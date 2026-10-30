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Με εκατοντάδες επισκέπτες να περιμένουν έξω από τις πόρτες, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η πρεμιέρα του νέου καταστήματος της Victoria’s Secret στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού για την παρουσία της γνωστής αμερικανικής εταιρείας στο εμπορικό κέντρο.

Η κινητικότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη ήδη πριν από την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο του The Mall Athens. Οι επισκέπτες σχημάτισαν μεγάλες ουρές, περιμένοντας να ανοίξουν οι πόρτες, με τις εικόνες της πολυπληθούς συγκέντρωσης να καταγράφονται σε βίντεο.

Καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη προσέλευση διαδραμάτισε και η προωθητική ενέργεια που είχε ανακοινώσει η εταιρεία ειδικά για την ημέρα των εγκαινίων. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι 100 επισκέπτες που θα έφταναν στο κατάστημα είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν ένα από τα χαρακτηριστικά αρωματικά σπρέι σώματος (iconic mist) της Victoria’s Secret.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Atif Nadeem Khan (@nadeemakhtar09)

Τα δώρα και η εμπειρία των εγκαινίων

Πέρα από τα δώρα για τους πρώτους πελάτες, η Victoria’s Secret είχε οργανώσει και πρόσθετες δράσεις για την ημέρα έναρξης λειτουργίας του καταστήματος.

Οι επισκέπτες μπορούσαν να αξιοποιήσουν δωρεάν υπηρεσία προσωποποιημένης χάραξης, προσθέτοντας τη δική τους προσωπική πινελιά στο αγαπημένο τους άρωμα.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτέλεσε μία ακόμη ιδιαίτερη παροχή της πρεμιέρας, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να συνδυάσουν τις αγορές τους με μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία.

Η λαμπερή εκδήλωση με πρόσωπα της showbiz

Είχε προηγηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου η επίσημη εκδήλωση για το άνοιγμα του νέου καταστήματος, με τη συμμετοχή γνωστών προσώπων από τη μόδα, την τηλεόραση και την ελληνική showbiz.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Josephine, η Ελένη Βουλγαράκη, η Νίκη Λάμη, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και η Ανθή Βούλγαρη.

Το «παρών» έδωσαν επίσης η Άννα Πρέλεβιτς, η Όλγα Ντάλλα, η Πένυ Αγοραστού, η Ιλένια Ουίλιαμς και η Γωγώ Φαρμάκη.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκε και ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού την Παρασκευή, σε συνδυασμό με την εκδήλωση της προηγούμενης ημέρας, έδωσε έντονο εμπορικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα στην έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος της Victoria’s Secret στο Μαρούσι.