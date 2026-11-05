Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ταχύτερη ανίχνευση βλαβών, ο εντοπισμός απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και η ακριβέστερη εικόνα των διακοπών ρεύματος βρίσκονται στο επίκεντρο της ψηφιακής αναβάθμισης του ΔΕΔΔΗΕ. Με περισσότερους από 2 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές ήδη εγκατεστημένους, ο διαχειριστής επεκτείνει τις δυνατότητες παρακολούθησης του δικτύου, συνδυάζοντας την τηλεμέτρηση με τη χαρτογράφηση των υποδομών και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, ενώ ο σημερινός ρυθμός φτάνει περίπου τους 10 μετρητές το λεπτό. Σε ημερήσια βάση τοποθετούνται περί τους 6.000 μετρητές, με τις μηνιαίες εγκαταστάσεις να διαμορφώνονται περίπου στις 130.000. Η επέκταση αυτή αποτελεί βασικό σκέλος του σχεδιασμού για αποτελεσματικότερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που εξελίσσονται παράλληλα, με κοινό στόχο την πληρέστερη αποτύπωση της λειτουργίας των υποδομών. Οι μετρητές καταγράφουν την κατανάλωση, η ψηφιακή χαρτογράφηση οργανώνει την εικόνα του δικτύου και οι μονάδες παρακολούθησης στους υποσταθμούς αναμένεται να διευρύνουν τις διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Τηλεμέτρηση στο 66% της ηλεκτρικής ενέργειας

Ήδη, το 66% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα τηλεμετράται εξ αποστάσεως. Το ποσοστό αποτυπώνει το μερίδιο της κατανάλωσης που παρακολουθείται με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύοντας την πρόοδο της ψηφιοποίησης στον τομέα των μετρήσεων.

Η εξ αποστάσεως καταγραφή ενισχύει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατανάλωσης και υποστηρίζει τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου. Οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν, επομένως, μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής συγκεντρώνει και αξιοποιεί πληροφορίες για την ηλεκτρική ενέργεια.

Ταυτόχρονα προχωρά η ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου χαμηλής τάσης, η οποία καλύπτει περίπου τους μισούς πελάτες της χώρας. Η συγκεκριμένη διαδικασία συμπληρώνει την ανάπτυξη της τηλεμέτρησης, ενισχύοντας την εικόνα που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ για τις υποδομές του.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την εγκατάσταση 50.000 μονάδων παρακολούθησης σε υποσταθμούς. Σκοπός είναι η πληρέστερη αποτύπωση της κατάστασης του δικτύου, ώστε η διαχείρισή του να στηρίζεται σε περισσότερα δεδομένα από διαφορετικά σημεία των υποδομών.

Η παρακολούθηση των υποσταθμών συνδέεται με την προσπάθεια καλύτερης εποπτείας του δικτύου συνολικά. Μαζί με τη χαρτογράφηση και τις μετρήσεις κατανάλωσης, διαμορφώνει τη βάση πάνω στην οποία σχεδιάζεται η περαιτέρω ψηφιακή αναβάθμιση.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Στον σχεδιασμό αποκτά ιδιαίτερη σημασία η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές της για να εντοπίζει γρηγορότερα απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας, υπερφορτώσεις και βλάβες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης.

Ένα ακόμη πεδίο εφαρμογής αφορά τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Στόχος είναι να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο οι περιοχές όσο και οι καταναλωτές που επηρεάζονται, προκειμένου να υπάρχει σαφέστερη εικόνα της έκτασης κάθε προβλήματος.

Η ταχύτητα εντοπισμού και η ακρίβεια της πληροφόρησης αποτελούν κρίσιμα στοιχεία αυτής της προσπάθειας. Η αναβάθμιση δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση των μετρητών, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο εποπτείας και διαχείρισης των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τις εγκαταστάσεις να συνεχίζονται, η τηλεμέτρηση, η ψηφιακή χαρτογράφηση και η τεχνητή νοημοσύνη συγκροτούν τους βασικούς άξονες του εκσυγχρονισμού. Η επιδίωξη είναι ένα δίκτυο με πληρέστερη παρακολούθηση, αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενέργειας και ταχύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία του.