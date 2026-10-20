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Σε…διακεκαυμένο τοπίο έχουν εισέλθει οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά, φτάνοντας για σήμερα στα 248 ευρώ/μεγαβατώρα.

Μετά από τρεις ημέρες διαδοχικών αυξήσεων, η μέση τιμή διαμορφώνεται σήμερα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στα 247,82 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,62% σε σχέση με χθες που ήταν στα 232,43 ευρώ/MWh, ενώ είχε προηγηθεί αύξηση κατά 28,6% σε σχέση με την Κυριακή (180,8 ευρώ/MWh) και άλλη μία κατά 2,15% από το Σάββατο (177 ευρώ/MWh).

Όσον αφορά τη διακύμανση για σήμερα, η χαμηλότερη τιμή παραμένει μηδενική (0,01 ευρώ/MWh) για μικρά χρονικά διαστήματα, ενώ η υψηλότερη έχει…πετάξει στα 406,48 ευρώ/MWh.

Χαρακτηριστικό της εκτόξευσης των τιμών είναι ότι μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα η μεγαβατώρα πήγε από τα 139 ευρώ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στα 248 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας αύξηση κατά 109 ευρώ.

Η υποχώρηση των ΑΠΕ

Πίσω από αυτή τη μεγάλη αύξηση των τιμών βρίσκονται οι γενικότερες αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παρούσα ενεργειακή κρίση όλο τον πλανήτη και ιδιαίτερα την Ευρώπη, αλλά στη δική μας περίπτωση καίριο ρόλο διαδραματίζει η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα. Έτσι, όταν οι κλιματολογικές συνθήκες δεν ευνοούν υψηλή παραγωγή φεύγει από την «εξίσωση» της εγχώριας αγοράς ένας παράγοντας που λειτουργεί ως ανάχωμα.

Για σήμερα οι ΑΠΕ βρίσκονται πρώτες στο ενεργειακό μίγμα αλλά με ποσοστό μόλις 43,3%, έναντι ποσοστών 65% ή ακόμη και πάνω από 70% το προηγούμενο διάστημα. Όπως είναι επόμενο, το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλή συμμετοχή της τάξης του 38,91%, φλερτάροντας, δηλαδή, με το 40%, ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές με 6,78%, ο λιγνίτης με 6,28%, τα υδροηλεκτρικά με 3,55% και η αποθήκευση με 1,12%.

Πάντως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η χονδρεμπορική τιμή του Οκτωβρίου θα κλείσει σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο ασκώντας ισχυρές πιέσεις και για τα τιμολόγια λιανικής.

«Φωτιά» και στην Ευρώπη-Προς τα 90 ευρώ το αέριο

Η αβεβαιότητα που έχει εγκατασταθεί πλέον στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά λόγω των ανοιχτών πολεμικών μετώπων στη Μ. Ανατολή και την Ουκρανία βαστά τις τιμές του φυσικού αερίου και αντίστοιχα της ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλά επίπεδα. Κάτι που δεν αναμένεται να μεταβληθεί όσο δεν διαφαίνεται αξιόπιστη προοπτική αποκλιμάκωσης, κυρίως μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, ώστε, εκτός των άλλων, να αποκατασταθεί και η ομαλότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Έτσι, για σήμερα βλέπουμε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές να πληρώνουν το ρεύμα στη χονδρική με τιμές στα 300 ευρώ και πάνω, ενώ λίγες καταφέρνουν να κρατιούνται κάτω από τα 200 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η Βουλγαρία βρίσκεται στα 300 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία στα 326,6 ευρώ/MWh, η Σερβία στα 317 ευρώ/MWh και η Κροατία στα 271,33 ευρώ/MWh.

Παράλληλα, η Γερμανία είναι στα 195,66 ευρώ/MWh, η Γαλλία στα 212,32 ευρώ/MWh, η Τσεχία στα 200,65 ευρώ/MWh, η Ιταλία στα 251,7 ευρώ/MWh, η Ολλανδία στα 186,3 ευρώ/MWh, η Ισπανία στα 178 ευρώ/MWh και η Πορτογαλία στα 195,52 ευρώ/MWh.

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά συνεχίζει την ανοδική πορεία του δείχνοντας ότι οδεύει πάνω από τα 90 ευρώ/MWh και επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που το «βλέπουν» να ξεπερνά το επόμενο διάστημα τα 100 ευρώ/MWh.

Χθες στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Νοέμβριο έκλεισαν στα 88 ευρώ/MWh και στη σημερινή συνεδρίαση η τιμή βρισκόταν μέχρι πριν λίγο στα 88,9 ευρώ/MWh.