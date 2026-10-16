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Αφού κατάφερε να πείσει την Κίνα να αποδεχτεί περιορισμούς στις εξαγωγές αυτοκινήτων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα της σε επόμενες κινήσεις σε άλλους κλάδους — προετοιμάζοντας έτσι την επόμενη εμπορική σύγκρουση.

Η έντονη απόκλιση στον τρόπο με τον οποίο οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται τη συμφωνία τους, η οποία θέτει ανώτατο όριο στις πωλήσεις κινεζικών υβριδικών οχημάτων, έχει γίνει εμφανής λίγες ημέρες μετά τη σύναψή της. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τον ευρύτερο στόχο της αποφυγής ενός εμπορικού πολέμου, την ώρα που οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται για να συζητήσουν την επόμενη κίνησή τους.

Για το Πεκίνο, η συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν μια υπολογισμένη, εφάπαξ παραχώρηση — ίσως μια παραχώρηση σε επίπεδο αρχών, αλλά με θυσία μόνο ενός ελάχιστου μέρους των ετήσιων εξαγωγών της προς την ΕΕ, οι οποίες ξεπερνούν τα 560 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προειδοποίησαν για αντίδραση «εάν η ΕΕ εφαρμόσει νέα τεχνάσματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

«Πρόκειται για μια ειδική ρύθμιση και δεν θα αποτελέσει προηγούμενο για άλλους τομείς», δήλωσε ο Του Χινκουάν, πρώην σύμβουλος του Υπουργείου Εμπορίου. «Η Κίνα κατανοεί ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη», ενώ οι καλές εμπορικές σχέσεις της με τη Γερμανία αποτέλεσαν επίσης παράγοντα.

«Εάν η άλλη πλευρά συνεχίσει να πιέζει τα όρια, τότε η Κίνα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αντεπιτεθεί», προσέθεσε ο Του, ο οποίος σήμερα είναι κοσμήτορας του Κινεζικού Ινστιτούτου Μελετών για τον ΠΟΕ στο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Επιχειρηματικής και Οικονομικής Επιστήμης στο Πεκίνο.

Η ΕΕ έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι απλώς το πρώτο στοιχείο στη λίστα της. Η Γερμανία θα ασκήσει πίεση στην Ένωση να επιβάλει παρόμοιους περιορισμούς στις κινεζικές εισαγωγές σε κλάδους όπως τα χημικά και η μηχανολογία, και ενδεχομένως τα φαρμακευτικά προϊόντα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Οι Βρυξέλλες έχουν επίσης εντοπίσει προϊόντα όπως έπιπλα και σκούτερ, όπου η ραγδαία αύξηση των κινεζικών εισαγωγών απειλεί τους τοπικούς κατασκευαστές. Εάν η συμφωνία για τα αυτοκίνητα είναι το μόνο που μπορεί να επιτύχει η ΕΕ, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα, το οποίο έφτασε το ρεκόρ των 34,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα, θα μειωθεί ελάχιστα.

Οι ανισορροπίες στο εμπόριο ΕΕ-Κίνας «δεν περιορίζονται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις – ο κορυφαίος οικονομικός αξιωματούχος της ΕΕ. «Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το έργο και σε διάφορους άλλους τομείς».

Ακόμη και η συμφωνία για τα αυτοκίνητα δεν έχει ακόμη υπογραφεί πλήρως. Η ΕΕ δήλωσε ότι θα περιορίσει τις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα σε 350.000 ετησίως, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο, αριθμός μικρότερος από το μισό του αναμενόμενου για φέτος. Αυτό θα μειώσει κατά περίπου 1,5% τις συνολικές πωλήσεις της Κίνας προς την Ευρώπη και κατά 0,2% τις παγκόσμιες εξαγωγές της, σύμφωνα με το Bloomberg Economics.

Η Κίνα δεν έχει επιβεβαιώσει άμεσα τον αριθμό αυτό, αν και ανέφερε ότι οι δύο πλευρές προβλέπουν μια «ανοδική ρύθμιση» σε σχέση με τις πωλήσεις του 2025, που ανέρχονταν σε 302.000 αυτοκίνητα.

Μια συμφωνία για τουλάχιστον ένα αμφιλεγόμενο εμπορικό θέμα θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη. Με την εγχώρια οικονομία σε στασιμότητα, η ανάπτυξη της Κίνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές. Η εμπορική εκεχειρία της με τις ΗΠΑ έχει παραταθεί μόνο μέχρι τον Ιανουάριο, δίνοντας στο Πεκίνο κίνητρο να αποφύγει την κλιμάκωση σε άλλο μέτωπο και να παρουσιάσει τις σχέσεις με την Ευρώπη ως λιγότερο ανταγωνιστικές.

«Αν η Ευρώπη αντιληφθεί τις διαπραγματεύσεις ως αποτυχία, αυτό θα μπορούσε να την φέρει πιο κοντά στη θέση των ΗΠΑ», δήλωσε ο Μάρτιν Σεμπένα, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ. «Κάτι που η Κίνα θα ήθελε να αποφύγει».

Την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία και η Γαλλία, οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ένωσης, ζήτησαν νέα εργαλεία που θα έδιναν στην ΕΕ τη δυνατότητα να αποκλείσει πλήρως την Κίνα από την τεράστια ενιαία αγορά της Ένωσης — αυτό το λεγόμενο μέσο «δεύτερης αντίδρασης» θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ισχυρό αποτρεπτικό μέσο για την Κίνα, εμποδίζοντάς την να περιορίσει την προμήθεια σπάνιων γαιών.

Αυτά τα μέταλλα έχουν αποτελέσει ισχυρό μοχλό πίεσης για το Πεκίνο. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων, η Κίνα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για την άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν σε μια κινεζική εταιρεία, με αντάλλαγμα την αποκατάσταση από την Κίνα της ροής των μετάλλων προς μια ευρωπαϊκή εταιρεία που ανήκει στην αλυσίδα εφοδιασμού της ASML Holding NV. Χωρίς τις σπάνιες γαίες, η εν λόγω εταιρεία κινδύνευε να χρεοκοπήσει.

Οι παραχωρήσεις του Πεκίνου στον τομέα των αυτοκινήτων αποσκοπούν στο να «αποτρέψουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το να επιβάλει πιο αυστηρά μέτρα», δήλωσε η Αλίσια Γκαρσία Χερέρο, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ασία-Ειρηνικό στην Natixis.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κίνηση αυτή θα πετύχει. Ορισμένοι Κινέζοι αναλυτές ανησυχούν επίσης ότι δεν θα είναι μόνο οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές που θα δουν σε αυτό ένα προηγούμενο που μπορούν να εκμεταλλευτούν.

«Άλλες κυβερνήσεις ενδέχεται να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η απειλή περιορισμών μπορεί να αποσπάσει παραχωρήσεις», δήλωσε ο Σουν Τσενγκάο, ερευνητής στο Κέντρο Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Tsinghua στο Πεκίνο. «Η Κίνα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη αυτό το πολιτικό κίνητρο», συμπλήρωσε.

Οι δυτικές κατηγορίες για «υπερβολική παραγωγική ικανότητα» στην παγκόσμια βιομηχανική υπερδύναμη έχουν σε μεγάλο βαθμό απορριφθεί από το Πεκίνο, αλλά έχουν βρει απήχηση αλλού. Πολλές χώρες έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την κλίμακα των κινεζικών προϊόντων που πλημμυρίζουν τις αγορές τους, τόσο στην αυτοκινητοβιομηχανία όσο και σε άλλους τομείς.

Οι εξαγωγές της Κίνας μέχρι στιγμής φέτος την τοποθετούν σε τροχιά να ξεπεράσουν το ρεκόρ πλεονάσματος των 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκε το 2025, αν και η ραγδαία άνοδος των τιμών των μικροτσίπ και των βασικών εμπορευμάτων όπως το πετρέλαιο διογκώνει τα στοιχεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζεράρ Ντι Πίπο της Eurasia Group, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος παγκόσμιου φαινομένου ντόμινο από την παραχώρηση της Κίνας προς την Ευρώπη.

«Θα προσπαθήσουν το ίδιο και άλλοι εμπορικοί εταίροι; Λίγες χώρες διαθέτουν τη διαπραγματευτική δύναμη της ΕΕ», τόνισε. «Αμφιβάλλω αν το Πεκίνο θα χορηγήσει ομοιόμορφη μεταχείριση σε όλους τους εταίρους που διαμαρτύρονται».

Παραμένει, ωστόσο, η πιθανότητα κλιμάκωσης της έντασης με την Ευρώπη, αν ή όταν οι ηγέτες της Ένωσης επιστρέψουν ζητώντας παραχωρήσεις που θα υπερβαίνουν τον τομέα των αυτοκινήτων.

Η συμφωνία, επίσης, δεν βοηθά ιδιαίτερα τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων πέρα από την εγχώρια αγορά τους. Πιθανότατα θα συνεχίσουν να χάνουν έδαφος έναντι των κινεζικών ανταγωνιστών τους στην Κίνα και αλλού εκτός των ΗΠΑ, ανέφερε η Eurasia Group σε σημείωμά της.

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