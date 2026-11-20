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Αντιμέτωποι με συνεχείς αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών διατροφής βρίσκονται οι καταναλωτές, καθώς το κόστος για την αγορά κρέατος και ψαριών εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Στην κορυφή των ανατιμήσεων βρίσκονται τα αλίπαστα ψάρια, το αρνί, το κατσίκι και το μοσχάρι, με τις αυξήσεις να αποτυπώνονται τόσο στα επίσημα στοιχεία του πληθωρισμού όσο και στις τιμές των προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε ετήσια βάση, από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026, οι τιμές στα αλίπαστα ψάρια αυξήθηκαν κατά 10,4%, ενώ το αρνί και το κατσίκι κατέγραψαν ανατίμηση 9,1%.

Ανοδικά κινήθηκε και η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, με την ετήσια αύξηση να διαμορφώνεται στο 6,5%, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι αυξήσεις μέσα σε μόλις έναν μήνα

Η ανοδική πορεία των τιμών γίνεται εμφανής ακόμη και σε διάστημα λίγων εβδομάδων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα από την αγορά αλίπαστων ψαριών και βοείου κρέατος.

Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2026, η συσκευασία φιλέτου αντζούγιας 90 γραμμαρίων ανατιμήθηκε από 4,20 σε 4,75 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 13,1%.

Αντίστοιχα, ο μαρινάτος γαύρος 90 γραμμαρίων από 3,30 ευρώ έφτασε στα 3,75 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 13,6% μέσα σε έναν μήνα.

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στο βόειο κρέας. Το στήθος λάπα βοείου Γερμανίας χωρίς οστό αυξήθηκε από 11,49 σε 13,19 ευρώ το κιλό, δηλαδή κατά περίπου 14,8%.

Ακριβότερο πωλείται και το νωπό συκώτι βοείου Γερμανίας, με την τιμή του να ανεβαίνει από 7,69 σε 7,95 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας αύξηση περίπου 3,4%.

Οι μεταβολές αυτές δείχνουν ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται σε ένα μόνο προϊόν, αλλά επηρεάζουν διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τον προγραμματισμό των αγορών.

Μοσχάρι: Αύξηση 66% μέσα σε μία πενταετία

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τους καταναλωτές όταν εξετάζεται η πορεία των τιμών του μοσχαρίσιου κρέατος σε βάθος χρόνου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ελληνικό βόειο μπούτι, η τιμή του οποίου έχει αυξηθεί θεαματικά από το 2021 έως σήμερα.

Το 2021 πωλούνταν προς 10,70 ευρώ το κιλό, ενώ το 2022 η τιμή του διαμορφώθηκε στα 10,96 ευρώ. Το 2023 σημειώθηκε σημαντική άνοδος, με την τιμή να φτάνει στα 13,35 ευρώ, για να αυξηθεί περαιτέρω στα 13,90 ευρώ το 2024.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφηκε το 2025, όταν η τιμή εκτινάχθηκε στα 17,20 ευρώ το κιλό, ενώ το 2026 έχει ανέλθει πλέον στα 17,80 ευρώ.

Η συνολική ανατίμηση μέσα στην πενταετία φτάνει το 66,36%, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές πληρώνουν σήμερα 7,10 ευρώ περισσότερα για κάθε κιλό σε σύγκριση με το 2021.

Τριπλή απειλή για την κτηνοτροφία – Πιέσεις στην αγορά

Την ίδια στιγμή, οι ανατιμήσεις στο κρέας συμπίπτουν με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ελληνική κτηνοτροφία, η οποία δοκιμάζεται από την εξάπλωση σοβαρών ζωονόσων.

Η πανώλη, η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός στη Μυτιλήνη συνθέτουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρατίθενται, οι απώλειες υπολογίζονται σε περίπου 700.000 αμνοερίφια, εξέλιξη που επιβαρύνει την παραγωγική δυνατότητα της κτηνοτροφίας.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στις ίδιες τις εκτροφές, καθώς η μείωση του ζωικού κεφαλαίου επηρεάζει τόσο την παραγωγή κρέατος όσο και την παραγωγή γάλακτος.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα αμνοεριφίων στην αγορά ενισχύει τις πιέσεις στις τιμές, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες για τους καταναλωτές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή στα παϊδάκια φτάνει ακόμη και τα 20 ευρώ το κιλό, καθιστώντας ολοένα ακριβότερη την αγορά κρέατος για το οικογενειακό τραπέζι.

Με τις τιμές των τροφίμων να παραμένουν υψηλές και τις πιέσεις στην πρωτογενή παραγωγή να συνεχίζονται, η ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά.