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Νέα δεδομένα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας δημιουργεί η αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν την επαγγελματική έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Με νέο Προεδρικό Διάταγμα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναδιαμορφώνει το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων, δίνοντας έμφαση στον περιορισμό της έκθεσης στον μόλυβδο και στις διισοκυανικές ενώσεις, αλλά και στη συστηματικότερη παρακολούθηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης των επαγγελματικών ασθενειών, οι οποίες συχνά αναπτύσσονται σταδιακά και δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές. Σε αντίθεση με τα εργατικά ατυχήματα, οι συνέπειες της μακροχρόνιας επαφής με επιβλαβείς ουσίες μπορεί να εμφανιστούν έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντική την έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη των κινδύνων.

Το νέο πλαίσιο συνδυάζει αυστηρότερες προδιαγραφές έκθεσης, αναβαθμισμένη ιατρική επίβλεψη και ψηφιακά συστήματα καταγραφής, επιδιώκοντας να καταστήσει αποτελεσματικότερη την προστασία των εργαζομένων και την εποπτεία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Νέες απαιτήσεις για την προστασία από τοξικές ουσίες

Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται ο μόλυβδος και οι ανόργανες ενώσεις του, ουσίες που συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και χαρακτηρίζονται τοξικές για την αναπαραγωγή. Το Προεδρικό Διάταγμα εισάγει αναθεωρημένη οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης, καθώς και νέα βιολογική οριακή τιμή, ενισχύοντας τους μηχανισμούς περιορισμού της επιβάρυνσης του ανθρώπινου οργανισμού.

Η σημασία των αλλαγών δεν περιορίζεται στον καθορισμό νέων αριθμητικών ορίων. Επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται η υγεία των εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με τις συγκεκριμένες ουσίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η επικαιροποίηση των σχετικών διαδικασιών αποσκοπεί στην έγκαιρη διαπίστωση ενδεχόμενων επιπτώσεων και στην καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις προβλέπονται για τις διισοκυανικές ενώσεις, που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Για τις συγκεκριμένες ουσίες εισάγονται οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης όπου δεν υπήρχαν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προβλέπεται μείωση των υφιστάμενων ορίων.

Οι αλλαγές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για παραγωγικές δραστηριότητες στις οποίες η χρήση χημικών ενώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών διαδικασιών. Η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις συνδέεται με την ανάγκη ουσιαστικής αξιολόγησης των επαγγελματικών κινδύνων και εφαρμογής κατάλληλων μέτρων πρόληψης.

Ψηφιακή καταγραφή και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι

Ένα δεύτερο σημαντικό σκέλος της παρέμβασης αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παρακολούθησης των επαγγελματικών κινδύνων. Το υπουργείο προωθεί την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την καταγραφή των επικίνδυνων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική παραγωγή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πληρέστερη εικόνα των συνθηκών έκθεσης στους χώρους εργασίας.

Η καταγραφή δεν θα περιορίζεται στην αναγνώριση των ουσιών. Θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τις παρεμβάσεις προστασίας που εφαρμόζονται, ώστε να αποτυπώνεται τόσο η ύπαρξη του κινδύνου όσο και ο τρόπος αντιμετώπισής του.

Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση των ελέγχων, επιτρέποντας πιο συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών.

Παράλληλα, η ψηφιακή χαρτογράφηση αναμένεται να διευκολύνει την αναγνώριση δραστηριοτήτων που απαιτούν αυξημένη προσοχή, συμβάλλοντας στη μετάβαση από μια περισσότερο αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης.

Η πρόληψη στο επίκεντρο της εργασιακής πολιτικής

Τη σημασία της νέας παρέμβασης ανέδειξε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, επισημαίνοντας ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής του υπουργείου, υπό τη Νίκη Κεραμέως.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αντιμετώπισης των επαγγελματικών ασθενειών, οι οποίες αποτελούν έναν λιγότερο ορατό, αλλά ουσιαστικό κίνδυνο για χιλιάδες εργαζομένους. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόληψη αντιμετωπίζεται ως διαρκής υποχρέωση και όχι ως απλή συμμόρφωση με τυπικές απαιτήσεις.

Η κυβερνητική παρέμβαση επιδιώκει να συνδέσει τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, ώστε οι κανόνες προστασίας να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Για την αγορά εργασίας, το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο η παραγωγική δραστηριότητα θα συμβαδίζει με την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η επιτυχία του νέου πλαισίου θα εξαρτηθεί από την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων, την αποτελεσματικότητα της εποπτείας και τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού των κινδύνων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η συστηματική πρόληψη, η ιατρική παρακολούθηση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας διαμορφώνουν τους τρεις βασικούς πυλώνες για ασφαλέστερες συνθήκες απασχόλησης και μεγαλύτερη προστασία των ανθρώπων της εργασίας.