Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένας χειμώνας με μικρότερα περιθώρια ασφαλείας, αυξημένη μεταβλητότητα και μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές LNG διαγράφεται για την Ευρώπη. Η επιδείνωση των καιρικών προβλέψεων επαναφέρει τον ενεργειακό συναγερμό, καθώς η περίοδος υψηλής κατανάλωσης αρχίζει με περιορισμένα αποθέματα και αβεβαιότητα για κρίσιμες διεθνείς ροές.

Η βασική απειλή δεν είναι μια προδιαγεγραμμένη γενικευμένη έλλειψη καυσίμου. Είναι το ενδεχόμενο να συμπέσουν παρατεταμένο ψύχος, χαμηλή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και διαταραχές στον εφοδιασμό. Κάθε παράγοντας χωριστά μπορεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα. Ο συνδυασμός τους, όμως, αυξάνει το κόστος εξασφάλισης ενέργειας και περιορίζει τις επιλογές κυβερνήσεων και επιχειρήσεων.

Η ευρωπαϊκή οικονομία καλείται επομένως να διαχειριστεί δύο διαφορετικά ζητήματα: την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων και την τιμή στην οποία αυτές θα εξασφαλιστούν. Η αποφυγή ελλείψεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως έναν οικονομικά ανώδυνο χειμώνα.

Μικρότερο απόθεμα ασφαλείας

Η αποθήκευση αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις αιχμές της ζήτησης. Φέτος, αυτή η άμυνα είναι ασθενέστερη. Στοιχεία που μετέδωσε το Reuters στις 24 Νοεμβρίου τοποθετούν την ευρωπαϊκή πληρότητα περίπου στο 69%, δέκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από έναν χρόνο νωρίτερα. Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 56,5%.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν μόνο ένδειξη διαθέσιμης ποσότητας. Καθορίζουν και το πόσο γρήγορα μπορεί η αγορά να αντιδράσει όταν αυξάνεται απότομα η κατανάλωση. Όσο εξαντλούνται τα αποθέματα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη συνεχούς εισροής νέων φορτίων.

Αυτό μεταφέρει την προσοχή από την έναρξη της χειμερινής περιόδου προς το τέλος της. Ένα κύμα ψύχους τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο μπορεί να βρει την αγορά με σαφώς λιγότερες εφεδρείες.

Ο καιρός πιέζει ταυτόχρονα αέριο και ηλεκτρισμό

Οι νεότερες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις δείχνουν χαμηλότερες από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη έως τις αρχές Δεκεμβρίου. Πρόκειται για προειδοποίηση αυξημένης κατανάλωσης, όχι για ασφαλή πρόβλεψη ολόκληρου του χειμώνα.

Η διάρκεια του ψύχους έχει μεγαλύτερη σημασία από μία μεμονωμένη παγωμένη ημέρα. Συνεχόμενες εβδομάδες χαμηλών θερμοκρασιών αυξάνουν σωρευτικά τις ανάγκες θέρμανσης και επιταχύνουν την άντληση αερίου από τις αποθήκες.

Η πίεση εντείνεται όταν εξασθενούν οι άνεμοι. Η μειωμένη αιολική παραγωγή μπορεί να απαιτήσει περισσότερη λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου, την ίδια στιγμή που νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερο καύσιμο.

Η χειμερινή αξιολόγηση του ENTSO-E επισημαίνει επιπλέον ότι η ξηρασία του καλοκαιριού έχει περιορίσει τα υδροηλεκτρικά αποθέματα σε αρκετές χώρες. Έτσι, ένα ακόμη εργαλείο εξισορρόπησης εμφανίζει μικρότερα περιθώρια παρέμβασης.

Η μάχη για το LNG

Η Ευρώπη διαθέτει περισσότερες υποδομές εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από ό,τι στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, η δυνατότητα παραλαβής φορτίων δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Οι διαταραχές στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο επηρεάζουν ολόκληρη την αγορά. Αγοραστές από την Ασία που αναζητούν εναλλακτικές ποσότητες ανταγωνίζονται τους Ευρωπαίους για ευέλικτα φορτία από άλλες περιοχές. Αν επικρατήσει ταυτόχρονα ψύχος στις δύο ηπείρους, ο ανταγωνισμός μπορεί να ενταθεί.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει μείωση της παγκόσμιας προσφοράς LNG κατά περίπου 3% το 2026, υπό την παραδοχή συνέχισης των σοβαρών διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ έως το τέλος του έτους. Η πρόσθετη παραγωγή εκτός Κόλπου αντισταθμίζει μέρος της απώλειας, χωρίς να εξαλείφει την πίεση. IEA

Η Νορβηγία παραμένει επίσης καθοριστική για την ευρωπαϊκή ισορροπία. Τεχνικές διακοπές ή παρατεταμένες εργασίες συντήρησης αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα όταν οι αποθήκες προσφέρουν περιορισμένες εφεδρείες.

Τρία σενάρια για τους επόμενους μήνες

Το σχετικά ευνοϊκό σενάριο περιλαμβάνει έναν χειμώνα κοντά στους εποχικούς μέσους όρους, σταθερές παραδόσεις και επαρκή διαθεσιμότητα φορτίων. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, διατηρώντας πάντως ευαισθησία σε αιφνίδιες ανατροπές.

Σε δυσμενέστερες συνθήκες, παρατεταμένο ψύχος θα επιταχύνει την κατανάλωση αποθεμάτων και θα αυξήσει τις ανάγκες εισαγωγών. Το πιο πιεστικό ενδεχόμενο προκύπτει εάν προστεθεί ουσιαστική μείωση των παραδόσεων LNG.

Ανάλυση δημοσιευμένη στη σειρά FEDS Notes της αμερικανικής Federal Reserve εκτιμά ότι η Ευρώπη μπορεί να περάσει ακόμη και έναν βαρύ χειμώνα χωρίς εξάντληση του αερίου, αλλά με ασυνήθιστα χαμηλά υπόλοιπα. Σημαντική υποχώρηση των εισαγωγών LNG, αντίθετα, θα μπορούσε να αφήσει τις αποθήκες σχεδόν άδειες την άνοιξη. Πρόκειται για σενάρια υπό συγκεκριμένες παραδοχές, όχι για βεβαιότητα ελλείψεων.

Το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η οικονομική πίεση μπορεί να εκδηλωθεί πριν εμφανιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα φυσικής επάρκειας. Η προσδοκία αυξημένης ζήτησης επηρεάζει το κόστος προμήθειας και δυσκολεύει τον προγραμματισμό επιχειρήσεων με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Για τα νοικοκυριά, η τελική επίπτωση εξαρτάται από το είδος του συμβολαίου, τις κρατικές παρεμβάσεις και τον τρόπο μεταφοράς του κόστους στη λιανική. Για τη βιομηχανία, η αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει περιθώρια κέρδους, παραγωγή και επενδύσεις.

Υπάρχουν πάντως ουσιαστικά αναχώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τη διαφοροποίηση προμηθευτών, την αυξημένη δυναμικότητα εισαγωγών και τη χαμηλότερη ζήτηση έναντι της περιόδου πριν από την κρίση. Οι υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν μεγαλύτερες εισροές, εφόσον εξασφαλιστούν οι ποσότητες.

Η δοκιμασία δεν τελειώνει με την τελευταία κρύα ημέρα. Χαμηλά αποθέματα την άνοιξη θα αυξήσουν τις ανάγκες αναπλήρωσης το καλοκαίρι του 2027, παρατείνοντας τη ζήτηση εισαγωγών και τη χρηματοδοτική επιβάρυνση των προμηθευτών. Ο σχεδιασμός για τον φετινό χειμώνα επηρεάζει ήδη και την προετοιμασία του επόμενου.