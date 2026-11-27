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Η ενεργειακή ασφάλεια επιστρέφει στο κέντρο της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής, καθώς η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ αναγκάζει κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να επανεξετάσουν προμήθειες, υποδομές και επενδυτικές προτεραιότητες. Η κρίση υπερβαίνει τις καθημερινές διακυμάνσεις των τιμών: επηρεάζει το κόστος παραγωγής, τις μεταφορές και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, με συνέπειες που αναμένεται να διαρκέσουν χρόνια.

Το μέγεθος της αναστάτωσης ξεπερνά ακόμη και τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, οι σωρευτικές απώλειες ενεργειακών ποσοτήτων υπολογίζονται σε 2,8 δισ. βαρέλια πετρελαίου και 60 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Παρά τις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των επιπτώσεων, τα περιθώρια αντίδρασης στενεύουν και μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης μεταφέρεται στους καταναλωτές.

Ο ακριβός λογαριασμός της εξάρτησης

Η πίεση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο ντίζελ, βασικό καύσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας, του οποίου οι τιμές ξεπέρασαν τα 200 δολάρια ανά βαρέλι. Το αυξημένο κόστος διαχέεται στις εμπορευματικές μεταφορές και στις παραγωγικές δραστηριότητες, διευρύνοντας τις οικονομικές συνέπειες της διαταραχής.

Παρότι η ζήτηση περιορίζεται, η παγκόσμια δαπάνη για εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου αναμένεται να φτάσει τα 1,6 τρισ. δολάρια το 2026, αυξημένη κατά 25% έναντι του προηγούμενου έτους. Οι οικονομίες πληρώνουν περισσότερα για τον ενεργειακό εφοδιασμό τους, ακόμη και όταν καταναλώνουν λιγότερο.

Η έκθεση στον κίνδυνο είναι εκτεταμένη. Τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικούν σε χώρες που εισάγουν πετρέλαιο ή αέριο. Περισσότεροι από τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε κράτη που εξαρτώνται από το Ορμούζ για πάνω από το 30% των πετρελαϊκών προμηθειών τους.

Ιδιαίτερα ευάλωτη παραμένει η Ασία. Πριν από την κρίση, απορροφούσε περίπου το 80% του πετρελαίου και σχεδόν το 90% του LNG που διέρχονταν από τα Στενά.

Νέες διαδρομές και διαφορετικές επενδύσεις

Η αύξηση της παραγωγής από εναλλακτικούς προμηθευτές, η αξιοποίηση άλλων διαδρομών και ο περιορισμός των κινεζικών αγορών πετρελαίου βοήθησαν να αποφευχθεί βαθύτερη αποδιοργάνωση του εφοδιασμού. Σημαντική ανάσα πρόσφερε και η συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών στρατηγικών αποθεμάτων, χωρίς όμως να εξαλείψει τις ανατιμήσεις ή τις επιμέρους ελλείψεις.

Πλέον εξετάζονται νέοι πετρελαιαγωγοί δυναμικότητας περίπου 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως, που θα παρακάμπτουν το Ορμούζ. Το απαιτούμενο επενδυτικό κόστος εκτιμάται σε 40 δισ. δολάρια, αλλά ακόμη και η κατασκευή τους δεν θα καταργούσε τον κεντρικό ρόλο της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, ενισχύεται η οικονομική σκοπιμότητα επενδύσεων σε εγχώριες πηγές ενέργειας, ηλεκτροκίνηση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Για τις εισαγωγικές οικονομίες, η μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων αποκτά άμεση σημασία για την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε νέες κρίσεις.

Το πετρέλαιο ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πορείες

Η μελλοντική ζήτηση πετρελαίου εξαρτάται καθοριστικά από τις πολιτικές επιλογές. Με διατήρηση των σημερινών πολιτικών, υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 106 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2035 και τα 114 εκατ. το 2050. Με εφαρμογή των ανακοινωμένων παρεμβάσεων, σταθεροποιείται κοντά στα 103 εκατ. έως το 2030, πριν υποχωρήσει στα 96 εκατ. το 2050.

Μια ταχύτερη προσπάθεια απεξάρτησης θα μπορούσε να περιορίσει την κατανάλωση στα 85 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2050. Αντίστοιχα, οι ενδεικτικές τιμές για εκείνη τη χρονιά κυμαίνονται από 62 έως 106 δολάρια το βαρέλι, σε σταθερές τιμές, ανάλογα με το σενάριο. Πρόκειται για εναλλακτικές διαδρομές, όχι για βέβαιες προβλέψεις.

Νέες επενδύσεις στην παραγωγή παραμένουν αναγκαίες, καθώς η απόδοση των υφιστάμενων κοιτασμάτων μειώνεται φυσικά. Ωστόσο, εάν η αποκατάσταση της προσφοράς συμπέσει με διαρθρωτική κάμψη της ζήτησης, μπορεί να ακολουθήσει περίοδος υπερπροσφοράς και χαμηλότερων τιμών.

Ο ηλεκτρισμός αλλάζει την κλίμακα των υποδομών

Η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κατά 3,3% ετησίως από το 2019, ταχύτερα από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Στην επόμενη δεκαετία προβλέπεται πρόσθετη κατανάλωση άνω των 10.000 TWh, με το μερίδιο του ηλεκτρισμού στην τελική ενεργειακή χρήση να πλησιάζει το 30%, από 23% σήμερα.

Ηλεκτρικά οχήματα, αντλίες θερμότητας, κλιματισμός, βιομηχανία και data centers τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτούν αυτή την επέκταση. Για την εξυπηρέτησή της απαιτούνται τουλάχιστον 25 εκατ. χιλιόμετρα νέων ηλεκτρικών γραμμών και αναβάθμιση ή αντικατάσταση ακόμη 15 εκατ. χιλιομέτρων.

Η μετατόπιση αυτή αλλάζει και τη φύση των κινδύνων. Η ασφάλεια του συστήματος θα εξαρτάται περισσότερο από την αντοχή των δικτύων, τη διαθεσιμότητα κρίσιμων πρώτων υλών και την επάρκεια των αλυσίδων προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι ΑΠΕ αναμένεται να καλύπτουν το 45%-50% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής έως το 2035, έναντι 33% σήμερα. Τα φωτοβολταϊκά αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η ισχύς των μπαταριών προβλέπεται να υπερβεί τα 2.100 GW, από περίπου 300 GW. Παράλληλα, σχεδόν 90 GW πυρηνικής ισχύος βρίσκονται υπό κατασκευή, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 35 ετών.