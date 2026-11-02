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Η δυνατότητα να έχει κανείς ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη και όταν το σπίτι του δεν τροφοδοτείται από το δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει χιλιάδες ευρώ σε σύνθετα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, γίνεται ολοένα πιο προσιτή. Οι νέες φορητές μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας προσφέρουν μια εναλλακτική λύση για την τροφοδοσία βασικών συσκευών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διακοπών ρεύματος.

Ένας μηχανικός ενέργειας με δεκαετή εμπειρία παρουσιάζει, μέσα από δοκιμή που αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα elespanol.com, πώς μια συσκευή κόστους κάτω των 500 ευρώ μπορεί να λειτουργήσει ως εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν απαιτεί κατ’ ανάγκη μόνιμη εγκατάσταση ή παρεμβάσεις στις ηλεκτρολογικές υποδομές του σπιτιού. Ωστόσο, η αυτονομία της είναι περιορισμένη και εξαρτάται από την κατανάλωση των συσκευών που συνδέονται σε αυτήν.

Η φορητή μπαταρία των 500 ευρώ και οι δυνατότητές της

Στο επίκεντρο της δοκιμής βρίσκεται το Aferi Nomad 1800 Pro, ένας φορητός σταθμός αποθήκευσης ενέργειας που συνδυάζει σχετικά μικρό μέγεθος με δυνατότητα τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών.

Η συσκευή ζυγίζει 11,6 κιλά, ενώ οι διαστάσεις της είναι 35 εκατοστά μήκος, 22 εκατοστά βάθος και 26 εκατοστά ύψος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς χώρους, χωρίς να απαιτείται σταθερή εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο δημοσίευμα, προσφέρει ισχύ εξόδου 1.800 Watt (W) και διαθέτει χωρητικότητα αποθήκευσης 1.024 βατωρών (Wh).

Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών είναι σημαντική. Η ισχύς δείχνει πόσο απαιτητικές συσκευές μπορεί να τροφοδοτήσει η μπαταρία, ενώ η χωρητικότητα καθορίζει για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία τους.

Για παράδειγμα, μια συσκευή που καταναλώνει σταθερά 100 Watt θα μπορούσε θεωρητικά να λειτουργήσει για περίπου δέκα ώρες με μία πλήρη φόρτιση. Στην πράξη, η διάρκεια θα είναι μικρότερη, εξαιτίας των ενεργειακών απωλειών και άλλων παραγόντων.

Η μπαταρία χρησιμοποιεί τεχνολογία λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος (LiFePO4), η οποία συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με ορισμένες άλλες τεχνολογίες μπαταριών λιθίου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά, έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει περισσότερους από 4.000 κύκλους φόρτισης, διατηρώντας περίπου το 80% της αρχικής χωρητικότητάς της.

Πώς μπορεί να εξασφαλίσει ρεύμα σε περίπτωση διακοπής

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα ενός φορητού σταθμού ενέργειας είναι ότι μπορεί να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να εξαρτάται εκείνη τη στιγμή από την παροχή του σπιτιού.

Η απλούστερη και ασφαλέστερη χρήση του είναι η απευθείας σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών στις ενσωματωμένες πρίζες της μπαταρίας, οι οποίες παρέχουν εναλλασσόμενο ρεύμα 220-240 Volt.

Έτσι, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιες συσκευές χρειάζεται περισσότερο και να τις τροφοδοτήσει από τη φορητή μονάδα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ψυγείο, του οποίου η λειτουργία μπορεί να διατηρηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αλλοίωσης των τροφίμων.

Αντίστοιχα, μπορούν να τροφοδοτηθούν φωτιστικά, υπολογιστές ή άλλες συσκευές, εφόσον οι ενεργειακές απαιτήσεις τους βρίσκονται εντός των δυνατοτήτων της μπαταρίας.

Η χρήση συσκευών υψηλής ισχύος, όπως ένας φούρνος μικροκυμάτων, μπορεί να είναι εφικτή μόνο εφόσον η κατανάλωσή τους δεν ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια.

Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζονται αλλαγές στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Ο χρήστης συνδέει απευθείας τις συσκευές που θέλει να διατηρήσει σε λειτουργία και αξιοποιεί την αποθηκευμένη ενέργεια.

Η επικίνδυνη πρακτική που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή

Στη δοκιμή παρουσιάζεται και η δυνατότητα τροφοδοσίας περισσότερων ηλεκτρικών κυκλωμάτων ενός σπιτιού από μια εξωτερική πηγή ενέργειας.

Ωστόσο, πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική διαδικασία από την απλή σύνδεση συσκευών στις πρίζες της μπαταρίας.

Η απευθείας διοχέτευση ηλεκτρικής ενέργειας από φορητή μπαταρία στην οικιακή καλωδίωση, χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό και εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή επικίνδυνη επιστροφή ρεύματος στο δίκτυο.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η χρήση αυτοσχέδιων καλωδίων με δύο αρσενικά άκρα, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν εκτεθειμένες επαφές υπό τάση.

Για την ασφαλή τροφοδότηση κυκλωμάτων ενός κτιρίου απαιτούνται κατάλληλη διάταξη μεταγωγής, συμβατός εξοπλισμός και επαγγελματικός έλεγχος της εγκατάστασης. Η απλή απενεργοποίηση ενός διακόπτη δεν υποκαθιστά αυτά τα μέτρα προστασίας.

Για τους περισσότερους καταναλωτές, άλλωστε, η απευθείας τροφοδοσία επιλεγμένων συσκευών αποτελεί την πιο πρακτική επιλογή σε μια έκτακτη διακοπή ρεύματος.

Φόρτιση με φωτοβολταϊκά και αξιοποίηση του φθηνότερου ρεύματος

Μια επιπλέον δυνατότητα των σύγχρονων φορητών σταθμών ενέργειας είναι η συνεργασία τους με φωτοβολταϊκά πάνελ.

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται, το συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζει ηλιακή φόρτιση με ισχύ εισόδου έως 500 Watt, επιτρέποντας την αποθήκευση ενέργειας που παράγεται από τον ήλιο.

Με κατάλληλα και συμβατά φωτοβολταϊκά πάνελ, η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται χωρίς να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο εκείνη τη στιγμή.

Παράλληλα, υποστηρίζεται συνδυασμένη φόρτιση, με συνολική ισχύ που μπορεί να φτάσει τα 1.500 Watt, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος.

Αυτό δημιουργεί δύο διαφορετικές δυνατότητες αξιοποίησης.

Η πρώτη αφορά τη φόρτιση μέσω ηλιακής ενέργειας, για παράδειγμα από φωτοβολταϊκά που έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλο εξωτερικό χώρο, όπως ένα μπαλκόνι, με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η δεύτερη αφορά τη φόρτιση από το δίκτυο κατά τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης, όπου υπάρχει κατάλληλο τιμολόγιο, και τη χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας αργότερα.

Βεβαίως, το οικονομικό όφελος δεν είναι δεδομένο. Εξαρτάται από τη διαφορά των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, τις απώλειες κατά τη φόρτιση και την εκφόρτιση, καθώς και το κόστος αγοράς του εξοπλισμού.

Μπορεί μια μπαταρία 500 ευρώ να αντικαταστήσει το ηλεκτρικό δίκτυο;

Παρά τις δυνατότητές τους, οι φορητοί σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας δεν αποτελούν πλήρες υποκατάστατο της ηλεκτροδότησης ενός σπιτιού.

Μια μπαταρία χωρητικότητας 1.024 Wh μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά δεν επαρκεί για την πολύωρη τροφοδοσία όλων των συσκευών μιας κατοικίας.

Η πραγματική της αξία βρίσκεται κυρίως στην ευελιξία: μπορεί να προσφέρει εφεδρική ηλεκτροδότηση σε μια διακοπή ρεύματος, να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές δραστηριότητες ή να αξιοποιήσει ενέργεια από μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Το συμπέρασμα της δοκιμής είναι ότι η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σταδιακά πιο προσιτή στον μέσο καταναλωτή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένα οικονομικό, φορητό σύστημα μπορεί να εξασφαλίσει απεριόριστη ενεργειακή αυτονομία.

Για όσους ενδιαφέρονται κυρίως να διατηρούν σε λειτουργία λίγες βασικές συσκευές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια τέτοια λύση μπορεί να αποτελέσει πρακτική επιλογή, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του κατασκευαστή.