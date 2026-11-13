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Το Nefer Benban είναι ένα από τα μεγαλύτερα projects ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες μεγάλης κλίμακας, τόσο για την Αίγυπτο, όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Το έργο που βρίσκεται υπό κατασκευή, τοποθετείται στο Benban Solar Park του Ασουάν και αναπτύσσεται από μια κοινοπραξία μεταξύ της Infinity Power και της Hassan Allam Utilities (HAU Energy).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει έναν από τους πρώτους σταθμούς ΑΠΕ της Αιγύπτου που συνδυάζουν την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με συστήματα αποθήκευσης.

Τα χαρακτηριστικά του και η χρηματοδότηση

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα είναι ισχύος 258,5 MWp, χρησιμοποιώντας υψηλής αντοχής φωτοβολταϊκά πλαίσια All-Back-Contact (ABC) που παρέχονται από την AIKO, σχεδιασμένα να αντέχουν στο σκληρό κλίμα του Ασουάν. Παράλληλα, το Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας (BESS) θα περιλαμβάνει μπαταρίες χωρητικότητας 120 MWh.

Όπως αναφέρεται σχετικά, το σύστημα μπαταριών θα αποθηκεύει την πλεονάζουσα ηλιακή παραγωγή κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα αποστέλλει ηλεκτρική ενέργεια κατά τις περιόδους αιχμής ζήτησης μετά τη δύση του ηλίου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της σταθερότητας του δικτύου και της ενεργειακής ασφάλειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αναμένεται να τροφοδοτεί περίπου 310.000 νοικοκυριά και να αποτρέπει την εκπομπή άνω των 349.000 τόνων CO₂ ετησίως, λειτουργώντας με 25ετή σύμβαση αγοράς ενέργειας (PPA) με την Egyptian Electricity Transmission Company.

Πριν λίγες ημέρες, η Infinity Power και η HAU Energy εξασφάλισαν χρηματοδότηση έως και 127 εκατομμυρίων δολαρίων για το έργο.

Το πακέτο χρηματοδότησης περιλαμβάνει 63,5 εκατομμύρια δολάρια από το γερμανικό ίδρυμα αναπτυξιακής χρηματοδότησης DEG και 63,5 εκατομμύρια δολάρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και το Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα.

Το τμήμα της EBRD περιλαμβάνει έως και 56 εκατομμύρια δολάρια από την τράπεζα και έως και 7,5 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους από την CTF στο πλαίσιο του προγράμματος Accelerating Innovation in Renewable Energy 2.0.

Το έργο υποστηρίζει επίσης την πρωτοβουλία Nexus on Water, Food and Energy (NWFE) της Αιγύπτου, η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο του Nefer Benban θα εφαρμοστούν ακόμη εθνικά διαπιστευμένα προγράμματα κατάρτισης πράσινων δεξιοτήτων στο Ασουάν, παράλληλα με πρωτοβουλίες για την αύξηση των ευκαιριών για τις γυναίκες σε τεχνικούς και ηγετικούς ρόλους.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Infinity Power, Νάγερ Φουάντ, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που επιστρέφουμε στο Benban, με το έργο Nefer, βασιζόμενοι σε μια κληρονομιά που ξεκίνησε το 2017 όταν γίναμε ο πρώτος όμιλος που δημιούργησε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Benban Solar Park. Σήμερα, το Nefer Benban σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο σε αυτό το ταξίδι, συνδυάζοντας την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με την προηγμένη αποθήκευση μπαταριών για την παροχή καθαρότερης, πιο αξιόπιστης ενέργειας για την Αίγυπτο».

Το χρονοδιάγραμμα

Το έργο είχε αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσει εμπορικές δραστηριότητες το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2025. Τον Φεβρουάριο του 2026 ανακοινώθηκε ότι το έργο θα έφτανε σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Μια ενημέρωση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2026 ανέφερε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες ήταν ακόμη σε εξέλιξη στα μέσα Αυγούστου. Έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μια καθυστέρηση που οδηγεί την εμπορική λειτουργία πιθανά στις αρχές της νέας χρονιάς.