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Οι δημοσιονομικές πιέσεις στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνιστούν σήμερα μεγαλύτερο κίνδυνο από τα προβλήματα χρέους των ΗΠΑ, όπου οι επενδύσεις στην τεχνολογία ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Blackstone, Τζον Γκρέι.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν δύσκολες επιλογές, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρόκειται περισσότερο για πρόβλημα της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ηπειρωτικής Ευρώπης», δήλωσε ο Γκρέι στο Bloomberg New Economy Forum στο Νέο Δελχί την Τρίτη. Όπως εξήγησε, οι ευρωπαϊκές οικονομίες χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, σε συνδυασμό με «πολύ μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα».

Οι δηλώσεις του Γκρέι έρχονται καθώς οι μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενα επίπεδα χρέους και υψηλά επιτόκια, τα οποία ασκούν πιέσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δημοσιονομικές κρίσεις συχνά αντιμετωπίζονται μόνο όταν η πίεση των αγορών υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να δράσουν, φέρνοντας ως παράδειγμα την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

«Βρισκόμαστε τώρα αντιμέτωποι με έναν μικρό απολογισμό», δήλωσε. «Υπάρχει η αντίληψη ότι αυτές οι χώρες καταγράφουν ελλείμματα που υπερβαίνουν κατά πολύ τους εγγενείς ρυθμούς ανάπτυξής τους και αυτό προκαλεί ανησυχία. Γνωρίζουμε ότι έρχονται σοκ».

Το χρέος και οι δύσκολες επιλογές

Οι κυβερνήσεις των οποίων το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το ετήσιο ΑΕΠ βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, σύμφωνα με τον Γκρέι.

«Αυτό οδηγεί σε προβλήματα οικονομικής προσιτότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στέγαση, και σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις για τη φορολογία και τις κοινωνικές υπηρεσίες», σημείωσε.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι ΗΠΑ καταφέρνουν να περιορίζουν τις επιπτώσεις των αυξανόμενων προβλημάτων χρέους χάρη στην ταχύτερη ανάπτυξη που ενισχύεται από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Όταν εξετάζεις την τεχνολογία, τις επενδύσεις και όσα συμβαίνουν γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, βλέπεις να προσελκύονται σημαντικές ροές κεφαλαίων. Ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης σου δίνει λίγο περισσότερο περιθώριο», ανέφερε.

Τεχνολογία και άμυνα

Ο Γκρέι χαρακτήρισε την τεχνολογία τη σημαντικότερη δύναμη αλλά και πιθανή απειλή της σημερινής εποχής. Οι περιφερειακές συγκρούσεις και οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους παραμένουν, όπως είπε, διαχειρίσιμες συγκριτικά.

«Η τεχνολογία είναι πιθανότατα ο μεγαλύτερος υπαρξιακός κίνδυνος, αλλά πρόκειται για έναν κίνδυνο που εξελίσσεται αργά και θα επιβάλει πολύ δύσκολες επιλογές», δήλωσε, συμμετέχοντας σε συζήτηση μαζί με τον πρόεδρο της Tata Sons, Ναταρατζάν Τσαντρασεκαράν, και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ.

Για να ανταποκριθεί στις αλλαγές αυτές, η Blackstone παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στις επενδύσεις σε ενέργεια και ψηφιακές υποδομές.

«Η Blackstone θα συνεχίσει να έχει πολύ ισχυρή έκθεση στην ηλεκτρική ενέργεια, επειδή όλα όσα συζητάμε γύρω από την τεχνολογία —τα κέντρα δεδομένων, τα αυτόνομα οχήματα, τα ρομπότ— θα χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια», τόνισε.

Η εταιρεία θα διατηρήσει επίσης σημαντική παρουσία στον αμυντικό τομέα. Οι αμυντικές δαπάνες έχουν καταστεί σχεδόν καθολική προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις, καθώς σχεδόν κάθε χώρα αυξάνει τις επενδύσεις της στην ανθεκτικότητα και την ασφάλειά της, σύμφωνα με τον Γκρέι.

Στις επιστήμες υγείας, η Blackstone θα συνεχίσει να αυξάνει τις επενδύσεις της. Ο Γκρέι εκτίμησε ότι η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης θα ενισχύσει την ανθρώπινη υγεία, παρά τους κινδύνους που κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση.

«Αυτή η τεχνολογία, στους κινδύνους της οποίας δικαίως εστιάζουμε όλοι, θα έχει ως σημαντικότερο όφελος την ανθρώπινη υγεία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα απαιτηθούν σημαντικές κλινικές δοκιμές για να αξιοποιηθούν αυτά τα οφέλη.

Ινδία: Περισσότερες επενδύσεις από την Blackstone

Ο Γκρέι δήλωσε ότι η Blackstone σχεδιάζει να τοποθετήσει περισσότερα κεφάλαια στην Ινδία, λόγω του μεγάλου και νεανικού πληθυσμού της χώρας, της ευρείας χρήσης της αγγλικής γλώσσας, του μεγάλου αριθμού αποφοίτων μηχανικών και τεχνολογικών σχολών, αλλά και της φιλοαναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης.

Κατά την εκτίμησή του, μέσα στον επόμενο αιώνα η Ινδία «θα αναπτύσσεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία στον κόσμο».

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την αναβάθμιση της πρόβλεψης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ανάπτυξη της Ινδίας στο 7% για το οικονομικό έτος 2027, από 6,4% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη του Ιουλίου.

Η ινδική οικονομία έχει παραμείνει ανθεκτική παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία έχει εντείνει τις πιέσεις στον πληθωρισμό και στις εισηγμένες μετοχές, ενώ έχει οδηγήσει και σε υποχώρηση της ρουπίας.

Ερωτηθείς για τις προκλήσεις αυτές σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television, ο Γκρέι εμφανίστηκε αμετακίνητος.

«Ως επενδυτές, αυτές είναι οι στιγμές κατά τις οποίες είναι πιο ελκυστικό να εισέρχεσαι στην αγορά», δήλωσε. «Όταν εξετάζεις τις μακροπρόθεσμες προοπτικές αυτής της χώρας, ακόμη και αν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες αντίξοες συνθήκες, παραμένουν εξαιρετικά θετικές».

Ο Γκρέι εντόπισε αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ινδία, από τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και τα κέντρα δεδομένων έως την αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη, η οποία δημιουργεί δυνατότητες στους κλάδους της υγείας, της εκπαίδευσης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των ταξιδιών.

«Πιστεύουμε ότι η εστίαση στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εδώ στην Ινδία και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η σωστή επιλογή», σημείωσε.

Η Ινδία έχει αποφέρει στην Blackstone τις υψηλότερες αποδόσεις από private equity παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Γκρέι, μετά τη μετατόπιση της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας προς συμμετοχές πλειοψηφικού ή ισότιμου ελέγχου και την επικέντρωση σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής, τα εμπορικά ακίνητα και η εγχώρια μεταποίηση.

Η Blackstone έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη και ήδη αποκομίζει οφέλη. Εννέα από τις δέκα εταιρείες του χαρτοφυλακίου της με τη μεγαλύτερη άνοδο φέτος δραστηριοποιούνται στον χώρο της AI.

Κατά τον τελευταίο χρόνο, η Blackstone έχει επενδύσει στην ινδική νεοφυή επιχείρηση cloud τεχνητής νοημοσύνης Neysa, στην ομάδα του Indian Premier League Royal Challengers Bengaluru και στην Federal Bank.

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