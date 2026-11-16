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Με διπλή πίεση από την εξασθενημένη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και την προοπτική αυξημένων αναγκών θέρμανσης βρίσκεται αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού. Η υποχώρηση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την άπνοια και τη συννεφιά, περιορίζει τα περιθώρια κάλυψης της ζήτησης με φθηνότερη παραγωγή, ενισχύοντας την εξάρτηση από ακριβότερες μονάδες.

Η ανησυχία αποτυπώνεται ήδη στις προσδοκίες για τον χειμώνα. Τα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Δεκέμβριο στη Γερμανία και τη Γαλλία κινούνται κοντά στα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σε επίπεδα υπερδιπλάσια από εκείνα που καταγράφονταν πριν από έναν χρόνο.

Πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκεται και το υψηλό κόστος του φυσικού αερίου. Όταν η παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά δεν επαρκεί, οι μονάδες αερίου καλούνται να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος των αναγκών και συχνά καθορίζουν την οριακή τιμή στην αγορά ηλεκτρισμού.

Οι βραδινές αιχμές και το άλμα της χονδρικής

Η ένταση του προβλήματος έγινε εμφανής τη Δευτέρα, όταν οι τιμές σε επιμέρους διαστήματα της βραδινής αιχμής ξεπέρασαν τα 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η απότομη πτώση της αιολικής παραγωγής περιόρισε την προσφορά, οδηγώντας σε ισχυρές ανατιμήσεις τις ώρες αυξημένων αναγκών.

Στη Γερμανία, η τιμή επόμενης ημέρας για τη Δευτέρα διαμορφώθηκε στα 345,64 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η υπέρβαση των 600 ευρώ καταγράφηκε σε ορισμένα δεκαπεντάλεπτα της βραδινής ζώνης. Στη Γαλλία, η αντίστοιχη τιμή έφθασε τα 334,12 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η διάκριση ανάμεσα στην ημερήσια τιμή και στις σύντομες εξάρσεις έχει σημασία: οι ακραίες τιμές εμφανίζονται όταν η διαθέσιμη παραγωγή πιέζεται περισσότερο. Αποτυπώνουν, ωστόσο, πόσο γρήγορα μπορεί να αυξηθεί το κόστος όταν συμπίπτουν χαμηλή προσφορά από ΑΠΕ και ισχυρή ζήτηση.

Η άπνοια δοκιμάζει την επάρκεια

Το μετεωρολογικό σκηνικό επιβαρύνει κυρίως τη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη. Ένα μέτωπο που μετακινείται αργά διατηρεί ασθενείς ανέμους και νεφώσεις πάνω από μεγάλες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, με την αιολική και την ηλιακή παραγωγή να αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες έως την Τετάρτη.

Ιδιαίτερα αισθητή εκτιμάται ότι θα είναι η υποχώρηση της αιολικής παραγωγής στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις χώρες της Μπενελούξ. Στη βρετανική αγορά, η πίεση οδήγησε σε προειδοποίηση για περιορισμένα περιθώρια επάρκειας το πρωί της Δευτέρας, με προβλεπόμενο έλλειμμα περίπου 1,4 γιγαβάτ.

Την ίδια ώρα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν μέσα στην εβδομάδα κατά 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μεγαλύτερη ανάγκη θέρμανσης μπορεί να προσθέσει ζήτηση ακριβώς τη στιγμή που η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών υποχωρεί.

Αυτός ο συνδυασμός χαμηλής αιολικής και ηλιακής παραγωγής είναι γνωστός ως «Dunkelflaute». Σε ψυχρές περιόδους, η επίδρασή του γίνεται εντονότερη, καθώς απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή μονάδων ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη της κατανάλωσης.

Για τον φετινό χειμώνα, η συχνότητα και η διάρκεια τέτοιων επεισοδίων αποτελούν κρίσιμες μεταβλητές. Όσο περισσότερο παρατείνεται η περιορισμένη παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά, τόσο αυξάνεται η έκθεση της αγοράς στο ακριβό φυσικό αέριο και ο κίνδυνος νέων, απότομων ανατιμήσεων, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής της ημερήσιας κατανάλωσης.