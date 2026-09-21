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Επίσκεψη στον Καναδά πραγματοποιεί από το περασμένο Σάββατο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η υπουργός αναφέρθηκε στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Αποστόλου, στην οποία παρέστη μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, η ενθρόνιση «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με σεβασμό στη σπουδαία παρακαταθήκη του Αρχιεπισκόπου πρώην Καναδά κ.κ. Σωτηρίου», καθώς επίσης και ότι στο πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου «συναντώνται το όραμα για να χτίσει νέες γέφυρες με την ομογένεια με έμφαση στη νεολαία, η εμπειρία και η ταπεινότητα».

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στις επαφές που είχε με τον πρωθυπουργό του Οντάριο Ντάγκ Φορντ (Doug Ford) και με τη δήμαρχο του Τορόντο, Ολίβια Τσόου (Olivia Chow), την ελληνική και ακαδημαϊκή κοινότητα και με μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

«Εδώ γίνεται ακόμη πιο αισθητό ότι η καρδιά της Ομογένειας χτυπά εκεί όπου βρίσκονται η Εκκλησία και το σχολείο μας», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Στηρίζουμε τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, ενώ ακριβώς όπως είχα δεσμευτεί προχωρούμε στην επαναλειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τορόντο μέχρι το τέλος του έτους».

Αναλυτικά, ολόκληρο το κείμενο της ανάρτησης της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, έχει ως εξής:

«Χθες στο Τορόντο είχα την τιμή και συγκίνηση να παραστώ, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στην Ακολουθία Ενθρονίσεως του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Αποστόλου, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η ενθρόνιση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με σεβασμό στη σπουδαία παρακαταθήκη του Αρχιεπισκόπου πρώην Καναδά κ.κ. Σωτηρίου. Με την πολυετή και θυσιαστική διακονία του στήριξε την Εκκλησία, την Ομογένεια, την ελληνική γλώσσα και την παιδεία.

Στο πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου συναντώνται το όραμα για να χτίσει νέες γέφυρες με την ομογένεια με έμφαση στη νεολαία, η εμπειρία και η ταπεινότητα. Περήφανη η Ρόδος! Περήφανες και η ιστορική Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή και η Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, που σφράγισαν τα πρώτα βήματα της πορείας του. Ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές σπουδές και περισσότερες από δύο δεκαετίες διακονίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίσκεψή μας αποτελεί μια σπάνια παρουσία Υπουργού Παιδείας δίπλα στις τάξεις της Ομογένειας του Καναδά. Εδώ γίνεται ακόμη πιο αισθητό ότι η καρδιά της Ομογένειας χτυπά εκεί όπου βρίσκονται η Εκκλησία και το σχολείο μας.

Στηρίζουμε τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, ενώ ακριβώς όπως είχα δεσμευτεί προχωρούμε στην επαναλειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τορόντο μέχρι το τέλος του έτους.

Με τον Γιώργο Γεραπετρίτη συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό του Οντάριο Doug Ford και με τη Δήμαρχο του Τορόντο Olivia Chow. Με την Ελληνική Κοινότητα και την ακαδημαϊκή κοινότητα συζητήσαμε για ισχυρότερες γέφυρες μεταξύ ελληνικών και καναδικών Πανεπιστημίων. Ήδη υπάρχουν 18 συμφωνίες, ενώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης το Υπουργείο μας χρηματοδοτεί τρία κοινά ή διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα Ελλάδας-Καναδά, συνολικού προϋπολογισμού 4,72 εκατ. ευρώ.

Στον Σεβασμιώτατο κ.κ. Απόστολο εύχομαι από καρδιάς καλλίκαρπη και ευλογημένη ποιμαντορία, με υγεία, δύναμη και σοφία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει σταθερά δίπλα στον Ελληνισμό του Καναδά».

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