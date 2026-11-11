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Ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, ακύρωσε τη συμμετοχή του στη φετινή διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP31), διακόπτοντας μια σειρά τριών συνεχόμενων ετών παρουσίας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα.

Ο Γουντς επρόκειτο να μιλήσει την Πέμπτη στη Σύνοδο Επιχειρήσεων και Επενδύσεων, στο πλαίσιο της COP31 που πραγματοποιείται στην Αττάλεια της Τουρκίας. Μάλιστα, ήταν ο μοναδικός επικεφαλής μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας που είχε προγραμματιστεί να απευθυνθεί στους συμμετέχοντες της φετινής διοργάνωσης.

Ωστόσο, η ExxonMobil ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η παρουσία του δεν κατέστη εφικτή, επικαλούμενη οργανωτικές δυσκολίες και ζητήματα ασφαλείας.

«Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειές μας, δεν καταφέραμε να επιλύσουμε τα επιτόπια ζητήματα μετακίνησης και οργάνωσης, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον ασφαλείας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ExxonMobil υπογράμμισε ότι παραμένει υπερήφανη για όσα έχει επιτύχει στις προηγούμενες διασκέψεις και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο επικεφαλής επιστήμονας περιβάλλοντος και ο πρόεδρος της επιχειρηματικής μονάδας Low Carbon Solutions, οι οποίοι συμμετέχουν στην COP31, θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια.

Η παρουσία της πετρελαϊκής βιομηχανίας στις διαπραγματεύσεις

Ο Γουντς είχε συμμετάσχει στις τρεις προηγούμενες διασκέψεις για το κλίμα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Αζερμπαϊτζάν και τη Βραζιλία, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι η ExxonMobil και συνολικά η πετρελαϊκή βιομηχανία θα διατηρήσουν ενεργό ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις για την ενεργειακή μετάβαση.

Η θέση που έχει επανειλημμένα διατυπώσει είναι ότι οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τις υποδομές και την οικονομική τους ισχύ για την ανάπτυξη τεχνολογιών περιορισμού των εκπομπών.

Η φετινή διάσκεψη διεξάγεται σε μια περίοδο έντονης ενεργειακής αβεβαιότητας. Οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία έχουν διαταράξει τις διεθνείς ροές ενέργειας, προκαλώντας αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και αναγκάζοντας πολλές χώρες να αναζητήσουν σταθερότερες και οικονομικότερες πηγές εφοδιασμού.

Οι διαπραγματευτές της COP31 επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και την εθνική ασφάλεια, προκειμένου να επιταχύνουν τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας.

Από τη φετινή σύνοδο απουσιάζουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες της διεθνούς σκηνής, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, πρώην ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για το κλίμα, ο οποίος πλέον προωθεί την επέκταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και της παραγωγής φυσικού αερίου στη χώρα του.

Την ίδια ώρα, τα μέτρα ασφαλείας στην Αττάλεια είναι ιδιαίτερα αυστηρά, καθώς δεκάδες χιλιάδες αντιπρόσωποι κυβερνήσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και μέσων ενημέρωσης έχουν κατακλύσει την περιοχή. Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, όταν θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ άλλων από τη Βραζιλία, το Ιράν και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διαφωνίες με τον Τραμπ για το κλίμα

Ο Ντάρεν Γουντς έγινε το 2023 ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil που συμμετείχε σε διάσκεψη COP, κατά τη διοργάνωση στο Ντουμπάι.

Τότε, μαζί με άλλους επικεφαλής μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων, υποστήριξε μια πρωτοβουλία απανθρακοποίησης, η οποία προέβλεπε σχεδόν μηδενικές λειτουργικές εκπομπές έως το 2050 και τερματισμό της συστηματικής καύσης φυσικού αερίου σε πυρσούς έως το 2030.

Έναν χρόνο αργότερα, στην COP29 στο Μπακού, ο Γουντς είχε καλέσει τον τότε νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μην αποσύρει τη χώρα από τη Συμφωνία του Παρισιού, προειδοποιώντας παράλληλα για τις συνέπειες ενδεχόμενης χαλάρωσης των ομοσπονδιακών κανονισμών που περιορίζουν τις εκπομπές μεθανίου.

Το 2025, στο περιθώριο της διάσκεψης στη Βραζιλία, παρουσίασε τη στήριξη της ExxonMobil σε μια νέα προσέγγιση για την παρακολούθηση και καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του για την κλιματική διπλωματία και τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις τον έχουν φέρει κατά καιρούς σε αντίθεση με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει στην αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015, ενώ η κυβέρνησή του πρότεινε πρόσφατα την κατάργηση ομοσπονδιακών περιορισμών που είχαν θεσπιστεί για τον έλεγχο των διαρροών μεθανίου από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παρά την απουσία του επικεφαλής της από τη φετινή διοργάνωση, η ExxonMobil διαβεβαιώνει ότι η δέσμευσή της για την παροχή οικονομικά προσιτής και αξιόπιστης ενέργειας, με παράλληλη μείωση των εκπομπών, παραμένει αμετάβλητη.