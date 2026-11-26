Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αρκούν μόλις τρία λεπτά σε ζεστό νερό για να απελευθερωθούν χιλιάδες μικροπλαστικά από ένα φακελάκι τσαγιού. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στο npj Science of Food, η κατανάλωση τσαγιού μπορεί να εκθέσει τους ανθρώπους στα μικροσκοπικά σωματίδια που προκύπτουν από τη διάσπαση μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων και συνδέονται με προβλήματα υγείας.

Αναλυτικότερα, από τη μελέτη προκύπτει ότι όταν βυθίζονται φακελάκια από πολυμερές υλικό σε ζεστό νερό, μπορεί να απελευθερώσουν σωματίδια και χημικές ουσίες. Οι ερευνητές ανίχνευσαν 555-2.498 μικροπλαστικά όταν τα φακελάκια μιας χρήσης από νάιλον τοποθετήθηκαν για τρία λεπτά σε νερό που είχε ζεσταθεί σε περίπου 95 βαθμούς Κελσίου. Στον αντίποδα, το χύμα τσάι απελευθέρωσε μόλις 0,3-2,4 μικροπλαστικά ανά φλιτζάνι. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 14 διαφορετικά είδη συσκευασμένου τσαγιού και σε άλλα 14 με χύμα τσάι.

Επιπλέον, οι επιστήμονες εντόπισαν χημικές ουσίες όπως δισφαινόλη Α (BPA) και φθαλικούς εστέρες (PAEs) που δρουν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες, επιδρώντας στη φυσιολογική λειτουργία των ορμονών και την αναπαραγωγική υγεία.

Όπως αναφέρει η έκθεση, τα σωματίδια που ήταν μεγαλύτερα των 100 μικρομέτρων αποτελούνταν από ίνες πολυαμιδίου (PA), ενώ στο χύμα τσάι αποτυπώθηκε ένα ετερογενές προφίλ πολυμερών με πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), πολυαιθυλενοτερεφθαλικό (PEΤ) και πολυαμίδιο (PA). Ωστόσο, τα σωματίδια ήταν κυρίως θραύσματα σε ποσοστό 70-80%, γεγονός που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, αποκαλύπτει την επίδραση της περιβαλλοντικής και βιομηχανικής μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Βέβαια, μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απελευθέρωση σωματιδίων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη σύνθεση του φακέλου, τη θερμοκρασία του νερού, τη διάρκεια της βύθισης, την ανάδευση και τη μέθοδο ανάλυσης.

Υπάρχουν τρόποι να περιοριστεί η έκθεση στα μικροπλαστικά; Οι ειδικοί συστήνουν την παρασκευή του αγαπημένου ροφήματος με φύλλα τσαγιού σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα ή κεραμικά. Προτείνεται κι ο έλεγχος της σύνθεσης των φακέλων τσαγιού ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχουν νάιλον ή άλλες συνθετικές ίνες, ενώ δεν αποκλείεται ακόμα και χάρτινα φακελάκια να περιέχουν πλαστικό που χρησιμοποιείται συνήθως για να σφραγιστούν.