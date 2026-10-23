-Χαίρετε, ξέρετε στη ζωή υπάρχουν πάντα οι δύο όψεις, αυτό που λένε πώς βλέπεις το ποτήρι, μισοάδειο ή μισογεμάτο. Οι δυο ιστορίες διαφθοράς που βγήκαν χθες και προχθές, με την παράγκα στο μπάσκετ και με την τεράστια (κατά τις Αρχές) απάτη με φοροαποφυγή 25 εκατ. ευρώ από τη μεγαλύτερη «πιτσαρία» της χώρας με 140 καταστήματα, σίγουρα φανερώνουν εκτεταμένη διαφθορά παντού. Όμως και στις δύο περιπτώσεις η Δικαιοσύνη και η ΕΛΑΣ τις αποκάλυψε, οπότε γιατί να τις χρεωθεί και όχι να τις πιστωθεί το σύστημα; Δεν είναι εύκολη η απάντηση γιατί το μισοάδειο ποτήρι «λέει» ότι γίνεται της τρελής παντού. Διαλέγετε και παίρνετε.

Μήλος-White Coast…

Το παρασκήνιο με τους Αιγύπτιους

Η Aegean Baltic Bank και η έρευνα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

Σφαίρα πάει το project Skyline - Πουλήθηκαν 400 ακίνητα

Eurobank: Σχέδια για παρουσία στο Ισραήλ

Η αχίλλειος πτέρνα του ψηφιακού γίγαντα

Μετά από 17 χρόνια ο Οδ. Αθανασίου αποχωρεί από CEO της LAMDA

Η Βραζιλία, οι εκλογές της Κυριακής και τα τυχερά παιχνίδια

Της… μόδας οι Holdings

Ο παγκόσμιος πόλεμος των μαγνητών και η Ευρω-Καναδική συμμαχία

Η καθυστερημένη διόρθωση κόστισε ακριβά στην Αθήνα

Μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις του 2026 για τις τράπεζες

Τα 138 εκατομμύρια του Απόντε και ο πονοκέφαλος των ελληνικών ναυπηγείων

Στην Ελλάδα ο άνθρωπος που μπλόκαρε την πράσινη μετάβαση στον ΙΜΟ

Χάρης Βαφειάς: Τα 691 εκατ. δολάρια και το χρηματιστηριακό στοίχημα

Σήμερα η Moody’s κρίνει την αξιολόγηση της Γαλλίας

Σαράντα τέσσερα χρόνια πίσω

-Σε αυτές τις υποθέσεις να προσθέσω και άλλη μία υπόθεση που δεν ξέρω αν σε κάποιο σημείο υπάρχει ίχνος ή ίχνη διαφθοράς αλλά σίγουρα πλέον υφίσταται παρανομία και με τη βούλα. Ηλοιπόν εξέδωσε στις 30 του μήνα που πέρασε ένα πόρισμα για το περίφημο (πλέον), 2 χλμ. μακριά από το. Στοπου δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, αναφέρεται (στη σελίδα 62): «Δ.2 Αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Ο Δήμαρχος Μήλου, να ασκήσει τις πειθαρχικές του αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 παρ. 261 του ν. 4622/2019, 114 & 121 του ν. 3584/2007, 58 παρ. 1δ62 του ν. 3852/2010, 2 παρ. 2 του ν. 3528/2007, κατά της Ελισάβετ Χωριανοπούλου, Πολιτικού Μηχανικού, με βαθμό Β, η οποία, ως Προϊσταμένη της Υ.ΔΟΜ. Δήμου Μήλου προέβη σε πλημμελή έλεγχο κατά την έκδοση της με Α/Α 875170/28.11.2023 Πράξης Προέγκρισης. Με τη χορήγηση της ανωτέρω Προέγκρισης επιτράπηκε η έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης (Άδειας Αναθεώρησης ΟΑ):, διότι έγινε αποδεκτός ο υπολογισμός της με χρήση, όπως ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω πράξης προέγκρισης. Χωρίς επαρκή έλεγχο: Α. των αναγραφόμενων, μεταξύ του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, καθώς διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ του συντελεστή δόμησης που αναγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα (0,18) και του σ.δ. που αναγράφεται στο διάγραμμα κάλυψης (0,20), Β. των πολεοδομικών μεγεθών που αναγράφονται στο στέλεχος της πράξης, σε αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα κάλυψης και στην τεχνική έκθεση». Δεν σας είπα όμως το καλύτερο, η κυρία-η οποία πρόκειται να ελεγχθεί πειθαρχικά όταν έσκασε το σκάνδαλο-από την Πολεοδομία Μήλου. Όχι για το σπίτι της, αλλά αντιθέτως την αναβάθμισαν στη θέση της. Είπατε κάτι; Μήπως να μας πει κάποιος, πρώτον, αν κατόπιν του πορίσματος αυτού θα ανακληθεί η άδεια του ξενοδοχείου ή όχι; Και τι θα γίνει με την κυρία Χωριανοπούλου;-Πάμε στα, η συμφωνία των Τούρκων με τους Λίβυους επιτάχυνε μία συζήτηση που η Ελλάδα έκανε ήδη εδώ και αρκετό καιρό με τους Αιγύπτιους για να συνεχιστεί η επί της ουσίας συζήτηση για τηνπου έχουμε υπογράψει εδώ και αρκετά χρόνια, πέρα από τον. Για το θέμα τις τελευταίες ημέρες έχουν μιλήσει πολλές φορές στο τηλέφωνο ομε τον Αιγύπτιο ομόλογό του, ενώ καταλαβαίνω ότι και οέχει κάνει σχετική συζήτηση με τον. Αυτό που μου επεσήμανε η πηγή μου στο ΥΠΕΞ είναι ότικαι με αυτό που έκαναν, εξ ου και η χθεσινή ανακοίνωση για συνέχιση των συζητήσεων για τηνέχει και: Οι Αιγύπτιοι δεσμεύονται σε, η οποία το προηγούμενο διάστημα επιχειρούσε να τους προσεγγίσει ξανά.-Πάμε σταξεκινώντας από τον, ο οποίος αγόρασε το 2025 τηνπροφανώς γιατί έκρινε ότι ήταν συμφέρουσα επένδυση, αλλά και επιπλέον επειδή είχε και ένα οικογενειακό κίνητρο: Ο γιος του ήθελε να ασχοληθεί με το banking κι όταν η περιουσία σου μετριέται στην κλίμακα των δισεκατομμυρίων όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Τώρα όμως που για την ΑΒΒ έχει ξεκινήσειμε διοικητική κλήτευση για παροχή στοιχείων σχετικά με, αρχίζουν οι μπελάδες. Βέβαια, οι πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν μένει να αποδειχθούν από την έρευνα που διεξάγει η υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων που συνδέονται με τράπεζες, νομιμοποίηση εσόδων, τρομοκρατία κ.λπ. Χρειάζεται πάντως αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία γιατί, αλλά όπως και να το κάνουμε να σε ερευνούν οι Αμερικάνοι δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Το ενδιαφέρον είναι ότι η έρευνα για την ΑΒΒ είναι χωριστή από την έρευνα που διεξάγεται για τηκ.λπ.-Εξαιρετική επιτυχία σημειώνει το, η μεγαλύτερη συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ελλάδα, η οποία είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας της. Το project αφορούσε περίπουΣύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα από τα 500 ακίνητα έχουν μείνει απούλητα περίπουκαι από αυτά, τα. Η ομάδα της Alpha Bank έκανε προσεκτική και καλή δουλειά και σε συνδυασμό με την καλή αγορά του real estate, το project αποφέρει μη αναμενόμενα κέρδη στους επενδυτές. Ενδεικτικό της επιτυχίας είναι ότι ενώ η δουλειά ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2024 με ορίζοντα να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2029, το. Σημαντικός παράγοντας που συνέτεινε στην ταχύτατη πρόοδο των εργασιών ήταν ότι τα ακίνητα δεν προέρχονταν από NPLs.-Στοστρέφει το βλέμμα ηεξετάζοντας τη δημιουργία. Στα πλαίσια της στρατηγικής διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου, το Τελ Αβίβ μπορεί να είναι δίαυλος επικοινωνίας με ισραηλινές επιχειρήσεις και επενδυτές, σε μια περίοδο με έντονη τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα Ελλάδας-Ισραήλ. Και για όσους σκέφτονται τη γεωπολιτική ένταση στην περιοχή, να αναφέρω πως ηαναθεώρησε την πρόβλεψή της για τοεκτιμώντας ότι θα αυξηθεί κατά(έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 4%) καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η οικονομία κατέγραψε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης-Η πρόσφατηανέδειξε μια λιγότερο ορατή πλευρά της εντυπωσιακής ανάπτυξης της: την. Παρά τα εκατομμύρια πελατών της και το διευρυνόμενο φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της, το περιστατικό έδειξε ότι μιαμπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της, χωρίς να είναι άμεσα διαθέσιμη μια εναλλακτική υποδομή που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών της. Φυσικά η αναγκαιότητα αυτή δεν αφορά μόνον τη Revolut αλλά και όσες τράπεζες δεν έχουν επενδύσει σε. Εν τω μεταξύ η Revolut διαβεβαίωσε τους πελάτες της ότικαι ότι η λειτουργία αποκαταστάθηκε την ίδια ημέρα. Ωστόσο, η επιστολή συγγνώμης που ακολούθησε αποκαλύπτει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν ήταν ακαριαία για όλους. Συναλλαγές με κάρτες, αλλά και επιστροφές χρημάτων, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να καταγραφούν σωστά στα υπόλοιπα και στους λογαριασμούς των πελατών. Επομένως, άλλο η αποκατάσταση της πλατφόρμας και-Η πρόσκληση -και ειδικά η ώρα, αλλά και η μέρα- που έφτασε χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία πυροδότησε τις φήμες που κυκλοφορούν στην αγορά ότι επίκεινται αλλαγές στη. Του Αγίου Δημητρίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στιςέχει καλέσει τους δημοσιογράφους σε ‘’business update’’. Οι πληροφορίες είναι ότι ο. Κατά τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες δεν πρόκειται για «βελούδινο διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών καθώς θα παραμείνει στον όμιλο, σε έναν διαφορετικό ρόλο, που δεν θα περιορίζεται στα όρια ενός συμβούλου, δίπλα στη νέα διοίκηση της LAMDA. Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για, συνεργάτιδα του βασικού μετόχου. Ο Οδ. Αθανασίου είχε αναλάβει τα ηνία της LAMDA το 2009, με πρώτο μεγάλο στοίχημα την επιβίωση των τότε εμπορικών κέντρων του ομίλου () εν μέσω της πολύ δύσκολης συγκυρίας που προκάλεσε η δημοσιονομική κρίση. Στη συνέχεια ακολούθησε ο διαγωνισμός για την έκταση του πρώην αεροδρομίου του, το 2014, οι αδειοδοτήσεις και εν τέλει η κατασκευαστική εκκίνηση του project που ολοκληρώνει τώρα την πρώτη φάση.-Σε ό,τι αφορά τον διαδικτυακό τζόγο στηπου κατατέθηκαν στο Κογκρέσο επιδιώκουν τη χαλάρωση ή την άρση των περιορισμών που επέβαλε ο πρόεδροςμε το διάταγμα του Σεπτεμβρίου. Από αυτές, οιπροέρχονται από κόμματα που στηρίζουν τον προεδρικό υποψήφιο, ο οποίος συγκέντρωσε τοκαι θα αντιμετωπίσει τον Λούλα στον δεύτερο γύρο της ερχόμενης Κυριακής. Οι περισσότερες προτάσεις προβλέπουν τη διατήρηση μιας ρυθμιζόμενης αγοράς αθλητικού στοιχήματος, με παράλληλη απαγόρευση των διαδικτυακών παιχνιδιών καζίνο, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τη θέση του Μπολσονάρο., ζητώντας την πλήρη επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος αδειοδότησης. Οι προτάσεις θα εξεταστούν από το Κογκρέσο, το οποίο μπορεί να τροποποιήσει ή να απορρίψει το διάταγμα. Παράλληλα, οι προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο αποτελούν μία ακόμη πιθανή οδό αναστολής του. Υπό αυτό το πρίσμα το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την, καθώς ενδεχόμενη νίκη του Μπολσονάρο θα μπορούσε να ενισχύσει τις προοπτικές μερικής επαναλειτουργίας της αγοράς.-Πολλές εταιρείες Holding ιδρύονται το τελευταίο διάστημα, εκ των οποίων ορισμένες και με σημαντικά κεφάλαια. Για παράδειγμα, είδα ότι χθες έγινε η σύστασηαπό πρόσωπα που συνδέονται με τοΠρόκειται για τον όμιλο που αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται τις γνωστές αλυσίδες. Ο Ιταλός επιχειρηματίαςείναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Calin Α.Ε. και μαζί με τον έτερο συνιδρυτήδιοικούν την εταιρεία στη χώρα μας. Ο Καρλόττι προχώρησε χθες στη σύσταση της, με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σεπου διαιρείται σε 4.329.596 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ. Πρόκειται όμως για εισφορές σε είδος (προφανώς μετοχές) η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, σε 4.329.596 ευρώ. Έτσι είναι ο μοναδικός μέτοχος και ανέλαβε, όπως είναι λογικό και τη διοίκηση της εταιρείας. Επίσης χθες, συστάθηκε ημε τον ίδιο σκοπό και με την ίδια έδρα στην Αγία Παρασκευή. Μοναδική μέτοχος σε αυτή την περίπτωση είναι η, η οποία έβαλε, κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με εισφορές σε είδος που αποτιμήθηκαν σε αυτό το ποσό. Να σημειώσω, πάντως, ότι η Calin Α.Ε. τα πάει πολύ καλά καθώς το 2025 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, με τον(έναντι 68,85 εκατ. ευρώ το 2024) και τα(έναντι 5,66 εκατ. ευρώ). Μια ακόμη Holding που ξεκίνησε χθες την πορεία της είναι ηπου εδρεύει στην Παλλήνη και έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Εδώ όμως υπάρχουν χρηματικές καταβολές που τις έκαναν αφενός η, η οποία κατέβαλε 70.000 ευρώ (ποσοστό 70%) και αφετέρου ημε 30.000 ευρώ (30%), ενώ τη διοίκηση ανέλαβε ο-Έναςχωράει σε μια παλάμη. Χωρίς αυτόν, δεν γυρίζει το μοτέρ ηλεκτρικού αυτοκινήτου, δεν κινείται ο βραχίονας του ρομπότ, δεν παράγει η ανεμογεννήτρια, δεν πετά το drone, δεν ψύχεται το data center. Για να φτιαχτεί ένας βιομηχανικός μαγνήτης, χρειάζεται σπάνιες γαίες, εκεί όπου η. Για την Ευρώπη, ο αριθμός είναι απόλυτος. Τοπου χρησιμοποιεί ξεκινά από την Κίνα. Στην πρόσφατη συνάντηση του PotUSμε τον Κινέζο Πρόεδρο, οι βιομηχανικοί μαγνήτες (permanent magnets) ήταν κορυφαίο θέμα διαπραγμάτευσης. Ο Τραμπ απαιτούσε εγγυήσεις ροής. Ο Σι έδωσε παράταση της εκεχειρίας έως τον Ιανουάριο αλλά δεν υπήρχε ούτε μία λέξη για σπάνιες γαίες στο κινεζικό ανακοινωθέν. Σ’ αυτό το σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι, η Ευρώπη απέκτησε έναν ισχυρό σύμμαχο με ορυχεία, τον. Την περασμένη Δευτέρα, εγκρίθηκε το. Ηκατευθύνεται στην καναδικήγια το. Στόχος, ο διαχωρισμός, η μεταλλοποίηση και η παραγωγή έως. Προϋπολογισμός έως, το ένα τρίτο για υπεράκτια αιολικά της ΕΕ. Αυτή η συμφωνία έχει και Ελληνικό χρώμα. Ο, πρώην διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης και πρώην μέλος ΔΣ της ΕΤΕπ, σήμερα Associate Partner της EY-Parthenon, πήγε στο Σιλαμάε τον περασμένο χειμώνα και ολοκλήρωσε την προετοιμασία του έργου. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη αλλά ηέχει δώσει ήδη μεγάλη δυναμική. Η τελική σύμβαση θα υπογραφεί έως τον, η επενδυτική απόφαση εκκρεμεί. Το εργοστάσιο της Neo στην Εσθονία τροφοδοτείται ακόμη, εν μέρει, με ρωσική πρώτη ύλη που έχει δεσμευτεί να αντικαταστήσει.-Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση το, το οποίο, αν και είχε αποφύγει τις πιέσεις της Τετάρτης, δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανθεκτικότητά του. Ο, έναντι απωλειών περίπου 1% στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, «εξανεμίζοντας» τα κέρδη του προηγούμενου διημέρου. Παράλληλα, διολίσθησε εκ νέου, για έκτη φορά εντός του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία σταθεροποίησης πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο. Η, ενώ τα σωρευτικά κέρδη από την αρχή του 2026 έχουν περιοριστεί στο, αποτυπώνοντας την ένταση της διόρθωσης.-Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι, με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί χθες κατά, καταγράφοντας μία από τις χειρότερες ημερήσιες επιδόσεις μέσα στο 2026. Η νέα πτώση τον οδήγησε εκ νέου, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με τα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η, στη χειρότερη συνεδρίασή της από τις αρχές Μαρτίου. Ακολούθησε η, η οποία έχασε περισσότερο από, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο. Η, κλείνοντας λίγο πάνω από τα 4,3 ευρώ, σε χαμηλό τριμήνου, ενώ η, επιστρέφοντας κάτω από τα 16 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούλιο. Παρά την ένταση της διόρθωσης, η συνολική εικόνα από τις αρχές του έτους παραμένει θετική. Ο, με τηννα προηγείται με άνοδο, ακολουθούμενη από τη(+26,1%), την(+22,4%) και την(+19,5%). Τα ισχυρά ετήσια κέρδη, ωστόσο, δεν αναιρούν την επιδείνωση της βραχυπρόθεσμης χρηματιστηριακής εικόνας, με την περιοχή τωννα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια.-Στηετοιμάζονται για να ναυπηγούν πολεμικά πλοία με κεφάλαια και τεχνογνωσία δύο κολοσσών. Στην Ελλάδα, όπου οεπιχειρούν να ανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά, η είδηση αξίζει να διαβαστεί δύο φορές. Ο κολοσσόςεπικράτησαν στον διαγωνισμό για τα. Η πρώτη φέρνει το εκτόπισμα ενός παγκόσμιου ναυτιλιακού ομίλου, η δεύτερη την πρόσβαση στην αμυντική βιομηχανία. Στον σχεδιασμό βρίσκονται ήδη. Το ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά βρίσκεται σε μια λεπτομέρεια. Οι δύο όμιλοι επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα σχήμα στο οποίο ηθα μπορούν να στηρίζουν η μία την άλλη. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να απασχολήσει σοβαρά τους ανθρώπους των ελληνικών ναυπηγείων. Διότι η επανεκκίνηση των εγκαταστάσεων είναι το ένα ζητούμενο. Το άλλο, δυσκολότερο, είναι να εξασφαλιστούν. Η επένδυση του Απόντε και της Rheinmetall στη Ρουμανία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν νέο ισχυρό ανταγωνιστή των ελληνικών ναυπηγείων, ο οποίος θα διεκδικήσει μερίδιο από την ευρύτερη αγορά εμπορικών και πολεμικών πλοίων. Και αυτό είναι κάτι-Μια παρουσία με ιδιαίτερο παρασκήνιο είχε η ετήσια συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού της. Ο, πρώην Αναπληρωτής βοηθός του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Μεταφορών ήταν από τα πρόσωπα που είχαν ενεργό θεσμικό ρόλο στην αμερικανική πολιτική για τη ναυτιλία, όταν η κυβέρνηση Τραμπ πέτυχε την. Έναν χρόνο αργότερα, ο Μ.S. βρέθηκε ενώπιον της διοίκησης της TEN με μια πρόβλεψη που προκάλεσε ενδιαφέρον:. Εκτίμησε μάλιστα ότι η οριστική συμφωνία μπορεί να μετατεθεί για το. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η συμβουλή του προς τους πλοιοκτήτες:, αλλά να διατηρήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στους στόλους τους. Και μια λεπτομέρεια που αξίζει προσοχής. Ο Συλβέστερ εξήγησε ότι ακόμη και, καθώς υπάρχουν πρόσθετα θεσμικά εμπόδια. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι ο άνθρωπος που γνωρίζει εκ των έσω την αμερικανική στρατηγική στον ΙΜΟ προειδοποιεί τώρα τους εφοπλιστές να μην προεξοφλούν τις αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού. Και στη ναυτιλία, όπου μια λανθασμένη επενδυτική επιλογή μπορεί να κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, αυτή η προειδοποίηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.-Μεκαι με την καθαρή αξία ενεργητικού της να αγγίζει τα, ηστέλνει νέο μήνυμα στη Wall Street. Η εισηγμένη στοανακοίνωσε ότι η εκτιμώμενη αξία της αυξήθηκε κατάσε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν βρισκόταν στα 508 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, ολοκλήρωσε την παραλαβή τριών ακόμη πλοίων, των. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερο χρηματιστηριακό ενδιαφέρον είναι η αποτίμηση:, που περιορίζονται σταεάν συνυπολογιστεί η πλήρης δυνητική αραίωση από warrants και options. Πρόκειται, βέβαια, για εκτίμηση της διοίκησης και όχι για χρηματιστηριακή τιμή. Το ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο η αγορά θα αναγνωρίσει την αύξηση της αξίας του στόλου. Ο Βαφειάς μεγαλώνει την εταιρεία του και ανεβάζει τον πήχη. Και μην ξεχάσουμε ότι είναι μία εταιρεία που εισήχθη στο χρηματιστήριο μόλις πριν τέσσερα χρόνια και είναι η μικρότερη σε μέγεθος από τις πέντε συνολικά εταιρείες του ομίλου Βαφειά. Βέβαια,-Στιςέκλεισε χθες ο δείκτης. Είναι ο δείκτης που μετρά πόσο κοστίζει η ασφάλιση έναντι χρεοκοπίας γιαμε «junk» διαβάθμιση (σκουπίδια). Ουσιαστικά ο δείκτης λέει ότι χρειάζονταιγια να ασφαλίσει κανείς 10 εκατ. ευρώ χρέους αυτών των εταιρειών. Στα τέλη Αυγούστου το ίδιο «ασφάλιστρο» κόστιζε κάτω από 250. Στις 28 Σεπτεμβρίου ξεπέρασε τις 300 για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Από τότε, +32 μονάδες σε τρεις εβδομάδες. Το γράφημα της τριετίας εμφανίζει 3 κορυφές, σε 3 σημαντικές ημερομηνίες. Στα 420 τον Απρίλιο του 2025 (δασμοί), στα 365 στις αρχές του 2026 (Ορμούζ) και η χθεσινή που συνεχίζει να ανεβαίνει. Οι δύο πρώτες ήταν εξωγενή σοκ που ξεφούσκωσαν σε εβδομάδες. Η τρίτη όμως είναικαι φυσικά έχει ως αφορμή το. Το, με τοτο ευρύτερο από το 2012. Σήμερα Παρασκευή η. Όταν ακριβαίνει ο «ακίνδυνος» δανειστής, το ακριβότερο χρέος της Ευρώπης καθίσταται περισσότερο επικίνδυνο. Υπάρχει κι ένα δεύτερο θερμόμετρο. Το spread των ευρωπαϊκών ομολόγων υψηλής απόδοσης (high yield) έναντι των κρατικών (ICE BofA) που βρέθηκε στις, +14% σε δώδεκα μήνες, με μέση απόδοση. Τα επιτόκια κινούνται αντίθετα από ό,τι υπολόγιζαν οι αναλυτές τον Ιανουάριο. Οι αγορές τιμολογούν, όχι μείωση. Όσον αφορά τις χρεοκοπίες, ο παγκόσμιος δείκτης αθέτησης της Moody’s έφτασε, πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο 4,2%. Το «βασικό σενάριο» του οίκου θέλει αποκλιμάκωση στο. Ο Δείκτης Crossover, προς το παρόν, υποδεικνύει το άλλο σενάριο. Στις αγορές πίστωσης, η ασφάλεια ακριβαίνει πάντα πριν συμβεί αυτό για το οποίο ασφαλίζεσαι.-Ταβρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στα. Είναι το, όταν τα αποθέματα ακόμη γέμιζαν. Από τις 20 Μαρτίου, λίγες μέρες μετά την απόφαση Τραμπ να διαθέσειλόγω του πολέμου με το Ιράν και του κλεισίματος του Ορμούζ, έχουν φύγει. Από τις τελευταίες 30 εβδομάδες, οι 29 ήταν εβδομάδες απόσυρσης. Το 2020, τα αποθέματα ανέρχονταν σε 653,9 εκατ. βαρέλια. Η κορυφή του 2010 ήταν 726,6 εκατ. Σήμερα τα αποθέματα καλύπτουν τοκαι σύμφωνα με το, το σύστημα αντλεί, 61% της σχεδιαστικής ικανότητας, με πάνω από το 25% του πετρελαίου πρακτικά μη προσβάσιμο. Την ίδια εβδομάδα, ταυποχώρησαν κατά 3,1 εκατ. στα, 3% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, για 3η συνεχόμενη εβδομάδα, με την παραγωγή σταλόγω του τυφώνα Isaias. Το Υπουργείο Ενέργειας άρχισε ήδη να «ανοίγει» και το απόθεμα πετρελαίου θέρμανσης, δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Για τον μέσο Αμερικανό καταναλωτή, ο λογαριασμός γράφεται στην αντλία.. Ακριβότερο κατά. Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με μέσο όρο, ρεκόρ για τον μήνα, 50 σεντς πάνω από το προηγούμενο. Το ιστορικό υψηλό () απέχει 75 σεντς. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερη σημασία. Τα. Οι εταιρείες οφείλουν να επιστρέψουν περίπου. Δηλαδή, το επόμενο που θα κάνει το SPR δεν είναι να πουλήσει είναι να αγοράσει. Ένα απόθεμα που αδειάζει για να κρατήσει την τιμή χαμηλά, γεμίζει μόνο αν την αφήσει να ανέβει.