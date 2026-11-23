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Aνεβασμένος εμφανίζεται ο πήχης των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 5ο Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ). Συγκεκριμένα, ανά 100.000 εργαζόμενους στις κατασκευές, ο μέσος όρος των θανατηφόρων ατυχημάτων την περίοδο 2014-2023 ήταν 6.8% στην Ελλάδα έναντι 6.4% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠ Ιωάννη Ζευγώλη στην Ελλάδα στον κλάδο των κατασκευών καταγράφονται 14 φορές περισσότερα ατυχήματα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα στην ελληνική επικράτεια είναι ότι η χώρα δεν διαθέτει αξιόπιστη μεθοδολογία για την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και του επαγγελματικού κινδύνου, συνθήκη που εμποδίζει το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων. Δηλαδή διαφορετικά στοιχεία καταγράφει ο ΕΦΚΑ, διαφορετικά η ΕΛΣΤΑΤ και άλλα η Επιθεώρηση Εργασίας. Οπότε σύμφωνα με τον κ. Ζευγώλη, χρειάζεται άμεσα να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής ατυχημάτων καθώς και ένα σύστημα καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών.

Ο Υφυπουργός εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης ανέφερε ότι πέρυσι καταγράφηκαν 45 θάνατοι στο πεδίο της εργασίας, εξηγώντας ότι σε περιόδους ανάπτυξης όπως είναι η τρέχουσα τα ατυχήματα πολλαπλασιάζονται σε σχέση με τις περιόδους ύφεσης.

Ο κ. Καραγκούνης έδωσε έμφαση στα μέτρα που ελήφθησαν για την ασφάλεια των εργαζομένων λόγω θερμικής καταπόνησης που απορρέει από την κλιματική αλλαγή. Όπως είπε χαρακτηριστικά η υπόλοιπη Ευρώπη που ταλαιπωρήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες φέτος έδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα για τα μέτρα, όπως παύση των εργασιών που είχε εφαρμόσει εγκαίρως.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, το πρώτο 7μηνο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 14.434 έλεγχοι από τους επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας και επιβλήθηκαν 2.067 κυρώσεις που αντιστοιχούν σε πρόστιμα ύψους 2.6 εκ ευρώ. Παράλληλα στις 3.416 ελέγχους που διεξήγαγαν οι ειδικοί επιθεωρητές, επιβλήθηκαν 396 κυρώσεις και πρόστιμα ύψους 1.5 εκ ευρώ.

Το σχέδιο του υπουργείου είναι ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων και η ενίσχυση του ρόλου του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας που θα σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους στο ηλεκτρονικό βιβλίο υποδείξεων.

Από την πλευρά του ο Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, Mechanical Engineer, MSc και πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ τόνισε ότι το 70% των κρουσμάτων στους εργασιακούς χώρους οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σημαντική είναι επίσης η επισήμανσή του ότι χρειάζεται ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για την παύση εργασιών λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών αντί της έκδοσης εγκυκλίων, πολλές φορές αργά το βράδυ με αποτέλεσμα οι εργοδότες να δηλώνουν ανενημέρωτοι.

Την ίδια ώρα στο πεδίο των επαγγελματικών ασθενειών, καταγράφεται στην ΕΕ ότι 200.000 εργαζόμενοι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που οφείλονται στην εργασία τους ενώ ο αριθμός στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2.500.

Ενδιαφέρον έχει ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων υποφέρει από ψυχικές ασθένειες, άγχος, stress, κατάθλιψη λόγω της εργασίας. Ετσι, ενώ ο μέσος όρος που καταγράφεται στην ΕΕ είναι 29%, στην Ελλάδα φθάνει στο 49%.