-Χαίρετε, ξέρετε στη ζωή υπάρχουν πάντα οι δύο όψεις, αυτό που λένε πώς βλέπεις το ποτήρι, μισοάδειο ή μισογεμάτο. Οι δυο ιστορίες διαφθοράς που βγήκαν χθες και προχθές, με την παράγκα στο μπάσκετ και με την τεράστια (κατά τις Αρχές) απάτη με φοροαποφυγή 25 εκατ. ευρώ από τη μεγαλύτερη «πιτσαρία» της χώρας με 140 καταστήματα, σίγουρα φανερώνουν εκτεταμένη διαφθορά παντού. Όμως και στις δύο περιπτώσεις η Δικαιοσύνη και η ΕΛΑΣ τις αποκάλυψε, οπότε γιατί να τις χρεωθεί και όχι να τις πιστωθεί το σύστημα; Δεν είναι εύκολη η απάντηση γιατί το μισοάδειο ποτήρι «λέει» ότι γίνεται της τρελής παντού. Διαλέγετε και παίρνετε.
Μήλος-White Coast…
-Σε αυτές τις υποθέσεις να προσθέσω και άλλη μία υπόθεση που δεν ξέρω αν σε κάποιο σημείο υπάρχει ίχνος ή ίχνη διαφθοράς αλλά σίγουρα πλέον υφίσταται παρανομία και με τη βούλα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
λοιπόν εξέδωσε στις 30 του μήνα που πέρασε ένα πόρισμα για το περίφημο (πλέον) ξενοδοχείο White Coast στον Μύτακα της Μήλου
, 2 χλμ. μακριά από το Σαρακήνικο
. Στο πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας,
που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, αναφέρεται (στη σελίδα 62): «Δ.2 Αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Ο Δήμαρχος Μήλου, να ασκήσει τις πειθαρχικές του αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 παρ. 261 του ν. 4622/2019, 114 & 121 του ν. 3584/2007, 58 παρ. 1δ62 του ν. 3852/2010, 2 παρ. 2 του ν. 3528/2007, κατά της Ελισάβετ Χωριανοπούλου, Πολιτικού Μηχανικού, με βαθμό Β, η οποία, ως Προϊσταμένη της Υ.ΔΟΜ. Δήμου Μήλου προέβη σε πλημμελή έλεγχο κατά την έκδοση της με Α/Α 875170/28.11.2023 Πράξης Προέγκρισης. Με τη χορήγηση της ανωτέρω Προέγκρισης επιτράπηκε η έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης (Άδειας Αναθεώρησης ΟΑ): Με υπέρβαση της επιτρεπόμενης δόμησης κατά 502,91 τ.μ.
, διότι έγινε αποδεκτός ο υπολογισμός της με χρήση συντελεστή δόμησης ίσου με 0,20 αντί για 0,18
, όπως ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω πράξης προέγκρισης. Χωρίς επαρκή έλεγχο: Α. των αναγραφόμενων, μεταξύ του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, καθώς διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ του συντελεστή δόμησης που αναγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα (0,18) και του σ.δ. που αναγράφεται στο διάγραμμα κάλυψης (0,20), Β. των πολεοδομικών μεγεθών που αναγράφονται στο στέλεχος της πράξης, σε αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα κάλυψης και στην τεχνική έκθεση». Δεν σας είπα όμως το καλύτερο, η κυρία Χωριανοπούλου
-η οποία πρόκειται να ελεγχθεί πειθαρχικά όταν έσκασε το σκάνδαλο- μετατέθηκε
από την Πολεοδομία Μήλου. Όχι για το σπίτι της, αλλά αντιθέτως την αναβάθμισαν στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
. Είπατε κάτι; Μήπως να μας πει κάποιος, πρώτον, αν κατόπιν του πορίσματος αυτού θα ανακληθεί η άδεια του ξενοδοχείου ή όχι; Και τι θα γίνει με την κυρία Χωριανοπούλου;
Το παρασκήνιο με τους Αιγύπτιους
-Πάμε στα τρέχοντα πολιτικά
, η συμφωνία των Τούρκων με τους Λίβυους επιτάχυνε μία συζήτηση που η Ελλάδα έκανε ήδη εδώ και αρκετό καιρό με τους Αιγύπτιους για να συνεχιστεί η επί της ουσίας συζήτηση για την επέκταση της νόμιμης ΑΟΖ
που έχουμε υπογράψει εδώ και αρκετά χρόνια, πέρα από τον 28ο μεσημβρινό
. Για το θέμα τις τελευταίες ημέρες έχουν μιλήσει πολλές φορές στο τηλέφωνο ο Γεραπετρίτης
με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι
, ενώ καταλαβαίνω ότι και ο Μητσοτάκης
έχει κάνει σχετική συζήτηση με τον Αλ Σίσι
. Αυτό που μου επεσήμανε η πηγή μου στο ΥΠΕΞ είναι ότι οι Αιγύπτιοι είναι στην πραγματικότητα τούρμπο με τους Τούρκους
και με αυτό που έκαναν, εξ ου και η χθεσινή ανακοίνωση για συνέχιση των συζητήσεων για την ελληνο-αιγυπτιακή ΑΟΖ
έχει και μία πρόσθετη παράμετρο
: Οι Αιγύπτιοι δεσμεύονται σε συζητήσεις αποκλειστικά με την Ελλάδα και όχι με την Τουρκία
, η οποία το προηγούμενο διάστημα επιχειρούσε να τους προσεγγίσει ξανά.
Η Aegean Baltic Bank και η έρευνα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
-Πάμε στα νέα της αγοράς
ξεκινώντας από τον Τέλη Μυστακίδη
, ο οποίος αγόρασε το 2025 την Aegean Baltic Bank (ΑΒΒ)
προφανώς γιατί έκρινε ότι ήταν συμφέρουσα επένδυση, αλλά και επιπλέον επειδή είχε και ένα οικογενειακό κίνητρο: Ο γιος του ήθελε να ασχοληθεί με το banking κι όταν η περιουσία σου μετριέται στην κλίμακα των δισεκατομμυρίων όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Τώρα όμως που για την ΑΒΒ έχει ξεκινήσει ερευνητική ενέργεια της Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
με διοικητική κλήτευση για παροχή στοιχείων σχετικά με πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν και συνδεόμενες οργανώσεις
, αρχίζουν οι μπελάδες. Βέβαια, οι πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν μένει να αποδειχθούν από την έρευνα που διεξάγει η υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων που συνδέονται με τράπεζες, νομιμοποίηση εσόδων, τρομοκρατία κ.λπ. Χρειάζεται πάντως αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία γιατί μια έρευνα δεν σημαίνει και ενοχή
, αλλά όπως και να το κάνουμε να σε ερευνούν οι Αμερικάνοι δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Το ενδιαφέρον είναι ότι η έρευνα για την ΑΒΒ είναι χωριστή από την έρευνα που διεξάγεται για τη δικηγορική εταιρεία Καρνάκη, τον Ρ. Ορτέγκα Τζόουνς, την Roxette Maritime
κ.λπ.
Σφαίρα πάει το project Skyline - Πουλήθηκαν 400 ακίνητα
-Εξαιρετική επιτυχία σημειώνει το project Skyline
, η μεγαλύτερη συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ελλάδα, η οποία είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας της Alpha Bank (35%) με το επενδυτικό σχήμα P&E Investments (Dimand, Premia Properties, EBRD)
. Το project αφορούσε περίπου 500 ακίνητα που πουλήθηκαν έναντι 437 εκατ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα από τα 500 ακίνητα έχουν μείνει απούλητα περίπου 100
και από αυτά, τα 75 ακίνητα θα πουληθούν μέσα στον επόμενο χρόνο με δύο συναλλαγές
. Η ομάδα της Alpha Bank έκανε προσεκτική και καλή δουλειά και σε συνδυασμό με την καλή αγορά του real estate, το project αποφέρει μη αναμενόμενα κέρδη στους επενδυτές. Ενδεικτικό της επιτυχίας είναι ότι ενώ η δουλειά ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2024 με ορίζοντα να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2029, το Skyline θα κλείσει μέσα στο 2027
. Σημαντικός παράγοντας που συνέτεινε στην ταχύτατη πρόοδο των εργασιών ήταν ότι τα ακίνητα δεν προέρχονταν από NPLs.
Eurobank: Σχέδια για παρουσία στο Ισραήλ
-Στο Τελ Αβίβ
στρέφει το βλέμμα η Eurobank
εξετάζοντας τη δημιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας
. Στα πλαίσια της στρατηγικής διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου, το Τελ Αβίβ μπορεί να είναι δίαυλος επικοινωνίας με ισραηλινές επιχειρήσεις και επενδυτές, σε μια περίοδο με έντονη τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα Ελλάδας-Ισραήλ. Και για όσους σκέφτονται τη γεωπολιτική ένταση στην περιοχή, να αναφέρω πως η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ
αναθεώρησε την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ το 2026,
εκτιμώντας ότι θα αυξηθεί κατά 5,6%
(έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 4%) καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η οικονομία κατέγραψε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 15,4%
.
Η αχίλλειος πτέρνα του ψηφιακού γίγαντα
-Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Google Cloud στις 20 Οκτωβρίου
ανέδειξε μια λιγότερο ορατή πλευρά της εντυπωσιακής ανάπτυξης της Revolut
: την εξάρτησή της από κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές τρίτων
. Παρά τα εκατομμύρια πελατών της και το διευρυνόμενο φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της, το περιστατικό έδειξε ότι μια βλάβη σε έναν βασικό τεχνολογικό πάροχο
μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της, χωρίς να είναι άμεσα διαθέσιμη μια εναλλακτική υποδομή που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών της. Φυσικά η αναγκαιότητα αυτή δεν αφορά μόνον τη Revolut αλλά και όσες τράπεζες δεν έχουν επενδύσει σε εναλλακτικές τεχνολογικές διαδρομές
. Εν τω μεταξύ η Revolut διαβεβαίωσε τους πελάτες της ότι τα κεφάλαια και τα δεδομένα τους παρέμειναν ασφαλή
και ότι η λειτουργία αποκαταστάθηκε την ίδια ημέρα. Ωστόσο, η επιστολή συγγνώμης που ακολούθησε αποκαλύπτει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν ήταν ακαριαία για όλους. Συναλλαγές με κάρτες, αλλά και επιστροφές χρημάτων, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να καταγραφούν σωστά στα υπόλοιπα και στους λογαριασμούς των πελατών. Επομένως, άλλο η αποκατάσταση της πλατφόρμας και άλλο η πλήρης διευθέτηση των εκκρεμοτήτων.
Μετά από 17 χρόνια ο Οδ. Αθανασίου αποχωρεί από CEO της LAMDA
-Η πρόσκληση -και ειδικά η ώρα, αλλά και η μέρα- που έφτασε χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία πυροδότησε τις φήμες που κυκλοφορούν στην αγορά ότι επίκεινται αλλαγές στη LAMDA Development
. Του Αγίου Δημητρίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 17:00
ο Οδυσσέας Αθανασίου
έχει καλέσει τους δημοσιογράφους σε ‘’business update’’. Οι πληροφορίες είναι ότι ο επί 17 χρόνια διευθύνων σύμβουλος της LAMDA, Οδ. Αθανασίου, αποχωρεί από τη θέση του CEO
. Κατά τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες δεν πρόκειται για «βελούδινο διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών καθώς θα παραμείνει στον όμιλο, σε έναν διαφορετικό ρόλο, που δεν θα περιορίζεται στα όρια ενός συμβούλου, δίπλα στη νέα διοίκηση της LAMDA. Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πρόσωπο-έκπληξη και συγκεκριμένα για μια κυρία από τον τραπεζικό τομέα
, συνεργάτιδα του βασικού μετόχου. Ο Οδ. Αθανασίου είχε αναλάβει τα ηνία της LAMDA το 2009, με πρώτο μεγάλο στοίχημα την επιβίωση των τότε εμπορικών κέντρων του ομίλου (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos
) εν μέσω της πολύ δύσκολης συγκυρίας που προκάλεσε η δημοσιονομική κρίση. Στη συνέχεια ακολούθησε ο διαγωνισμός για την έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού
, το 2014, οι αδειοδοτήσεις και εν τέλει η κατασκευαστική εκκίνηση του project που ολοκληρώνει τώρα την πρώτη φάση.
Η Βραζιλία, οι εκλογές της Κυριακής και τα τυχερά παιχνίδια
-Σε ό,τι αφορά τον διαδικτυακό τζόγο στη Βραζιλία
, 35 από τις 97 τροπολογίες
που κατατέθηκαν στο Κογκρέσο επιδιώκουν τη χαλάρωση ή την άρση των περιορισμών που επέβαλε ο πρόεδρος Λούλα
με το διάταγμα του Σεπτεμβρίου. Από αυτές, οι 30
προέρχονται από κόμματα που στηρίζουν τον προεδρικό υποψήφιο Φλάβιο Μπολσονάρο
, ο οποίος συγκέντρωσε το 47% των ψήφων στον πρώτο γύρο
και θα αντιμετωπίσει τον Λούλα στον δεύτερο γύρο της ερχόμενης Κυριακής 25 Οκτωβρίου
. Οι περισσότερες προτάσεις προβλέπουν τη διατήρηση μιας ρυθμιζόμενης αγοράς αθλητικού στοιχήματος, με παράλληλη απαγόρευση των διαδικτυακών παιχνιδιών καζίνο, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τη θέση του Μπολσονάρο. Ορισμένες τροπολογίες προχωρούν περισσότερο
, ζητώντας την πλήρη επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος αδειοδότησης. Οι προτάσεις θα εξεταστούν από το Κογκρέσο, το οποίο μπορεί να τροποποιήσει ή να απορρίψει το διάταγμα. Παράλληλα, οι προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο αποτελούν μία ακόμη πιθανή οδό αναστολής του. Υπό αυτό το πρίσμα το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Allwyn
, καθώς ενδεχόμενη νίκη του Μπολσονάρο θα μπορούσε να ενισχύσει τις προοπτικές μερικής επαναλειτουργίας της αγοράς.
Της… μόδας οι Holdings
-Πολλές εταιρείες Holding ιδρύονται το τελευταίο διάστημα, εκ των οποίων ορισμένες και με σημαντικά κεφάλαια. Για παράδειγμα, είδα ότι χθες έγινε η σύσταση δυο τέτοιων εταιρειών
από πρόσωπα που συνδέονται με το Calin Group S.A.
Πρόκειται για τον όμιλο που αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται τις γνωστές αλυσίδες Calzedonia, Intimissimi, Tezenis και Falconeri
. Ο Ιταλός επιχειρηματίας Μάρκο Καρλόττι
είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Calin Α.Ε. και μαζί με τον έτερο συνιδρυτή Ιωσήφ-Ζοζέφ Κολλάρο
διοικούν την εταιρεία στη χώρα μας. Ο Καρλόττι προχώρησε χθες στη σύσταση της «Mmarko Holding»
, με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.329.596 ευρώ
που διαιρείται σε 4.329.596 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ. Πρόκειται όμως για εισφορές σε είδος (προφανώς μετοχές) η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, σε 4.329.596 ευρώ. Έτσι είναι ο μοναδικός μέτοχος και ανέλαβε, όπως είναι λογικό και τη διοίκηση της εταιρείας. Επίσης χθες, συστάθηκε η «Mmeni Holding»
με τον ίδιο σκοπό και με την ίδια έδρα στην Αγία Παρασκευή. Μοναδική μέτοχος σε αυτή την περίπτωση είναι η Μελπομένη Αλεξιάδου
, η οποία έβαλε 1.507.589 ευρώ
, κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με εισφορές σε είδος που αποτιμήθηκαν σε αυτό το ποσό. Να σημειώσω, πάντως, ότι η Calin Α.Ε. τα πάει πολύ καλά καθώς το 2025 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, με τον τζίρο να φτάνει τα 72,48 εκατ. ευρώ
(έναντι 68,85 εκατ. ευρώ το 2024) και τα καθαρά, μετά φόρων, κέρδη ανεβασμένα στα 6,47 εκατ. ευρώ
(έναντι 5,66 εκατ. ευρώ). Μια ακόμη Holding που ξεκίνησε χθες την πορεία της είναι η «Αργύρη-Λαιμού Holdings Ι.Κ.Ε.» («A-L Holdings»)
που εδρεύει στην Παλλήνη και έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ
. Εδώ όμως υπάρχουν χρηματικές καταβολές που τις έκαναν αφενός η «Εκπαιδευτήρια Μαίρη Αργύρη-Λαιμού Ανώνυμη Εκπαιδευτική και Μορφωτική Εταιρεία»
, η οποία κατέβαλε 70.000 ευρώ (ποσοστό 70%) και αφετέρου η «Beelove Μ.Ι.Κ.Ε.»
με 30.000 ευρώ (30%), ενώ τη διοίκηση ανέλαβε ο Γεώργιος Λαιμός
.
Ο παγκόσμιος πόλεμος των μαγνητών και η Ευρω-Καναδική συμμαχία
-Ένας μαγνήτης νεοδυμίου
χωράει σε μια παλάμη. Χωρίς αυτόν, δεν γυρίζει το μοτέρ ηλεκτρικού αυτοκινήτου, δεν κινείται ο βραχίονας του ρομπότ, δεν παράγει η ανεμογεννήτρια, δεν πετά το drone, δεν ψύχεται το data center. Για να φτιαχτεί ένας βιομηχανικός μαγνήτης, χρειάζεται σπάνιες γαίες, εκεί όπου η Κίνα κυριαρχεί ελέγχοντας το 90% της επεξεργασίας και το 92% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής
. Για την Ευρώπη, ο αριθμός είναι απόλυτος. Το 100% των σπανίων γαιών για μόνιμους μαγνήτες
που χρησιμοποιεί ξεκινά από την Κίνα. Στην πρόσφατη συνάντηση του PotUS Τραμπ
με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι
, οι βιομηχανικοί μαγνήτες (permanent magnets) ήταν κορυφαίο θέμα διαπραγμάτευσης. Ο Τραμπ απαιτούσε εγγυήσεις ροής. Ο Σι έδωσε παράταση της εκεχειρίας έως τον Ιανουάριο αλλά δεν υπήρχε ούτε μία λέξη για σπάνιες γαίες στο κινεζικό ανακοινωθέν. Σ’ αυτό το σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι, η Ευρώπη απέκτησε έναν ισχυρό σύμμαχο με ορυχεία, τον Καναδά
. Την περασμένη Δευτέρα, εγκρίθηκε το 1ο έργο παραγωγής μαγνητών που χρηματοδοτεί το Innovation Fund
. Η επιχορήγηση έως €126 εκατ.
κατευθύνεται στην καναδική Neo Performance Materials
για το «Project GAUSS» στη Νάρβα της Εσθονίας
. Στόχος, ο διαχωρισμός, η μεταλλοποίηση και η παραγωγή έως 3.000 τόνων μαγνητών τον χρόνο
. Προϋπολογισμός έως €400 εκατ.
, το ένα τρίτο για υπεράκτια αιολικά της ΕΕ. Αυτή η συμφωνία έχει και Ελληνικό χρώμα. Ο Νίκος Μαντζούφας
, πρώην διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης και πρώην μέλος ΔΣ της ΕΤΕπ, σήμερα Associate Partner της EY-Parthenon, πήγε στο Σιλαμάε τον περασμένο χειμώνα και ολοκλήρωσε την προετοιμασία του έργου. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη αλλά η Ευρω-Καναδική συμμαχία
έχει δώσει ήδη μεγάλη δυναμική. Η τελική σύμβαση θα υπογραφεί έως τον Μάρτιο του 2027
, η επενδυτική απόφαση εκκρεμεί. Το εργοστάσιο της Neo στην Εσθονία τροφοδοτείται ακόμη, εν μέρει, με ρωσική πρώτη ύλη που έχει δεσμευτεί να αντικαταστήσει.
Η καθυστερημένη διόρθωση κόστισε ακριβά στην Αθήνα
-Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών
, το οποίο, αν και είχε αποφύγει τις πιέσεις της Τετάρτης, δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανθεκτικότητά του. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,1%
, έναντι απωλειών περίπου 1% στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, «εξανεμίζοντας» τα κέρδη του προηγούμενου διημέρου. Παράλληλα, διολίσθησε εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων
, για έκτη φορά εντός του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία σταθεροποίησης πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο. Η μηνιαία υποχώρηση ανέρχεται πλέον στο 5,5%
, ενώ τα σωρευτικά κέρδη από την αρχή του 2026 έχουν περιοριστεί στο 22%
, αποτυπώνοντας την ένταση της διόρθωσης.
Μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις του 2026 για τις τράπεζες
-Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές
, με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί χθες κατά 4,38%
, καταγράφοντας μία από τις χειρότερες ημερήσιες επιδόσεις μέσα στο 2026. Η νέα πτώση τον οδήγησε εκ νέου κάτω από τις 3.000 μονάδες
, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με τα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, με απώλειες άνω του 6%
, στη χειρότερη συνεδρίασή της από τις αρχές Μαρτίου. Ακολούθησε η Alpha Bank
, η οποία έχασε περισσότερο από 5%
, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο. Η Eurobank υποχώρησε κατά 4,3%
, κλείνοντας λίγο πάνω από τα 4,3 ευρώ, σε χαμηλό τριμήνου, ενώ η Εθνική Τράπεζα σημείωσε απώλειες άνω του 3,5%
, επιστρέφοντας κάτω από τα 16 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούλιο. Παρά την ένταση της διόρθωσης, η συνολική εικόνα από τις αρχές του έτους παραμένει θετική. Ο τραπεζικός δείκτης διατηρεί κέρδη 29,3% φέτος
, με την Τρ. Πειραιώς
να προηγείται με άνοδο 41,3%
, ακολουθούμενη από τη Eurobank
(+26,1%), την Εθνική
(+22,4%) και την Alpha Bank
(+19,5%). Τα ισχυρά ετήσια κέρδη, ωστόσο, δεν αναιρούν την επιδείνωση της βραχυπρόθεσμης χρηματιστηριακής εικόνας, με την περιοχή των 3.000 μονάδων
να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια.
Τα 138 εκατομμύρια του Απόντε και ο πονοκέφαλος των ελληνικών ναυπηγείων
-Στη Ρουμανία
ετοιμάζονται για να ναυπηγούν πολεμικά πλοία με κεφάλαια και τεχνογνωσία δύο κολοσσών. Στην Ελλάδα, όπου ο Σκαραμαγκάς, η Ελευσίνα και το Νεώριο
επιχειρούν να ανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά, η είδηση αξίζει να διαβαστεί δύο φορές. Ο κολοσσός MSC του Τζανλουίτζι Απόντε και η γερμανική Rheinmetall
επικράτησαν στον διαγωνισμό για τα ναυπηγεία Mangalia, έναντι 138 εκατ. ευρώ
. Η πρώτη φέρνει το εκτόπισμα ενός παγκόσμιου ναυτιλιακού ομίλου, η δεύτερη την πρόσβαση στην αμυντική βιομηχανία. Στον σχεδιασμό βρίσκονται ήδη τέσσερα πολεμικά πλοία
. Το ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά βρίσκεται σε μια λεπτομέρεια. Οι δύο όμιλοι επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα σχήμα στο οποίο η εμπορική και η στρατιωτική ναυπηγική δραστηριότητα
θα μπορούν να στηρίζουν η μία την άλλη. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να απασχολήσει σοβαρά τους ανθρώπους των ελληνικών ναυπηγείων. Διότι η επανεκκίνηση των εγκαταστάσεων είναι το ένα ζητούμενο. Το άλλο, δυσκολότερο, είναι να εξασφαλιστούν παραγγελίες, βιομηχανικές συνεργασίες και σταθερό αντικείμενο για την επόμενη δεκαετία
. Η επένδυση του Απόντε και της Rheinmetall στη Ρουμανία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν νέο ισχυρό ανταγωνιστή των ελληνικών ναυπηγείων, ο οποίος θα διεκδικήσει μερίδιο από την ευρύτερη αγορά εμπορικών και πολεμικών πλοίων. Και αυτό είναι κάτι θα προβληματίσει την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.
Στην Ελλάδα ο άνθρωπος που μπλόκαρε την πράσινη μετάβαση στον ΙΜΟ
-Μια παρουσία με ιδιαίτερο παρασκήνιο είχε η ετήσια συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού της Tsakos Energy Navigation του Νίκου Τσάκου
. Ο Μάρκο Συλβέστερ
, πρώην Αναπληρωτής βοηθός του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Μεταφορών ήταν από τα πρόσωπα που είχαν ενεργό θεσμικό ρόλο στην αμερικανική πολιτική για τη ναυτιλία, όταν η κυβέρνηση Τραμπ πέτυχε την αναβολή της απόφασης για το Net-Zero Framework στον ΙΜΟ, τον Οκτώβριο του 2025
. Έναν χρόνο αργότερα, ο Μ.S. βρέθηκε ενώπιον της διοίκησης της TEN με μια πρόβλεψη που προκάλεσε ενδιαφέρον: «Θα στοιχημάτιζα σε νέα αναβολή τον Δεκέμβριο»
. Εκτίμησε μάλιστα ότι η οριστική συμφωνία μπορεί να μετατεθεί για το 2027 ή και αργότερα
. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η συμβουλή του προς τους πλοιοκτήτες: να μη δεσμευτούν πρόωρα σε συγκεκριμένα πράσινα καύσιμα
, αλλά να διατηρήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στους στόλους τους. Και μια λεπτομέρεια που αξίζει προσοχής. Ο Συλβέστερ εξήγησε ότι ακόμη και η έγκριση ενός νέου πλαισίου δεν εξασφαλίζει την άμεση εφαρμογή του
, καθώς υπάρχουν πρόσθετα θεσμικά εμπόδια. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι ο άνθρωπος που γνωρίζει εκ των έσω την αμερικανική στρατηγική στον ΙΜΟ προειδοποιεί τώρα τους εφοπλιστές να μην προεξοφλούν τις αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού. Και στη ναυτιλία, όπου μια λανθασμένη επενδυτική επιλογή μπορεί να κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, αυτή η προειδοποίηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Χάρης Βαφειάς: Τα 691 εκατ. δολάρια και το χρηματιστηριακό στοίχημα
-Με 24 πλοία στον στόλο, χωρίς τραπεζικό δανεισμό
και με την καθαρή αξία ενεργητικού της να αγγίζει τα 691,1 εκατ. δολάρια
, η Imperial Petroleum του Χάρη Βαφειά
στέλνει νέο μήνυμα στη Wall Street. Η εισηγμένη στο Nasdaq
ανακοίνωσε ότι η εκτιμώμενη αξία της αυξήθηκε κατά 36%
σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν βρισκόταν στα 508 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, ολοκλήρωσε την παραλαβή τριών ακόμη πλοίων, των Eco Cathar, Eco Nemesis και Clean Raider
. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερο χρηματιστηριακό ενδιαφέρον είναι η αποτίμηση: 14,93 δολάρια ανά υφιστάμενη μετοχή
, που περιορίζονται στα 11,72 δολάρια
εάν συνυπολογιστεί η πλήρης δυνητική αραίωση από warrants και options. Πρόκειται, βέβαια, για εκτίμηση της διοίκησης και όχι για χρηματιστηριακή τιμή. Το ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο η αγορά θα αναγνωρίσει την αύξηση της αξίας του στόλου. Ο Βαφειάς μεγαλώνει την εταιρεία του και ανεβάζει τον πήχη. Και μην ξεχάσουμε ότι είναι μία εταιρεία που εισήχθη στο χρηματιστήριο μόλις πριν τέσσερα χρόνια και είναι η μικρότερη σε μέγεθος από τις πέντε συνολικά εταιρείες του ομίλου Βαφειά. Βέβαια, η Wall Street έχει τον τελευταίο λόγο.
Σήμερα η Moody’s κρίνει την αξιολόγηση της Γαλλίας
-Στις 331,9 μονάδες βάσης
έκλεισε χθες ο δείκτης iTraxx Crossover
. Είναι ο δείκτης που μετρά πόσο κοστίζει η ασφάλιση έναντι χρεοκοπίας για 75 ευρωπαϊκές εταιρείες
με «junk» διαβάθμιση (σκουπίδια). Ουσιαστικά ο δείκτης λέει ότι χρειάζονται 331.900 ευρώ τον χρόνο
για να ασφαλίσει κανείς 10 εκατ. ευρώ χρέους αυτών των εταιρειών. Στα τέλη Αυγούστου το ίδιο «ασφάλιστρο» κόστιζε κάτω από 250. Στις 28 Σεπτεμβρίου ξεπέρασε τις 300 για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Από τότε, +32 μονάδες σε τρεις εβδομάδες. Το γράφημα της τριετίας εμφανίζει 3 κορυφές, σε 3 σημαντικές ημερομηνίες. Στα 420 τον Απρίλιο του 2025 (δασμοί), στα 365 στις αρχές του 2026 (Ορμούζ) και η χθεσινή που συνεχίζει να ανεβαίνει. Οι δύο πρώτες ήταν εξωγενή σοκ που ξεφούσκωσαν σε εβδομάδες. Η τρίτη όμως είναι ευρωπαϊκή υπόθεση
και φυσικά έχει ως αφορμή το Παρίσι
. Το γαλλικό 10ετές άγγιξε χθες το 5,12%
, με το spread έναντι του Bund στις 175 μ.β.
το ευρύτερο από το 2012. Σήμερα Παρασκευή η Moody’s επανεξετάζει την αξιολόγηση της Γαλλίας
. Όταν ακριβαίνει ο «ακίνδυνος» δανειστής, το ακριβότερο χρέος της Ευρώπης καθίσταται περισσότερο επικίνδυνο. Υπάρχει κι ένα δεύτερο θερμόμετρο. Το spread των ευρωπαϊκών ομολόγων υψηλής απόδοσης (high yield) έναντι των κρατικών (ICE BofA) που βρέθηκε στις 331 μ.β. στις 16 Οκτωβρίου
, +14% σε δώδεκα μήνες, με μέση απόδοση 6,55%
. Τα επιτόκια κινούνται αντίθετα από ό,τι υπολόγιζαν οι αναλυτές τον Ιανουάριο. Οι αγορές τιμολογούν αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ και Fed τον Δεκέμβριο
, όχι μείωση. Όσον αφορά τις χρεοκοπίες, ο παγκόσμιος δείκτης αθέτησης της Moody’s έφτασε 4,5% τον Αύγουστο
, πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο 4,2%. Το «βασικό σενάριο» του οίκου θέλει αποκλιμάκωση στο 3,6% έως τον Δεκέμβριο
. Ο Δείκτης Crossover, προς το παρόν, υποδεικνύει το άλλο σενάριο. Στις αγορές πίστωσης, η ασφάλεια ακριβαίνει πάντα πριν συμβεί αυτό για το οποίο ασφαλίζεσαι.
Σαράντα τέσσερα χρόνια πίσω
-Τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR)
βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στα 282,7 εκατ. βαρέλια
. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 1982
, όταν τα αποθέματα ακόμη γέμιζαν. Από τις 20 Μαρτίου, λίγες μέρες μετά την απόφαση Τραμπ να διαθέσει 172 εκατ. βαρέλια
λόγω του πολέμου με το Ιράν και του κλεισίματος του Ορμούζ, έχουν φύγει 132,8 εκατ. βαρέλια, δηλαδή το 32%
. Από τις τελευταίες 30 εβδομάδες, οι 29 ήταν εβδομάδες απόσυρσης. Το 2020, τα αποθέματα ανέρχονταν σε 653,9 εκατ. βαρέλια. Η κορυφή του 2010 ήταν 726,6 εκατ. Σήμερα τα αποθέματα καλύπτουν το 40% της χωρητικότητας των 714 εκατ.
και σύμφωνα με το GAO (Government Accountability Office, το ανεξάρτητο ελεγκτικό σώμα του αμερικανικού Κογκρέσου)
, το σύστημα αντλεί 2,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα
, 61% της σχεδιαστικής ικανότητας, με πάνω από το 25% του πετρελαίου πρακτικά μη προσβάσιμο. Την ίδια εβδομάδα, τα εμπορικά αποθέματα αργού (εκτός SPR)
υποχώρησαν κατά 3,1 εκατ. στα 412,5 εκατ. βαρέλια
, 3% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, για 3η συνεχόμενη εβδομάδα, με την παραγωγή στα 13,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως (-410.000)
λόγω του τυφώνα Isaias. Το Υπουργείο Ενέργειας άρχισε ήδη να «ανοίγει» και το απόθεμα πετρελαίου θέρμανσης, δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Για τον μέσο Αμερικανό καταναλωτή, ο λογαριασμός γράφεται στην αντλία. $4,27 το γαλόνι σήμερα (AAA), έναντι $3,16 πριν από έναν χρόνο
. Ακριβότερο κατά +35%
. Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με μέσο όρο $4,33
, ρεκόρ για τον μήνα, 50 σεντς πάνω από το προηγούμενο. Το ιστορικό υψηλό ($5,02, Ιούνιος 2022
) απέχει 75 σεντς. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερη σημασία. Τα 172 εκατ. βαρέλια δεν πουλήθηκαν, δανείστηκαν
. Οι εταιρείες οφείλουν να επιστρέψουν περίπου 200 εκατ. βαρέλια έως το 2029
. Δηλαδή, το επόμενο που θα κάνει το SPR δεν είναι να πουλήσει είναι να αγοράσει. Ένα απόθεμα που αδειάζει για να κρατήσει την τιμή χαμηλά, γεμίζει μόνο αν την αφήσει να ανέβει.