρώπους του Νόμου».

Οι καταγγελίες του δεν είχαν τότε επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Το περιεχόμενο των βίντεο προκάλεσε ανησυχία, καθώς ο επιχειρηματίας αναφερόταν σε πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του. Μάλιστα ενημερώσαμε σχετικά τις αστυνομικές αρχές και άρχισε η αναζήτησή του. Στις 13 Ιανουαρίου αποκαλύφθηκε ότι είχε εισαχθεί στον Ευαγγελισμό, έπειτα από κατανάλωση καυστικών χημικών ουσιών. Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή οισοφαγίτιδα, ενώ η κατάσταση της υγείας του περιγραφόταν ως σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr