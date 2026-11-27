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Η σωστή αντιστοίχιση των στοιχείων της αίτησης με τον τραπεζικό λογαριασμό και τις αποδείξεις αγοράς αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης. Η υποβολή στο myΘέρμανση δεν αρκεί, εάν οι διασταυρώσεις εντοπίσουν διαφορετικό ΑΦΜ ή λογαριασμό στον οποίο δεν εμφανίζεται ο αιτών.

Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για τη χειμερινή ενίσχυση, η οποία είναι αυξημένη κατά 30% και διαμορφώνεται από 100 έως 1.560 ευρώ. Το τελικό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή της κύριας κατοικίας και τη σύνθεση της οικογένειας.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Το διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας επιτρέπει στους ενδιαφερομένους να ελέγξουν την αίτησή τους και να αντιμετωπίσουν ασυμφωνίες που μπορούν να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την επιδότηση.

Πρώτος έλεγχος στον δικαιούχο και στον λογαριασμό

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο IBAN, ο οποίος δηλώνεται πριν από την οριστικοποίηση. Ο αιτών πρέπει να εμφανίζεται στον λογαριασμό ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Δεν επαρκεί ένας λογαριασμός που ανήκει αποκλειστικά στον άλλο σύζυγο, ακόμη και αν χρησιμοποιείται για τις οικογενειακές συναλλαγές.

Αντίστοιχη σημασία έχει η ταυτότητα του αγοραστή στο παραστατικό πετρελαίου. Ο ΑΦΜ της απόδειξης πρέπει να συμφωνεί με τον ΑΦΜ του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Εάν η αγορά καταχωριστεί στον έναν σύζυγο και η αίτηση στον άλλον, η ηλεκτρονική αντιστοίχιση μπορεί να μην ολοκληρωθεί.

Η προσοχή πριν από την παραγγελία περιορίζει την ανάγκη μεταγενέστερων διορθώσεων. Ο καταναλωτής χρειάζεται να γνωρίζει ποιος θα υποβάλει την αίτηση και να δώσει στον προμηθευτή τα αντίστοιχα στοιχεία, αντί να θεωρήσει ότι οι ΑΦΜ των συζύγων μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προβλέπονται δύο εναλλακτικές ενέργειες. Η πρώτη είναι η ανάκληση και επανυποβολή της αίτησης πριν από την προθεσμία, από το πρόσωπο στο οποίο αντιστοιχεί το παραστατικό, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Η δεύτερη αφορά στη διόρθωση του ΑΦΜ από τον πρατηριούχο, εφόσον δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την αγορά.

Οι έλεγχοι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σε διπλοκατοικίες με κοινή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όπου χρειάζεται προσεκτική αντιστοίχιση κατοικίας, αιτούντος και παραστατικών.

Ποιοι καλύπτονται και ποιοι εξαιρούνται

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για μία μόνο μορφή θέρμανσης.

Στις επιλέξιμες επιλογές περιλαμβάνονται πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, μπλε κηροζίνη και τηλεθέρμανση.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν δικαιούνται επίδομα για θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα. Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια και δεν πρέπει να συγχέεται με γενικό αποκλεισμό από κάθε επιδοτούμενο καύσιμο.

Εκτός ενίσχυσης μένουν οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη, καθώς και όσοι υπάγονται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις λόγω φόρου πολυτελούς διαβίωσης ή κατοχής περισσότερων από δύο Ι.Χ.

Τα όρια εισοδήματος και περιουσίας

Για τους άγαμους, το ετήσιο εισοδηματικό όριο είναι 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ανέρχεται σε 24.000 ευρώ, με πρόσθετο περιθώριο 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται σε 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Εφόσον υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Παράλληλα εξετάζεται η ακίνητη περιουσία. Η συνολική αξία της δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια εφαρμόζονται συνδυαστικά. Συνεπώς, η κάλυψη του ενός ορίου δεν αρκεί για την ένταξη, εάν υπερβαίνεται το άλλο.

Η προκαταβολή και η αξία των αγορών

Η πρώτη πίστωση προγραμματίζεται πριν από τα Χριστούγεννα. Για τους παλαιούς δικαιούχους, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος της προηγούμενης περιόδου. Για τους νέους διαμορφώνεται στο 50% του προβλεπόμενου ποσού, με ελάχιστη προκαταβολή 80 ευρώ.

Η πλήρης καταβολή συνδέεται με τις επιλέξιμες δαπάνες. Για να εισπράξει κάποιος ολόκληρη την ενίσχυση, πρέπει να πραγματοποιήσει αγορές ή καταναλώσεις τουλάχιστον διπλάσιας αξίας. Επίδομα 300 ευρώ, για παράδειγμα, απαιτεί επιλέξιμη δαπάνη τουλάχιστον 600 ευρώ.