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Μια ιδέα που γεννήθηκε από μια καθημερινή οικογενειακή αγγαρεία εξελίχθηκε σε μια πρωτότυπη εφεύρεση για την καλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Ένας 13χρονος μαθητής από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ κατάφερε να κατασκευάσει, χρησιμοποιώντας απλά και κυρίως ανακυκλωμένα υλικά, έναν μηχανισμό που επιτρέπει σε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ να ακολουθεί την πορεία του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της κατασκευής δεν είναι μόνο το χαμηλό κόστος της, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 25 δολάρια, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα παρακολούθησης του ήλιου, η συσκευή δεν χρειάζεται ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς αξιοποιεί αποκλειστικά τη ροή του νερού και τη δύναμη της βαρύτητας.

Δημιουργός της είναι ο Τζέισον Τσανγκ (Jason Chang), μαθητής της έβδομης τάξης στη Worcester Academy, ο οποίος θέλησε να δώσει μια πρακτική λύση σε ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των σταθερών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων: την αδυναμία τους να προσαρμόζουν διαρκώς την κλίση τους στην κίνηση του ήλιου.

Από τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια σε μια πρωτότυπη εφεύρεση

Η έμπνευση προήλθε από τα ηλιακά χριστουγεννιάτικα φωτάκια που χρησιμοποιούσε η οικογένειά του.

Όπως εξήγησε ο νεαρός εφευρέτης στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, η μητέρα του τού ζητούσε συχνά να μετακινεί τα μικρά ηλιακά πάνελ, ώστε να βρίσκονται σε καλύτερη θέση απέναντι στον ήλιο και να φορτίζουν αποτελεσματικότερα.

Η επαναλαμβανόμενη αυτή διαδικασία τον οδήγησε σε μια απλή σκέψη: Γιατί να χρειάζεται κάποιος να μετακινεί χειροκίνητα ένα ηλιακό πάνελ, όταν θα μπορούσε να υπάρχει ένας μηχανισμός που να το κάνει αυτόματα;

Αποφάσισε λοιπόν να σχεδιάσει ένα σύστημα που θα μπορούσε να μεταβάλλει σταδιακά τη γωνία ενός φωτοβολταϊκού, χωρίς να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του.

«Τι θα γινόταν αν μπορούσα να λύσω αυτό το πρόβλημα;», αναρωτήθηκε, ξεκινώντας μια προσπάθεια που τελικά διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο.

Σε όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος κατέγραφε τις δοκιμές και τις παρατηρήσεις του σε ένα σημειωματάριο, αναζητώντας τον κατάλληλο συνδυασμό υλικών και μηχανικής ισορροπίας.

Πώς λειτουργεί ο ηλιακός ιχνηλάτης με νερό και βαρύτητα

Η κατασκευή βασίζεται σε μια εξαιρετικά απλή μηχανική αρχή.

Ο Τσανγκ δημιούργησε ένα κινούμενο πλαίσιο που λειτουργεί σαν τραμπάλα, πάνω στο οποίο τοποθετείται το φωτοβολταϊκό πάνελ. Στο σύστημα υπάρχουν δοχεία με νερό, το οποίο μεταφέρεται αργά και ελεγχόμενα προς έναν κουβά στη μία πλευρά της κατασκευής.

Καθώς το νερό συγκεντρώνεται, το βάρος στη συγκεκριμένη πλευρά αυξάνεται. Η μεταβολή αυτή προκαλεί σταδιακή κλίση του πλαισίου, επιτρέποντας στο πάνελ να αλλάζει προσανατολισμό με τρόπο που προσεγγίζει την καθημερινή πορεία του ήλιου.

Ο μηχανισμός δεν χρειάζεται μοτέρ, ηλεκτρονικούς αισθητήρες ή συνεχή ηλεκτρική τροφοδοσία. Η κίνηση προκύπτει από την ελεγχόμενη μεταφορά του νερού και την επίδραση της βαρύτητας.

«Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να τραβήξεις το πώμα και το νερό αρχίζει να ρέει», εξήγησε στο CBS.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βασική ιδέα ήταν να αποφευχθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν μηχανισμό που έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να βελτιώνει την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Για την κατασκευή του πρωτοτύπου χρησιμοποίησε κυρίως ανακυκλωμένα και χαμηλού κόστους εξαρτήματα, διατηρώντας τη συνολική δαπάνη στα περίπου 25 δολάρια.

Το δυσκολότερο μέρος ήταν η σωστή ρύθμιση της ροής του νερού, καθώς ακόμη και μικρές αποκλίσεις στις μετρήσεις μπορούσαν να επηρεάσουν την ταχύτητα και τη γωνία μετακίνησης του πάνελ.

Τι έδειξαν οι δοκιμές για την απόδοση

Προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της εφεύρεσής του, ο 13χρονος πραγματοποίησε δοκιμές σε εξωτερικό χώρο, συγκρίνοντας το δικό του σύστημα με ένα συμβατικό, σταθερά τοποθετημένο φωτοβολταϊκό πάνελ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η κατασκευή του παρουσίασε περίπου 20% υψηλότερη παραγόμενη τάση σε σχέση με το σταθερό πάνελ.

Το αποτέλεσμα είναι ενθαρρυντικό, αν και χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: η αύξηση της ηλεκτρικής τάσης δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη αύξηση της συνολικής παραγόμενης ενέργειας. Για να επιβεβαιωθεί το πραγματικό ενεργειακό όφελος απαιτούνται μετρήσεις ισχύος και παραγωγής σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας.

Η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η εφεύρεση, πάντως, είναι γνωστή στη βιομηχανία των φωτοβολταϊκών.

Οι περισσότεροι οικιακοί ηλιακοί συλλέκτες εγκαθίστανται σε σταθερή θέση, με συγκεκριμένη κλίση και προσανατολισμό. Όμως, καθώς ο ήλιος μετακινείται στον ουρανό, η γωνία με την οποία προσπίπτει η ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνειά τους μεταβάλλεται.

Τα συστήματα ηλιακής παρακολούθησης, γνωστά ως solar trackers, επιχειρούν να αντιμετωπίσουν αυτή την αδυναμία, μετακινώντας τα πάνελ ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα την ηλιακή ακτινοβολία.

Γιατί τα συμβατικά συστήματα κοστίζουν τόσο περισσότερο

Η τεχνολογία παρακολούθησης του ήλιου χρησιμοποιείται ήδη σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, όμως το κόστος της μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο, ιδιαίτερα για μικρά οικιακά συστήματα.

Οι συμβατικοί μονοαξονικοί ηλιακοί ιχνηλάτες, που μετακινούν τα πάνελ κατά μήκος ενός άξονα, μπορούν υπό κατάλληλες συνθήκες να αυξήσουν την παραγωγή ενέργειας κατά περίπου 25% έως 35%.

Αντίστοιχα, τα συστήματα δύο αξόνων, που μπορούν να προσαρμόζουν την κλίση και τον προσανατολισμό, ενδέχεται να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή, με το όφελος να φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις περίπου το 40%.

Ωστόσο, πρόκειται για συστήματα που χρησιμοποιούν ηλεκτροκινητήρες, μηχανικά εξαρτήματα και μηχανισμούς ελέγχου, ενώ απαιτούν και συντήρηση.

Το κόστος τους μπορεί να κυμαίνεται από 500 έως και περισσότερα από 1.000 δολάρια ανά πάνελ, ανάλογα με την τεχνολογία και την εγκατάσταση.

Γι’ αυτό, σε αρκετές περιπτώσεις είναι οικονομικά προτιμότερο να προστεθούν περισσότερα σταθερά φωτοβολταϊκά πάνελ παρά να εγκατασταθεί ένα πολύπλοκο σύστημα παρακολούθησης.

Η πρόταση του Τσανγκ αποκτά ενδιαφέρον ακριβώς σε αυτό το σημείο: επιχειρεί να προσφέρει μέρος των πλεονεκτημάτων ενός ηλιακού ιχνηλάτη, αλλά με ελάχιστα υλικά και χωρίς ενεργοβόρους μηχανισμούς κίνησης.

Οι αδυναμίες του πρωτοτύπου και η επόμενη έκδοση

Παρά τα θετικά αποτελέσματα των πρώτων δοκιμών, η κατασκευή δεν είναι ακόμη έτοιμη για ευρεία χρήση.

Ο σημαντικότερος περιορισμός της αφορά το ίδιο το στοιχείο που την κάνει τόσο απλή: το νερό.

Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών μπορεί να παγώσει, εμποδίζοντας τη λειτουργία του μηχανισμού. Αντίστοιχα, όταν επικρατεί έντονη ζέστη, η εξάτμιση μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα του νερού και τη ρύθμιση της κίνησης.

Ο νεαρός μαθητής εργάζεται ήδη πάνω σε μια βελτιωμένη έκδοση που θα μπορούσε να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από τις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Παραμένουν επίσης ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, όπως η αξιοπιστία της κατασκευής σε βάθος χρόνου, η αντοχή της σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες και η δυνατότητα εφαρμογής της σε μεγαλύτερα πάνελ.

Η προοπτική για μικρά φωτοβολταϊκά και απομακρυσμένες περιοχές

Η εφεύρεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα κερδίζουν έδαφος διεθνώς.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται το ενδιαφέρον για τα λεγόμενα plug-in solar systems, μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα που προορίζονται για ευκολότερη εγκατάσταση σε κατοικίες, ακόμη και σε μπαλκόνια διαμερισμάτων.

Οι σχετικές ρυθμίσεις διαφέρουν ανά πολιτεία, ενώ περισσότερες από 30 πολιτείες εξετάζουν το κανονιστικό πλαίσιο για τέτοιου τύπου συστήματα. Στην Καλιφόρνια εγκρίθηκε σχετική νομοθετική ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με προβλεπόμενη έναρξη εφαρμογής στις αρχές του 2027.

Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση ενός φωτοβολταϊκού με την ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του τοπικού δικτύου.

Η ανάπτυξη απλούστερων και οικονομικότερων μηχανισμών παρακολούθησης θα μπορούσε να αποκτήσει ενδιαφέρον για μικρές εγκαταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται στην πράξη η αποδοτικότητα και η ασφάλειά τους.

Ο ίδιος ο Τσανγκ βλέπει, πάντως, μια ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα στην εφεύρεσή του.

Πιστεύει ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε κοινότητες χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο, σε αναπτυσσόμενες περιοχές και σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπου η πρόσβαση σε οικονομικές ενεργειακές λύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η διάκριση που έφερε τον 13χρονο στην Ουάσιγκτον

Η πρωτοβουλία του μαθητή δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η κατασκευή του ήταν αρκετή για να τον αναδείξει σε έναν από τους 55 Εθνικούς Πρωταθλητές STEM της φετινής διοργάνωσης στις ΗΠΑ, εξασφαλίζοντάς του συμμετοχή στο Εθνικό Φεστιβάλ STEM στην Ουάσιγκτον.

Η συνιδρύτρια του φεστιβάλ, Jenny Buccos, χαρακτήρισε τον Τσανγκ έναν από τους 55 λόγους για τους οποίους μπορούμε να πιστεύουμε ότι το μέλλον βρίσκεται σε εξαιρετικά χέρια.

Προς το παρόν, η εφεύρεση παραμένει ένα πειραματικό πρωτότυπο, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένο σχέδιο εμπορικής διάθεσης.

Ωστόσο, η ιστορία του 13χρονου αναδεικνύει κάτι ευρύτερο: ότι η καινοτομία στην ενέργεια δεν απαιτεί πάντοτε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ή μεγάλους προϋπολογισμούς.

Μερικές φορές, ένα καθημερινό πρόβλημα, λίγα ανακυκλωμένα υλικά και μια έξυπνη αξιοποίηση των νόμων της φυσικής αρκούν για να γεννήσουν μια ιδέα με ενδιαφέρουσες προοπτικές.