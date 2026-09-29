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Οι χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) ενδέχεται να εξετάσουν την απελευθέρωση περισσότερων στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου εφόσον υπάρξει ανάγκη, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της οργανισμού Φατίχ Μπιρόλ, καθώς οι αγορές παραμένουν υπό πίεση λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά τις αγορές, ιδιαίτερα τις αγορές πετρελαϊκών προϊόντων, όπως το ντίζελ και άλλα καύσιμα. Εάν υπάρξει ανάγκη, φυσικά θα συζητήσουμε με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών μας ώστε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε ο Μπιρόλ σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο, πριν από τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο επικεφαλής τoυ ΙΕΑ δεν σχολίασε συγκεκριμένες προτάσεις για νέα απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, οι οποίες έχουν υπονοηθεί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Η συζήτηση για πιθανή χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων επανέρχεται καθώς οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντιμετωπίζουν αυξημένη αβεβαιότητα, με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διαταραχές στις ενεργειακές ροές να διατηρούν υψηλό το κόστος.

Ο ΙΕΑ, που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες καταναλώτριες χώρες ενέργειας παγκοσμίως, έχει στο παρελθόν συντονίσει απελευθερώσεις στρατηγικών αποθεμάτων σε περιόδους έντονων αναταράξεων στην αγορά.

Ο Μπιρόλ υπογράμμισε ότι ο ΙΕΑ συνεχίζει να αξιολογεί καθημερινά τις συνθήκες στην αγορά, με ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα διύλισης, καθώς οι πιέσεις στο ντίζελ και σε άλλα καύσιμα αποτελούν σημαντικό παράγοντα για το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η πιθανότητα νέας παρέμβασης μέσω στρατηγικών αποθεμάτων έρχεται σε μια περίοδο όπου οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς να διαταράξουν περαιτέρω την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

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