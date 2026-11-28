Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση των αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης, με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να διεκδικούν οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα. Ωστόσο, ακόμη και ένα φαινομενικά ασήμαντο λάθος στα στοιχεία της αίτησης μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων ή ακόμη και να στερήσει από τον δικαιούχο το ποσό που του αναλογεί.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη πληρωμή, που αφορά στην προκαταβολή, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Το ενδιαφέρον είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλό, καθώς οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 850.000. Το επίδομα είναι αυξημένο κατά 30% και διαμορφώνεται από 100 έως 1.560 ευρώ, με τα μεγαλύτερα ποσά να κατευθύνονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Το κρίσιμο, πάντως, δεν είναι μόνο η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, αλλά και η ορθότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται, καθώς η ΑΑΔΕ προχωρά σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις πριν από την καταβολή της ενίσχυσης.

Τα τέσσερα λάθη που μπορούν να στερήσουν το επίδομα

Οι περισσότερες εμπλοκές συνδέονται με αναντιστοιχίες ανάμεσα στα στοιχεία της αίτησης, στα φορολογικά δεδομένα και στα παραστατικά αγοράς καυσίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον ΑΦΜ, στον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου και στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Ένας λανθασμένος αριθμός ή μια ασυμφωνία μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, ακόμη και αν ο αιτών πληροί τις εισοδηματικές και υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Βασικό σημείο ελέγχου είναι το IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και ο δικαιούχος του επιδόματος να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Εάν ο λογαριασμός ανήκει αποκλειστικά σε άλλο πρόσωπο, ακόμη και στον σύζυγο ή στη σύζυγο, ενδέχεται να προκύψει πρόβλημα κατά την πίστωση των χρημάτων.

Παράλληλα, ισχύει ο κανόνας ότι κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για μία μόνο μορφή θέρμανσης και αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του.

Επομένως, τα στοιχεία του αιτούντος, της κατοικίας και του μέσου θέρμανσης πρέπει να συμφωνούν πλήρως με όσα εμφανίζονται στις σχετικές καταχωρίσεις.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η παγίδα με τους συζύγους

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα αφορά στα τιμολόγια και στις αποδείξεις αγοράς πετρελαίου θέρμανσης.

Ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφονται στο παραστατικό πρέπει να ταυτίζονται με εκείνα της αίτησης στο myΘέρμανση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ζευγαριών στα οποία η αγορά πετρελαίου πραγματοποιείται στο όνομα του ενός συζύγου, ενώ την αίτηση για την επιδότηση έχει υποβάλει ο άλλος.

Η συγκεκριμένη ασυμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε εκκρεμότητα κατά τη διασταύρωση των στοιχείων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προβλέπονται δύο δυνατότητες, ανάλογα με τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει.

Εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσμία της 4ης Δεκεμβρίου, μπορεί να ανακληθεί η αρχική αίτηση και να κατατεθεί νέα από το πρόσωπο στο ΑΦΜ του οποίου εκδόθηκε το παραστατικό.

Εναλλακτικά, εάν δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την αγορά, μπορεί να ζητηθεί από τον προμηθευτή η διόρθωση του ΑΦΜ στο παραστατικό.

Αντίστοιχη προσοχή χρειάζεται σε διπλοκατοικίες που διαθέτουν κοινό μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι αναντιστοιχίες στους αριθμούς παροχής μπορούν επίσης να δημιουργήσουν προβλήματα.

Πολυκατοικίες: Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής

Στις πολυκατοικίες που χρησιμοποιούν κοινό καυστήρα πετρελαίου, η σωστή καταχώριση των στοιχείων από τον διαχειριστή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιδότηση των ενοίκων.

Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής τους στις δαπάνες θέρμανσης.

Το σύνολο των χιλιοστών πρέπει να ισούται ακριβώς με 1.000, ενώ απαιτείται και η οριστική αποθήκευση του προφίλ της πολυκατοικίας.

Εάν δεν ολοκληρωθεί σωστά αυτή η διαδικασία, ενδέχεται να παρουσιαστούν εμπόδια κατά την υποβολή των επιμέρους αιτήσεων.

Πρόσθετες ενέργειες μπορεί να απαιτηθούν όταν έχει αλλάξει ο διαχειριστής ή όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστος μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντίθετα, οι κατοικίες με αυτόνομο καυστήρα υποβάλλουν ανεξάρτητες αιτήσεις, χωρίς να ακολουθούν τη διαδικασία κατανομής δαπανών κοινού καυστήρα.

Η εξαίρεση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρικό ρεύμα.

Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο διαφορετικούς δικαιούχους για την ίδια χρονική περίοδο.

Οι περιορισμοί αυτοί καθιστούν αναγκαίο τον έλεγχο της επιλεγμένης μορφής θέρμανσης πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης.

Πόση προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση στα νοικοκυριά πριν από τις γιορτές.

Για όσους είχαν λάβει επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που τους είχε καταβληθεί.

Για τους νέους δικαιούχους, προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 50% της ενίσχυσης που δικαιούνται, με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ.

Το ύψος της τελικής επιδότησης εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας, τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τις επιλέξιμες αγορές καυσίμων.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50% της αξίας των αγορών θέρμανσης.

Οι επόμενες πληρωμές και οι προθεσμίες για τα παραστατικά

Μετά την προκαταβολή του Δεκεμβρίου, ακολουθούν οι επόμενες καταβολές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027, ενώ για ορισμένες μορφές θέρμανσης προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Για καύσιμα εκτός πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν καταχωρίσει τα απαιτούμενα παραστατικά έως τις 29 Απριλίου 2027.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση, η προθεσμία καταχώρισης παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου 2027.

Το σημαντικότερο βήμα για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση είναι να ελέγξουν εγκαίρως τα δεδομένα τους και, όπου χρειάζεται, να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.