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Ισχυρή πτώση -γύρω στο 10%- σημείωσε η μετοχή της Victoria’s Secret & Co. στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς, παρά την αναβάθμιση των προβλέψεών της, παρουσίασε βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις, οι οποίες μετρούν τα έσοδα των καταστημάτων που λειτουργούν τουλάχιστον έναν χρόνο, αυξήθηκαν κατά 9% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ωστόσο, η άνοδος της μετοχής της εταιρείας κατά 57% από την αρχή του έτους έχει ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών των επενδυτών.

Η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το τρέχον οικονομικό έτος και πλέον αναμένει πωλήσεις μεταξύ 7,1 και 7,18 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης που έφτανε έως τα 7,13 δισ. δολάρια.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Χίλαρι Σούπερ έχει επικεντρωθεί στην αναζωογόνηση της Victoria’s Secret, δίνοντας έμφαση στα σουτιέν και στο brand Pink. Το τελευταίο τρίμηνο, η στρατηγική αυτή απέδωσε.

Η Victoria’s Secret βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει τις υψηλότερες ετήσιες πωλήσεις της εδώ και επτά χρόνια. Η Σούπερ έχει βελτιώσει τον σχεδιασμό και το μάρκετινγκ των σουτιέν της εταιρείας, ενώ έχει προσθέσει νέα προϊόντα στην Pink, όπως τζιν και είδη ένδυσης με θέμα το NFL.

«Το γεγονός ότι η ανάπτυξη έχει ευρεία βάση, με επιτυχία σε όλα τα κανάλια και τις περιοχές, δείχνει ότι υπάρχει πραγματική δυναμική πίσω από τους αριθμούς», έγραψε σε σημείωμά του την Πέμπτη ο αναλυτής της GlobalData, Νιλ Σόντερς. «Και, σύμφωνα με τα στοιχεία μας, αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η Victoria’s Secret δεν καταφέρνει απλώς να αυξήσει τις αγορές των υφιστάμενων πελατών της, αλλά πλέον προσελκύει και νέους — αντιστρέφοντας μια μακρά περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης της πελατειακής της βάσης».

Η Victoria’s Secret έχει καταφέρει να προσελκύσει περισσότερους πελάτες, καταγράφοντας τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, δήλωσε η Σούπερ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές. Η ανάπτυξη καταγράφηκε σε όλες τις ηλικιακές και εισοδηματικές ομάδες. Οι καταναλωτές δαπανούν επίσης περισσότερα και επιστρέφουν στα καταστήματα με μεγαλύτερη συχνότητα, σύμφωνα με τη Σούπερ.

Η Victoria’s Secret αναμένει ότι οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου θα φτάσουν έως και τα 1,6 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι έλαβε επιστροφές δασμών άνω των 140 εκατ. δολαρίων το περασμένο τρίμηνο.

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