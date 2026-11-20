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Η αποθήκευση περισσότερης πράσινης ενέργειας δεν συνεπάγεται αυτομάτως θεαματικά φθηνότερο ρεύμα. Οι μπαταρίες μπορούν να περιορίσουν τις περικοπές παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια από τις ώρες πλεονάσματος στις ώρες αυξημένης ζήτησης. Το τελικό αποτέλεσμα στις τιμές, όμως, εξαρτάται από ολόκληρη τη λειτουργία της αγοράς και όχι μόνο από την εγκατεστημένη αποθηκευτική ισχύ.

Για την Ελλάδα, η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία. Η μεγάλη παραγωγή των φωτοβολταϊκών το μεσημέρι δημιουργεί ποσότητες ενέργειας που δεν μπορούν πάντοτε να απορροφηθούν. Η αξιοποίησή τους αργότερα αποτελεί σαφές όφελος, αλλά η μείωση του χονδρεμπορικού κόστους επηρεάζεται επίσης από τις διασυνδέσεις, τις γειτονικές αγορές και τις δυνατότητες των δικτύων.

Περισσότερη αποθήκευση, μικρότερες αποδόσεις;

Μια από τις βασικές προκλήσεις αφορά στην ίδια την οικονομική λογική των επενδύσεων. Οι μπαταρίες προσδοκούν έσοδα αγοράζοντας ενέργεια όταν είναι φθηνή και διαθέτοντάς την όταν ακριβαίνει. Στο σημερινό περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόσταση ανάμεσα στις χαμηλές μεσημεριανές και στις υψηλότερες βραδινές τιμές.

Όσο περισσότερες εγκαταστάσεις ακολουθούν αυτή τη στρατηγική, τόσο μπορούν να περιορίζονται οι διαφορές τιμών. Η αυξημένη φόρτιση ενισχύει τη ζήτηση στις φθηνές ώρες, ενώ η εκφόρτιση προσθέτει προσφορά στις ακριβότερες. Επομένως, η επιτυχία της αποθήκευσης στην εξομάλυνση της αγοράς μπορεί να συμπιέσει τα περιθώρια κερδοφορίας των ίδιων των επενδυτών.

Η βιωσιμότητα των έργων χρειάζεται συνεπώς να αξιολογείται πέρα από τις σημερινές αποκλίσεις. Μεγαλύτερη σημασία μπορούν να αποκτήσουν οι υπηρεσίες προς το σύστημα, όπως η εξισορρόπηση, η παροχή εφεδρειών και η διαχείριση περιορισμών του δικτύου. Η αξία μιας μπαταρίας δεν εξαντλείται στην αγορά και μεταπώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Το γερμανικό παράδειγμα των 20 GW

Ενδεικτικό των ορίων είναι ένα σενάριο για τη γερμανική αγορά: η προσθήκη 20 GW μπαταριών τετράωρης διάρκειας, δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 80 GWh, περιορίζει το επίπεδο τιμών μιας εξεταζόμενης εβδομάδας από τα 220 στα 215 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η διαφορά ανέρχεται σε μόλις 5 ευρώ ή περίπου 2,3%, παρά το μέγεθος της πρόσθετης ισχύος.

Το αποτέλεσμα αφορά σε συγκεκριμένη εβδομαδιαία προσομοίωση και δεν αποτελεί μακροχρόνια πρόβλεψη. Αναδεικνύει, ωστόσο, τη σημασία των διασυνοριακών συναλλαγών. Η Γερμανία διαθέτει ισχυρές συνδέσεις με γειτονικά συστήματα, των οποίων η ζήτηση εξακολουθεί να επηρεάζει τις τιμές, ακόμη και όταν αυξάνονται οι δυνατότητες αποθήκευσης στο εσωτερικό της.

Σε μια απομονωμένη αγορά, η επίδραση θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Η απομόνωση, όμως, δεν αποτελεί επιθυμητή κατεύθυνση για την Ευρώπη. Το παράδειγμα δείχνει ότι το όφελος μιας εθνικής επένδυσης διαμορφώνεται μέσα σε ένα ευρύτερο, διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα, με διαφορετικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.

Η βιομηχανία και οι αντοχές των δικτύων

Στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερη προοπτική εμφανίζει ο συνδυασμός αποθήκευσης και βιομηχανικής κατανάλωσης. Η φθηνότερη μεσημεριανή ενέργεια μπορεί να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται αργότερα, περιορίζοντας την έκθεση των επιχειρήσεων στις ακριβότερες ώρες. Κατάλληλες συμβάσεις προμήθειας, όπως τα PPAs, μπορούν παράλληλα να ενισχύσουν την προβλεψιμότητα του ενεργειακού κόστους.

Η ανάπτυξη μπαταριών, πάντως, χρειάζεται συντονισμό. Κατά τη φόρτιση λειτουργούν ως καταναλωτές και κατά την εκφόρτιση ως παραγωγοί. Αν πολλές εγκαταστάσεις φορτίζουν ή εκφορτίζουν συγχρονισμένα, ενδέχεται να προκύψουν νέες συμφορήσεις στα δίκτυα και διαφορετικά μοτίβα τιμών. Η πρόσθετη ισχύς δεν καταργεί την ανάγκη κατάλληλων υποδομών.

Επιπλέον, οι μπαταρίες περιορισμένης διάρκειας δεν επαρκούν για παρατεταμένα διαστήματα χαμηλής παραγωγής από ΑΠΕ. Ούτε μπορούν να διορθώσουν πλήρως την ανισορροπία που προκαλεί η μεγάλη συγκέντρωση φωτοβολταϊκής παραγωγής στις ίδιες ώρες. Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός που συνδέει το μείγμα ΑΠΕ, την αποθήκευση, τις διασυνδέσεις και την κατανάλωση.

Το ζητούμενο, επομένως, είναι οι νέες εγκαταστάσεις να μετατρέπουν την πράσινη παραγωγή σε αξιοποιήσιμη ενέργεια, με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Η πραγματική επιτυχία θα αποτυπωθεί στο συνολικό κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές, όχι απλώς στον αριθμό των μπαταριών που θα συνδεθούν στο σύστημα.