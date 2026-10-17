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Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και οι διαθέσιμες εναλλακτικές για την κάλυψη μιας πιθανής έλλειψης είναι περιορισμένες. Εάν οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν και η ζήτηση αυξηθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα σημαντικό κενό στην αγορά, με άμεσες συνέπειες στις τιμές και στην κατανάλωση.

Οι εκτιμήσεις για τον φετινό χειμώνα κάνουν λόγο για πιθανό έλλειμμα έως 14 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 7% της συνολικής ζήτησης της ΕΕ. Πρόκειται για όγκο ενέργειας ικανό να καλύψει τις ανάγκες περίπου 10 έως 12 εκατομμυρίων ευρωπαϊκών νοικοκυριών.

Το ενδεχόμενο αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα μείνει χωρίς φυσικό αέριο. Δημιουργεί όμως έναν πολύ μικρότερο βαθμό ασφάλειας, καθώς οι χώρες θα πρέπει να κινηθούν ταχύτερα στις διεθνείς αγορές για να εξασφαλίσουν πρόσθετες ποσότητες, πιθανότατα σε υψηλότερες τιμές.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με νέα άνοδο του ενεργειακού κόστους, ενώ δεν αποκλείεται να απαιτηθούν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης εάν η προσφορά δεν επαρκεί.

Χαμηλά αποθέματα και περιορισμένο περιθώριο ασφαλείας

Η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη από το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο για τη συγκεκριμένη εποχή του έτους από το 2011, όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία. Οι αποθήκες είναι σήμερα λίγο πάνω από το 70% της χωρητικότητάς τους.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις υψηλές τιμές που επικράτησαν στις αγορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Για τους εμπόρους ήταν περισσότερο συμφέρον να διαθέσουν φυσικό αέριο στην αγορά αντί να το αποθηκεύσουν ενόψει του χειμώνα.

Έτσι, η Ευρώπη ξεκινά την ψυχρή περίοδο με μικρότερο «μαξιλάρι» ασφαλείας. Εάν η ζήτηση αυξηθεί σημαντικά, οι αποθήκες θα μπορούσαν να αδειάσουν ταχύτερα, αφήνοντας τις ευρωπαϊκές χώρες περισσότερο εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει διαταραχές στις διεθνείς ροές ενέργειας, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες και αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για τα φορτία LNG.

Οι τιμές του φυσικού αερίου βρίσκονται ήδη κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενώ η αγορά καλείται να αντιμετωπίσει έναν συνδυασμό περιορισμένης προσφοράς, χαμηλών αποθεμάτων και αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ο κίνδυνος για τον χειμώνα 2026-2027

Το πιο δυσμενές σενάριο αφορά έναν ψυχρό χειμώνα, σε συνδυασμό με περιορισμένες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σε αυτή την περίπτωση, τα ευρωπαϊκά αποθέματα θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμη και στο 11%, επίπεδο που προσεγγίζει ένα βασικό όριο στρατηγικών αποθεμάτων.

Η εξέλιξη θα περιόριζε σημαντικά τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων, καθώς τα αποθέματα που απομένουν σε τόσο χαμηλά επίπεδα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με την ίδια ευκολία.

Για να ολοκληρωθεί ο χειμώνας με αποθέματα περίπου 30%, ώστε να υπάρχει επαρκής προστασία απέναντι σε νέα κύματα ψύχους, θα απαιτούνταν είτε περιορισμός της κατανάλωσης είτε πρόσθετες προμήθειες. Σε διαφορετική περίπτωση, ποσότητες φυσικού αερίου που αντιστοιχούν περίπου στο 7% της ευρωπαϊκής ζήτησης θα μπορούσαν να μην είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές.

Το πρόβλημα δεν τελειώνει όμως με το τέλος του χειμώνα. Εάν οι ευρωπαϊκές χώρες εξαντλήσουν μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων τους, θα χρειαστούν ακόμη περισσότερες ποσότητες για την αναπλήρωσή τους την επόμενη περίοδο. Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο χαμηλών αποθεμάτων και υψηλών τιμών, καθώς η αυξημένη ζήτηση για αποθήκευση θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Η απώλεια του ρωσικού LNG

Πρόσθετη πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να δημιουργήσει η απαγόρευση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων για την προμήθεια ρωσικού LNG, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Η εξέλιξη αναμένεται να μειώσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου της Ευρώπης κατά περίπου 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Το ρωσικό φυσικό αέριο είχε λειτουργήσει ιστορικά ως σημαντικός μηχανισμός κάλυψης των μεταβολών της ζήτησης κατά τους χειμερινούς μήνες. Με την απομάκρυνση αυτής της πηγής, η Ευρώπη καλείται πλέον να στηριχθεί περισσότερο στα αποθέματά της και στις εισαγωγές LNG.

Παράλληλα, η ζήτηση φυσικού αερίου κατά τους χειμερινούς μήνες έχει αυξηθεί σταδιακά τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ οι συνολικές εισαγωγές της ΕΕ έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σταθερές.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι αποθήκες χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότερο για την κάλυψη των αναγκών. Οι καθαρές απολήψεις φυσικού αερίου από τις αποθήκες έφτασαν τα 22,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 18,8 δισ. κυβικών μέτρων τον Ιανουάριο του 2025 και 17,8 δισ. κυβικών μέτρων τον Ιανουάριο του 2024.

Το ακριβότερο LNG από τις ΗΠΑ

Η βασική εναλλακτική λύση για την Ευρώπη είναι η προσέλκυση περισσότερων φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με τις ΗΠΑ να αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές.

Ωστόσο, το LNG δεν αποτελεί μια φθηνή λύση. Με βάση τις σημερινές τιμές, η αγορά των επιπλέον ποσοτήτων που θα χρειαστούν για να καλυφθεί το κενό θα μπορούσε να κοστίσει στους Ευρωπαίους περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον.

Το ποσό είναι περίπου 12% υψηλότερο σε σχέση με το κόστος της ίδιας ποσότητας ένα χρόνο νωρίτερα, γεγονός που μεταφράζεται σε πρόσθετη επιβάρυνση για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Τα περιθώρια είναι περιορισμένα και από την πλευρά της αμερικανικής παραγωγής, καθώς η παραγωγή LNG στις ΗΠΑ βρίσκεται κοντά στα ανώτατα επίπεδα δυναμικότητας. Επομένως, η Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει απεριόριστες πρόσθετες ποσότητες, ιδιαίτερα εάν ταυτόχρονα αυξηθεί η ζήτηση και από άλλες αγορές.

Νέα πίεση στις τιμές

Για την αγορά φυσικού αερίου, ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά πλέον το σημείο στο οποίο θα σταματήσει η υποχώρηση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων. Σε περίπτωση που η άντληση από τις αποθήκες επιταχυνθεί στις αρχές του χειμώνα, οι τιμές είναι πιθανό να κινηθούν υψηλότερα.

Η άνοδος των τιμών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μηχανισμός προσέλκυσης φορτίων LNG από την Ασία προς την Ευρώπη, καθώς οι έμποροι θα αναζητούν τις αγορές με τις υψηλότερες αποδόσεις. Αυτό όμως δεν εγγυάται ότι θα αποφευχθούν οι ελλείψεις ή ότι το κόστος θα παραμείνει υπό έλεγχο.

Παράλληλα, τα περιθώρια για περαιτέρω μείωση της ευρωπαϊκής ζήτησης φυσικού αερίου είναι περιορισμένα. Η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση της βιομηχανικής κατανάλωσης φυσικού αερίου στην ΕΕ.

Ένα σημαντικό μέρος αυτής της ζήτησης έχει χαθεί και δεν έχει επιστρέψει, γεγονός που δείχνει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική προσαρμογή.

Το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη είναι πλέον να περάσει τον χειμώνα χωρίς να χρειαστεί να οδηγήσει την κατανάλωση σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Χαμηλά αποθέματα, ακριβό LNG, περιορισμένη προσφορά και γεωπολιτικές αναταράξεις δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την αγορά ενέργειας, με τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας να αποτελούν τον βασικό κίνδυνο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.