Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες, παρά το γεγονός ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η αβεβαιότητα στις τιμές του πετρελαίου αποτελούν προκλήσεις για τον κλάδο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Baker Hughes, Λορέντζο Σιμονέλι, εκφράζει αισιοδοξία για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, επισημαίνοντας την τεχνητή νοημοσύνη, την αύξηση του πληθυσμού και τις αναπτυσσόμενες χώρες ως παράγοντες που στηρίζουν τη συνεχή αύξηση της ζήτησης ενέργειας.

«Πιστεύω ότι μας περιμένει μια δεκαετία ζήτησης», δήλωσε ο Σιμονέλι στο CNBC. «Αναμένουμε να δούμε τις επενδύσεις κεφαλαίου να βελτιώνονται και να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου», καθώς η αυξανόμενη κατανάλωση θα απαιτήσει πρόσθετες υποδομές για την κάλυψη της ζήτησης.

Ωστόσο, η μετατροπή αυτής της ζήτησης σε κερδοφορία ενδέχεται να αποτελέσει πρόκληση. Ο Μάρκους Κρέμπερ, Διευθύνων Σύμβουλος της γερμανικής ενεργειακής εταιρείας RWE, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ηλεκτροκίνηση τροφοδοτούν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού και τα υψηλότερα επιτόκια περιπλέκουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Το ευρύ φάσμα των παγκόσμιων προβλέψεων για τη ζήτηση ενέργειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις επενδυτικές αποφάσεις, δεδομένου ότι τα νέα πρότζεκτ πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αναπτυχθούν και να παραμείνουν σε παραγωγή για δεκαετίες, δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BP, Μεγκ Ο’ Νιλ, στο συνέδριο ADIPEC.

Επίσης, υπογράμμισε την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις τιμές του πετρελαίου, αναφέροντας ότι «πρέπει να σχεδιάσουμε τις δραστηριότητές μας με βάση ένα περιβάλλον χαμηλότερων τιμών».

Η δραστηριότητα του κλάδου αναμένεται να αυξηθεί κατά ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό το 2027, σύμφωνα με τον Σιμονέλι. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αναδείξει την ανάγκη για πιο ανθεκτική ενεργειακή υποδομή, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και αγωγών, ανέφερε.

«Αν εξετάσουμε το ενεργειακό σύστημα, όμως, αυτό που πραγματικά σημαίνει είναι ότι θα πρέπει να γίνει πιο ανθεκτικό», δήλωσε ο Σιμονέλι. «Αυτό σημαίνει περισσότερη αποθήκευση. Σημαίνει περισσότερους αγωγούς. Σημαίνει την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης που υπάρχουν σήμερα», τόνισε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Schneider Electric, Ολιβιέ Μπλουμ, σημείωσε ότι ορισμένα πρότζεκτ στον Περσικό Κόλπο έχουν επιβραδυνθεί λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, «μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα ότι οι ευκαιρίες για περισσότερες υποδομές έχουν μάλιστα αυξηθεί», δήλωσε στο CNBC.

Η επενδυτική εξίσωση εξαρτάται, φυσικά, και από τις προοπτικές της προσφοράς. Οι αγορές πετρελαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υπερπροσφορά το 2027 και το 2028, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μπρονζ, συνιδρυτής και επικεφαλής γεωπολιτικών θεμάτων της εταιρείας ενεργειακών συμβούλων Energy Aspects, σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο CNBC.

Οι προβλέψεις για την προσφορά και τη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Energy Aspects, «προβλέπουν υπερπροσφορά το 2027 και το 2028 αν οι ροές από τη Μέση Ανατολή επανέλθουν στο φυσιολογικό», δήλωσε ο Μπρονζ.