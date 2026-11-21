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Η μετάβαση από το επενδυτικό ενδιαφέρον στην εξασφάλιση σύνδεσης με το ηλεκτρικό σύστημα αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για τις αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα. Με την αξιολόγηση των αιτημάτων να έχει ολοκληρωθεί, ανοίγει η διαδικασία χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για έργα έως 4.700 MW.

Η εξέλιξη δημιουργεί σαφέστερες προϋποθέσεις για την προώθηση επενδύσεων σε έναν τομέα απαραίτητο για την ενεργειακή μετάβαση. Οι μπαταρίες επιτρέπουν την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας σε διαφορετικό χρόνο από την παραγωγή της, περιορίζοντας τις απώλειες διαθέσιμης παραγωγής και ενισχύοντας την ευελιξία του συστήματος.

Το ζητούμενο είναι περισσότερη ενέργεια από ΑΠΕ να φτάνει στην κατανάλωση, με λιγότερες περικοπές και αποτελεσματικότερη διαχείριση των διακυμάνσεων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Επενδυτικό ενδιαφέρον μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα περιθώρια

Η ανταπόκριση των επενδυτών αποτυπώνεται στα 831 αιτήματα συνολικής ισχύος 12.319 MW. Το μεγαλύτερο μέρος της αιτούμενης ισχύος συγκεντρώθηκε στο Σύστημα Μεταφοράς, ενώ περισσότερες αριθμητικά αιτήσεις κατατέθηκαν για το Δίκτυο Διανομής.

Ειδικότερα, στον ΑΔΜΗΕ αντιστοιχούν 221 αιτήματα ισχύος 10.521 MW. Στον ΔΕΔΔΗΕ καταγράφηκαν 610 αιτήματα συνολικής ισχύος 1.798 MW, αποτυπώνοντας τη διαφορετική κλίμακα των επενδύσεων στα δύο δίκτυα.

Μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και των κριτηρίων του θεσμικού πλαισίου, στους πίνακες κατάταξης περιλήφθηκαν έργα 7.770,76 MW. Από αυτά, 6.366,88 MW αντιστοιχούν στο Σύστημα Μεταφοράς και 1.403,88 MW στο Δίκτυο Διανομής.

Η παρουσία στους πίνακες δεν σημαίνει αυτόματη εξασφάλιση σύνδεσης. Οι διαχειριστές θα εξετάσουν τα αιτήματα βάσει προτεραιότητας, μέχρι να καλυφθούν τα επιμέρους όρια, με συνολικό ανώτατο περιθώριο τα 4.700 MW.

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το διπλάσιο των επιμέρους ορίων διαθέσιμης ισχύος και το ενδιαφέρον κάθε κατηγορίας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να αξιοποιηθούν πλήρως τα περιθώρια, ακόμη και αν ορισμένα αιτήματα δεν προχωρήσουν.

Καθοριστικά παραμένουν η τεχνική δυνατότητα σύνδεσης και τα όρια αντισυγκέντρωσης. Συνεπώς, η κατάταξη αποτελεί ουσιαστικό στάδιο προώθησης των έργων, χωρίς να ταυτίζεται με ολοκλήρωση της επένδυσης ή έναρξη λειτουργίας.

Ο στόχος του 2028 και η χρηματοδοτική ώθηση

Ο σχεδιασμός προβλέπει περίπου 3 GW εγκατεστημένων μπαταριών έως το τέλος του 2028, χωρίς να περιλαμβάνει την αντλησιοταμίευση. Παράλληλα, επιδιώκεται έργα 3–4 GW να έχουν λάβει οριστικές προσφορές σύνδεσης έως τότε.

Η υπουργική απόφαση για τις λίστες προτεραιότητας αποσαφηνίζει τη διαδρομή των αυτόνομων μπαταριών και περιορίζει την αβεβαιότητα ως προς τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να περάσουν στην επόμενη φάση.

Στη χρηματοδοτική πλευρά, προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ μέσω της ρήτρας διαφυγής για κεφαλαιακή ενίσχυση επενδύσεων αποθήκευσης, με ή χωρίς φωτοβολταϊκά.

Από το ποσό αυτό, 50 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε παροχές ΟΤΑ, με επιδότηση 50% στην αποθήκευση. Άλλα 50 εκατ. ευρώ προορίζονται για αυτοκατανάλωση από επιχειρήσεις και λοιπούς μη οικιακούς καταναλωτές, με ενίσχυση 30%–40%.

Το υπόλοιπο σκέλος αφορά διαγωνισμό 100 εκατ. ευρώ για μεγάλα έργα. Η χρηματοδότηση κατανέμεται ισόποσα μεταξύ αποθήκευσης συνδεδεμένης με ΑΠΕ και αυτοτελών μπαταριών.

Ο συνδυασμός προτεραιοτήτων σύνδεσης και επενδυτικών κινήτρων επιχειρεί να καλύψει την υστέρηση της χώρας στην αποθήκευση. Η ουσιαστική πρόοδος θα κριθεί από τη μετατροπή των καταταγμένων σχεδίων σε λειτουργικές εγκαταστάσεις, ώστε η αυξημένη παραγωγή καθαρής ενέργειας να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα στο ηλεκτρικό σύστημα.