Περιθώριο λίγων εβδομάδων έχουν οι φορολογούμενοι για να αξιοποιήσουν δυνατότητες που μπορούν να περιορίσουν τον φόρο εισοδήματος ή να αποτρέψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις το 2027. Η σωστή προετοιμασία πριν από την εκπνοή του 2026 μπορεί να κάνει τη διαφορά στα επόμενα εκκαθαριστικά, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν καλύψει τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές δαπάνες, αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα τεκμήρια ή έχουν προχωρήσει σε εργασίες ανακαίνισης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις κινήσεις φορολογικού σχεδιασμού, οι οποίες αφορούν εκατομμύρια πολίτες και συνδέονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προθεσμίες.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις μπορούν να αποτρέψουν την επιβολή πρόσθετου φόρου, οι χρηματικές γονικές παροχές να καλύψουν τεκμαρτές διαφορές εισοδήματος, ενώ οι δαπάνες αναβάθμισης ακινήτων προσφέρουν δυνατότητα μείωσης φόρου σε βάθος πενταετίας.

Παράλληλα, ο έλεγχος των στοιχείων του Ε9 είναι απαραίτητος για όσους απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητη περιουσία, ώστε ο ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους να υπολογιστεί με βάση την πραγματική περιουσιακή τους κατάσταση.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ο κίνδυνος πρόσθετου φόρου 22%

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί ο έλεγχος των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κατά τη διάρκεια του 2026.

Για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη σχετική υποχρέωση, οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να καλύπτουν το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η ακάλυπτη διαφορά επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο 22%.

Η υποχρέωση αφορά περίπου 4,5 εκατομμύρια φορολογουμένους, οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα και ακίνητα.

Για να προσμετρηθούν οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο απαιτούμενο ποσό, η εξόφλησή τους πρέπει να έχει γίνει μέσω χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, e-banking ή άλλου αποδεκτού ηλεκτρονικού μέσου. Απαραίτητη είναι επίσης η έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών.

Η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τα σχετικά ποσά στη φορολογική δήλωση, ωστόσο οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, εφόσον μπορούν να τεκμηριώσουν τις δαπάνες με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Υπάρχουν, πάντως, κατηγορίες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών, όσοι διαμένουν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε μη τουριστικά νησιά έως 3.100 κατοίκους, καθώς και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Γονικές παροχές και δωρεές: Η δυνατότητα κάλυψης των τεκμηρίων

Μια δεύτερη επιλογή αφορά στους φορολογουμένους που πραγματοποίησαν ή σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν σημαντικές αγορές μέσα στο 2026, χωρίς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους να επαρκούν για την κάλυψη των σχετικών τεκμηρίων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια χρηματική γονική παροχή ή δωρεά μπορεί να περιορίσει ή ακόμη και να μηδενίσει την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το πρώτο βήμα είναι ο υπολογισμός των τεκμηρίων διαβίωσης, όπως εκείνων που αφορούν στην κατοικία και στο αυτοκίνητο, σε συνδυασμό με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αγορά ακινήτου, η απόκτηση Ι.Χ. και η αποπληρωμή δανείων.

Πριν από την αξιοποίηση μιας γονικής παροχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν εάν η διαφορά καλύπτεται ήδη από ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, έσοδα πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή ποσά που προέρχονται από δανεισμό.

Για αγορές που πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς, η ασφαλέστερη διαδικασία προβλέπει μεταφορά των χρημάτων μέσω τραπεζικού συστήματος πριν από την αγορά και υποβολή της δήλωσης γονικής παροχής ή δωρεάς στην πλατφόρμα myPROPERTY έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στις χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές προς δικαιούχους της Α΄ κατηγορίας εφαρμόζεται αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ, εφόσον η μεταφορά των χρημάτων πραγματοποιείται αποδεδειγμένα μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Ε9: Ο έλεγχος που μπορεί να αποτρέψει «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε αγοραπωλησίες ή άλλες μεταβιβάσεις κατά τη διάρκεια του 2026.

Ο ΕΝΦΙΑ του 2027 θα υπολογιστεί με βάση τα εμπράγματα δικαιώματα που διαθέτει κάθε φορολογούμενος την 1η Ιανουαρίου 2027.

Επομένως, τυχόν ανακριβή στοιχεία, παραλείψεις ή μεταβολές που δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά στο Ε9 μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένο υπολογισμό του φόρου.

Όσοι απέκτησαν, πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητο θα πρέπει να ελέγξουν την περιουσιακή εικόνα που εμφανίζεται στο έντυπο και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλουν διορθωτική δήλωση.

Για τις συνήθεις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2026, η γενική προθεσμία υποβολής και οριστικοποίησης του Ε9 λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2027.

Ο έγκαιρος έλεγχος μπορεί να αποτρέψει περιττές επιβαρύνσεις και την ανάγκη μεταγενέστερων διορθώσεων στα εκκαθαριστικά.

Ανακαινίσεις ακινήτων: Μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε πέντε χρόνια

Σημαντικό φορολογικό όφελος προβλέπεται και για όσους πραγματοποιούν εργασίες αναβάθμισης σε ακίνητα.

Οι δαπάνες που αφορούν στην ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση κατοικιών και άλλων ακινήτων μπορούν, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, να οδηγήσουν σε μείωση φόρου εισοδήματος που κατανέμεται σε πέντε έτη.

Για να αρχίσει η αξιοποίηση του μέτρου από το φορολογικό έτος 2026, οι επιλέξιμες εργασίες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν τόσο τα νόμιμα παραστατικά όσο και τις αποδείξεις της ηλεκτρονικής εξόφλησης.

Το συνολικό ανώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών φτάνει τις 16.000 ευρώ ανά φορολογούμενο, ενώ η αντίστοιχη μείωση κατανέμεται ισόποσα σε πέντε φορολογικά έτη.

Αυτό σημαίνει ότι το ετήσιο όφελος μπορεί να ανέλθει έως τα 3.200 ευρώ, χωρίς να υπερβαίνει τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στον δικαιούχο για το αντίστοιχο έτος.

Το πρώτο ένα πέμπτο της μείωσης θα ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα του 2026, η οποία θα υποβληθεί το 2027.

Τα υπόλοιπα τέσσερα πέμπτα θα κατανεμηθούν ισόποσα στα φορολογικά έτη 2027, 2028, 2029 και 2030, προσφέροντας τη δυνατότητα σταδιακής ελάφρυνσης του φορολογικού βάρους.