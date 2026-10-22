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Συμβάν με στρατιωτικό ελικόπτερο σημειώθηκε στην Κάλυμνο, όταν το αεροσκάφος πραγματοποίησε βαριά προσγείωση κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση.

Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του, ενώ προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό.

Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το ελικόπτερο υπέστη υλικές ζημιές, ούτε υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένα στοιχεία για τα πιθανά αίτια του συμβάντος.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται τις επόμενες ώρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της προσγείωσης.