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Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας υποβάθμισε τις προβλέψεις του για τη ζήτηση πετρελαίου και προειδοποίησε ότι η κατανάλωση ενδέχεται να χρειαστεί να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζεται και οι καταναλωτές καλούνται να προσαρμοστούν σε περιορισμένη προσφορά.

Ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι αύξησε την εκτίμησή του για τη φετινή πτώση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά 940.000 βαρέλια την ημέρα, προβλέποντας πλέον μείωση κατά 2,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μέση απώλεια ζήτησης από την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού το 2020, όταν μεγάλα τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας είχαν ουσιαστικά παραλύσει.

Ο IEA εκτιμά πλέον ότι η επιστροφή της αγοράς σε συνθήκες πλεονάζουσας προσφοράς θα καθυστερήσει έως το 2027.

«Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμούς-ρεκόρ», ανέφερε ο οργανισμός στη μηνιαία έκθεσή του. «Με την προσφορά να παραμένει περιορισμένη και τα εμπορικά αποθέματα ασφαλείας να εξαντλούνται γρήγορα, ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω μειώσεις της ζήτησης τους επόμενους μήνες ώστε να κλείσει το κενό».

Η μεγαλύτερη πίεση στα καύσιμα και τη βιομηχανία

Σύμφωνα με τον IEA, η επίπτωση στη ζήτηση πετρελαίου το 2026 αναμένεται να είναι αντίστοιχη με τις τέσσερις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων 60 ετών.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στα μεσαία αποστάγματα, όπως το ντίζελ, αλλά και στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες πετροχημικών στην Ασία.

Η αγορά πετρελαίου έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με το Brent να ξεπερνά αυτή την εβδομάδα τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

Σήμερα Παρασκευή η τιμή του Brent κινείτο κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη και των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου μέσω της νότιας Ερυθράς Θάλασσας.

Μεγαλύτερο έλλειμμα προσφοράς από τις εκτιμήσεις

Παρά τη μείωση της ζήτησης, η αγορά πετρελαίου οδηγείται σε μεγαλύτερο έλλειμμα προσφοράς από ό,τι αναμενόταν, καθώς ο πόλεμος έχει επηρεάσει τις ροές πετρελαίου περισσότερο από την κατανάλωση, σύμφωνα με τον IEA.

Τα τελευταία στοιχεία του οργανισμού δείχνουν ότι το παγκόσμιο έλλειμμα πετρελαίου διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε περίπου 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, έναντι εκτίμησης για έλλειμμα 1,3 εκατ. βαρελιών ημερησίως στην προηγούμενη έκθεση.

Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα αναμένεται να συνεχίσουν να μειώνονται και στο τέταρτο τρίμηνο, αντί για τη μικρή αύξηση που προέβλεπε προηγουμένως ο οργανισμός.

Στην έκθεση του Αυγούστου, ο IEA εκτιμούσε ότι η αγορά θα επέστρεφε σε πλεόνασμα προς το τέλος του έτους.

Ιστορική διαταραχή στην προσφορά

Ο IEA, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την κρίση ως τη μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου, μείωσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια παραγωγή κατά 1,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Πλέον αναμένει ότι η ετήσια απώλεια προσφοράς θα ανέλθει στα 5,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ μεταθέτει την ανάκαμψη της παραγωγής για το επόμενο έτος.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να υπολείπεται της ζήτησης κατά περίπου 1,75 εκατ. βαρέλια ημερησίως φέτος.

Παράλληλα, μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου, τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν με ακόμη ταχύτερο ρυθμό, κατά περίπου 2,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τον IEA.

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