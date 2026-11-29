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Η Ευρώπη πλησιάζει στους πιο απαιτητικούς μήνες του χειμώνα με λιγότερο φυσικό αέριο στις αποθήκες και μεγαλύτερη έκθεση στις ανατροπές της διεθνούς αγοράς. Οι προγνώσεις για ψύχος επαναφέρουν την ανησυχία για το κόστος θέρμανσης, ενώ η αβεβαιότητα στις εισαγωγές ενισχύει τον κίνδυνο νέων πιέσεων στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν περιορίζεται στο εάν θα υπάρχει διαθέσιμο καύσιμο. Αφορά και στο πόσο θα χρειαστεί να πληρώσει η Ευρώπη για να το εξασφαλίσει, ιδιαίτερα εάν οι χαμηλές θερμοκρασίες διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο.

Τα χαμηλά αποθέματα δεν προδικάζουν γενικευμένες ελλείψεις. Περιορίζουν, όμως, την ευχέρεια αντιμετώπισης μιας αιφνίδιας αύξησης της κατανάλωσης, ακριβώς όταν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ηλεκτροπαραγωγοί χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες.

Ο χειμώνας αρχίζει με μικρότερες εφεδρείες

Η ευρωπαϊκή πληρότητα έχει υποχωρήσει περίπου στο 69%, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει το Reuters. Η απόσταση από τα περσινά επίπεδα δημιουργεί πρόσθετη ανάγκη εξασφάλισης σταθερών εισαγωγών σε όλη τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης.

Η αποθήκευση λειτουργεί ως μηχανισμός άμεσης αντίδρασης. Ένα φορτίο LNG χρειάζεται χρόνο για να αγοραστεί, να μεταφερθεί και να διοχετευθεί στο δίκτυο. Οι αποθήκες μπορούν να καλύψουν γρηγορότερα μια απότομη μεταβολή της ζήτησης, αρκεί να διατηρούν επαρκείς ποσότητες.

Η Gas Infrastructure Europe υπογραμμίζει ότι οι υποδομές παραμένουν ανθεκτικές, αλλά τα περιθώρια στενεύουν σε συνθήκες ψύχους και περιορισμένης προσφοράς LNG. Επισημαίνει επίσης ότι η επάρκεια τερματικών σταθμών δεν εξασφαλίζει αυτομάτως τα απαιτούμενα φορτία.

Γι’ αυτό η προσοχή στρέφεται και στο τέλος του χειμώνα. Ένα παρατεταμένο κύμα ψύχους τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο μπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερο στη διαχείριση, εφόσον έχουν προηγηθεί μήνες εντατικής άντλησης αποθεμάτων.

Το ψύχος και ο ανταγωνισμός για τα φορτία

Οι βραχυπρόθεσμες μετεωρολογικές προβλέψεις αυξάνουν τις προσδοκίες κατανάλωσης στη βόρεια και δυτική Ευρώπη. Δεν αποτελούν πρόγνωση για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, δείχνουν όμως πόσο ευαίσθητη παραμένει η αγορά στις αλλαγές του καιρού.

Ο κίνδυνος μεγαλώνει εάν η αυξημένη ζήτηση θέρμανσης συμπέσει με χαμηλή αιολική παραγωγή. Τότε οι μονάδες φυσικού αερίου ενδέχεται να χρειαστεί να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής, προσθέτοντας δεύτερη εστία κατανάλωσης.

Στην πλευρά της προσφοράς, οι διαταραχές στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο επιβαρύνουν την παγκόσμια ισορροπία. Η ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίζεται την Ασία για διαθέσιμες ποσότητες, με την ταυτόχρονη εμφάνιση ψύχους στις δύο περιοχές να αποτελεί δυσμενή συνδυασμό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εξετάζει σενάριο στο οποίο τα ευρωπαϊκά αποθέματα υποχωρούν κάτω από το 10% στο τέλος Μαρτίου 2027, εφόσον συνδυαστούν ψυχρότερες συνθήκες και συνεχιζόμενες διαταραχές στις ροές μέσω Ορμούζ. Πρόκειται για υπό όρους προσομοίωση, όχι για βέβαιη εξέλιξη.

Η προειδοποίηση από τους βρετανικούς λογαριασμούς

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτυπώνει ήδη τον τρόπο με τον οποίο η αβεβαιότητα της χονδρικής μπορεί να μεταφερθεί στους καταναλωτές. Η εξασφάλιση εισαγωγών προστατεύει τον εφοδιασμό, αλλά αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της οικονομικής επιβάρυνσης.

Εκτίμηση της Cornwall Insight, την οποία μετέδωσε το Reuters μέσω του MarketScreener, προβλέπει αύξηση περίπου 26% στο βρετανικό ενεργειακό πλαφόν από τον Ιανουάριο, με πρόσθετη επιβάρυνση 443 λιρών σε ετήσια βάση για τυπική κατανάλωση.

Η πρόβλεψη χρειάζεται δύο διευκρινίσεις. Δεν αποτελεί ακόμη οριστική απόφαση, ενώ το πλαφόν αφορά στις χρεώσεις ενέργειας και στα πάγια, όχι σε εγγυημένο ανώτατο συνολικό λογαριασμό ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Η Ofgem έχει προγραμματίσει τη σχετική ανακοίνωση για τις 25 Νοεμβρίου.

Για την υπόλοιπη Ευρώπη, η μεταφορά των αυξήσεων θα εξαρτηθεί από τα συμβόλαια προμήθειας, τους μηχανισμούς τιμολόγησης και τις κρατικές ενισχύσεις. Ένα σταθερό τιμολόγιο μπορεί να καθυστερήσει την επίπτωση, ενώ ένα κυμαινόμενο να την αποτυπώσει ταχύτερα.

Η βιομηχανία αντιμετωπίζει αντίστοιχη αβεβαιότητα για το κόστος παραγωγής και τα περιθώρια κέρδους. Εάν οι πιέσεις επιμείνουν, μπορούν να επηρεάσουν τιμολογήσεις, παραγγελίες και επενδυτικά σχέδια.

Ένας ηπιότερος χειμώνας και σταθερές παραδόσεις θα διευκόλυναν την αγορά. Αντίθετα, διαδοχικά επεισόδια ψύχους και νέες διακοπές προσφοράς θα αύξαναν την ανάγκη ακριβότερων αγορών. Ακόμη και μετά την άνοιξη, χαμηλά υπόλοιπα στις αποθήκες θα απαιτήσουν αυξημένες εισαγωγές για την αναπλήρωσή τους, παρατείνοντας την πίεση και στην προετοιμασία της επόμενης περιόδου θέρμανσης.