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Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβη χθες Τρίτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) σε προάστιο του Λος Άντζελες, στις δυτικές ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από τη συνοικία Τσάτσγουορθ, βορειοδυτικά από το κέντρο, μεταδίδοντας πλάνα από τον τόπο όπου συγκρούστηκαν SUV με λεωφορείο – στο δυστύχημα αυτό σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι.

Ρεπόρτερ επιτόπου είπαν πως είδαν το ελικόπτερο να συντρίβεται στο έδαφος και να παίρνει φωτιά περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο. Πλάνα από τον αέρα, που τράβηξαν άλλα ελικόπτερα στην περιοχή, εικονίζουν το κουφάρι με την ουρά και την έλικα να έχουν παραμορφωθεί και στις φλόγες.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους φαίνεται πως βρισκόταν στο έδαφος, και άλλος ένας διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος – δεν είναι ακόμη σαφής η κατάστασή του.

BREAKING: An NBC Los Angeles news helicopter crashed during live coverage of a deadly bus crash. The condition of those onboard is unknown. pic.twitter.com/cXMmubKrgq — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Κατά κανόνα, στα ελικόπτερα που χρησιμοποιούν αμερικανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επιβαίνουν δυο άνθρωποι: ο χειριστής και δημοσιογράφος-εικονολήπτης. Δεν έγινε αμέσως γνωστό σε ποιο τηλεοπτικό δίκτυο ανήκε το ελικόπτερο. Ο τοπικός σταθμός NBC4, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC News, ανέφερε ωστόσο ότι έχασε την επαφή με ομάδα του.

Τα μέσα ενημέρωσης στο Λος Άντζελες, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο των ΗΠΑ, επιδίδονται σε σκληρό ανταγωνισμό. Πολλά χρησιμοποιούν ελικόπτερα, ενώ οι αιθέρες της μεγαλούπολης είναι ήδη γεμάτοι αεροσκάφη, για να καλύπτουν πυρκαγιές, καταδιώξεις οχημάτων και διάφορες άλλες ειδήσεις.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου διενεργούν έρευνα η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Στις φλόγες το ελικόπτερο – Ζημιές σε οχήματα και εξοπλισμό

Τα πρώτα πληρώματα που έφτασαν στο σημείο ανέφεραν ότι το ελικόπτερο είχε καταπέσει ανάμεσα στα κτίρια και ότι η φωτιά είχε επεκταθεί σε τέσσερα οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 56 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά χωρίς να προκληθούν ζημιές στα γύρω κτίρια. Από τη συντριβή υπέστησαν ζημιές τέσσερα αυτοκίνητα και δύο αποθηκευτικοί χώροι.

Ο Σίλβερμαν δήλωσε ότι όταν έφτασαν οι πυροσβέστες το ελικόπτερο ήταν τυλιγμένο στις φλόγες, ενώ οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από άλλο σοβαρό τροχαίο στην ίδια περιοχή, όταν SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο της Metro, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν και έξι να τραυματιστούν. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Δύο νεκροί λίγο νωρίτερα σε σύγκρουση λεωφορείου με SUV

Η συντριβή σημειώθηκε ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για ένα διαφορετικό θανατηφόρο τροχαίο.

Λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας), SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο του Metro στη διασταύρωση των οδών Nordhoff Street και De Soto Avenue στο Τσάτσγουορθ. Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν, ενώ χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το SUV σφηνωμένο στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου, ενώ ένα από τα θύματα φέρεται να εκτινάχθηκε από το όχημα. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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